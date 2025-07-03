  • Новость часаМосква официально признала Исламский Эмират Афганистан
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Поправки в Конституцию работают на Россию
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    Глава Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
    Ученый рассказал о риске заразиться «злой нитью» в Крыму
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    Путин и Трамп обсудили обмен фильмами о традиционных ценностях
    В Москве и Оренбурге задержаны два азербайджанских авторитета
    Золотовалютные резервы России достигли нового исторического рекорда
    ЦБ решил ограничить срок действия карт с истекшим сроком
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    12 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    38 комментариев
    3 июля 2025, 23:43 • Новости дня

    Аэропорт Волгограда возобновил работу в полном режиме

    Росавиация заявила о возобновлении работы аэропорта Волгограда в полном режиме

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации проинформировал в Telegram-канале о возобновлении работы аэропорта в Волгограде в полном объеме.

    «В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов», – сказано в посте.

    Там добавили, что в период действия ограничений на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, совершавший рейс в Волгоград.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росавиация сообщила вечером четверга о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда.


    3 июля 2025, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    @ Сергей Бобылев/PИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Силовые структуры ФСБ задержали гражданку России 2002 года рождения в Петербурге при попытке подложить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника оборонного предприятия.

    По данным ФСБ, девушка действовала по заданию украинских спецслужб ради получения гражданства одной из стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что задержанная в июне 2024 года самостоятельно установила контакт с представителем службы Украины через мессенджеры и заявила о готовности участвовать в диверсиях.

    Сообщается, что, выполняя указания куратора, подозреваемая наносила проукраинские надписи в Московском регионе и пыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

    В апреле 2025 года она приехала в Петербург и начала слежку за работником оборонного предприятия, чтобы взорвать его автомобиль с помощью предоставленного ей взрывного устройства.

    Следственное подразделение УФСБ России по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконных операциях с взрывчатыми веществами. Фигурантке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

    В ФСБ добавили, что ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и розыску заказчиков, а также по проверке возможной квалификации содеянного как государственной измены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае мужчину признали виновным в госизмене после передачи СБУ информации о расположении российских подводных лодок.

    Кроме того, житель Томской области подозревается в госизмене за отправку снимков военных объектов спецслужбам на Украине, что могло использоваться для планирования диверсий.

    Комментарии (22)
    3 июля 2025, 16:19 • Новости дня
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» с призывом популяризировать традиционную большую семью.

    Глава государства подчеркнул, что участники форума представляют разные сферы деятельности и обладают творческим потенциалом, что поможет им реализовать эту задачу, передает ТАСС.

    «Вы же работаете в совершенно разных сферах. Вы люди творческие, умные – всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, большой семьи, поддержки материнства и детства. Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России. Очень хочу вас об этом попросить», – сказал президент.

    Ранее Путин указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России. Он заявил о росте числа многодетных семей.

    Комментарии (25)
    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    Комментарии (0)
    3 июля 2025, 06:33 • Новости дня
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В связи с указом президента США Дональда Трампа об отмене санкций против Сирии, которые действовали с 2004 года, под отмену рестрикций попали некоторые российские банки и компании, следует из документа американского Минфина.

    Согласно указу, из-под санкций выведена компания «Рособоронэкспорт» (в  госкорпорации «Ростех»), а также «Промсырьеимпорт», РФК-банк, РФА Банк, Мир Бизнес Банк, Темпбанк, «Глобальные концепции групп», «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс», следует из документа Минфина США.

    При этом некоторые российские компании и банки, выведенные из-под санкций в связи с Сирией, остаются подсанкционными из-за украинского конфликта, как «Рособоронэкспорт» и «Маритайм Ассистанс».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что США с 1 июля официально отменяют санкционный режим против Сирии.

    Администрация США заявила, что намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе. Евросоюз также снял экономические санкции с Сирии.

    Комментарии (2)
    3 июля 2025, 02:25 • Новости дня
    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год

    ТАСС: Потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники

    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Подсчеты ТАСС показывают на значительный рост потерь украинской армии за первые шесть месяцев 2025 года, включая как личный состав, так и военную технику.

    Суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с января по июнь 2025 года составили более 265 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    В июне, согласно сводкам Минобороны России, число потерь достигло примерно 45 тыс. человек, в то время как за предыдущие пять месяцев этот показатель составил 222 тыс.

    В части военной техники украинская армия за полгода лишилась 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплексов, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 979 танков и других бронемашин.

    Также были уничтожены 6 727 артиллерийских орудий и минометов, 7 866 единиц специальной военной автомобильной техники и свыше 27 тыс. беспилотников.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, общие потери ВСУ за сутки составили свыше 1235 военнослужащих, два бронетранспортера, танк, 13 артиллерийских орудий, девять складов и 13 станций РЭБ, сообщили в Минобороны.Также газета ВЗГЛЯД перечисляла, какие военные запасы США расстреляла Украина.

    Комментарии (11)
    3 июля 2025, 05:28 • Новости дня
    Арестованный за проукраинские лозунги профессор-востоковед СПбГУ уволился

    Tекст: Ирма Каплан

    Доцент кафедры арабской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского университета профессор Михаил Суворов, которого арестовали за размещение на странице в соцсети проукраинского лозунга и экстремистских изображений, уволился из вуза.

    «По решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 26.06.2025 М. Н. Суворову назначен административный арест на срок 10 суток. <...>26.06.2025 М. Н. Суворовым подано заявление об увольнении из СПбГУ», – сообщается на сайте вуза.

    Проректор СПбГУ по безопасности Дмитрий Грязнов утоянил, что в связи с поступлением в Санкт-Петербургский государственный университет информации о профессоре Суворове, должностные лица проводят  служебное разбирательство.

    Согласно материалах дела Приморского суда, Суворов в марте 2022 года разместил в в соцсети «ВКонтакте» проукраинский лозунг и изображение экстремистской атрибутики, передает ТАСС.

    В суде профессор Суворов вину признал и раскаялся в содеянном, о котором забыл и не подумал о необходимости удалять то, что в России было признано экстремистским.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, профессор-востоковед СПбГУ был задержан за экстремистскую символику.


    Комментарии (2)
    3 июля 2025, 19:37 • Новости дня
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули украинский конфликт, обсудили перспективы сотрудничества в энергетике и вопросы по Сирии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о том, что Россия продолжает искать переговорное урегулирование конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфронтации. В свою очередь, Трамп поднимал вопрос о необходимости скорейшего прекращения военных действий на Украине.

    Лидеры также уделили внимание развитию событий в Сирии, договорившись продолжить диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном. Помимо политических вопросов, обсуждались перспективные совместные проекты в сферах энергетики и освоения космоса. Проведение личной встречи в рамках разговора не обсуждалось.

    Путин поздравил Трампа с приближающимся Днем независимости США и отметил вклад России в становление американской государственности. Стороны договорились поддерживать прямую связь и готовы при необходимости возобновить общение в любой момент.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом, президент США объявил о предстоящей беседе с российским коллегой в социальных сетях.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час.

    Комментарии (5)
    3 июля 2025, 21:12 • Новости дня
    В Москве и Оренбурге задержаны два азербайджанских авторитета

    В Москве задержан азербайджанский авторитет Вагиф Бакинский

    В Москве и Оренбурге задержаны два азербайджанских авторитета
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской столице правоохранительные органы задержали авторитетного бизнесмена Вагифа Сулейманова, известного как Вагиф Бакинский.

    Причиной задержания стало нарушение правил пребывания в России, передает «Коммерсант».

    Сулейманова доставили в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, откуда его планируют депортировать в Азербайджан, пишет издание.

    Вагифа Сулейманова связывают с различными бизнес-проектами в столице, включая «Фуд-Сити» на Калужском шоссе. Он родился в Тбилиси, юность провел в Баку, а в Россию переехал в 1990-е годы. В ноябре 2006 года его уже задерживали в Москве за хранение гашиша в количестве 33 граммов.

    Сообщается также, что кроме Вагифа Бакинского был задержан еще один авторитет из Азербайджана – Заур, которого задержали в Оренбурге.

    Ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского. Его отпустили после допроса.

    Комментарии (10)
    3 июля 2025, 03:11 • Новости дня
    Земля приблизилась к самой удаленной от Солнца точке на орбите
    Земля приблизилась к самой удаленной от Солнца точке на орбите
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В четверг Земля пройдет самую удаленную от Солнца точку, афелий, и будет находиться на максимальном расстоянии от светила, что будет сопровождаться уменьшением видимого диаметра светила примерно на 3%, рассказали в Московском планетарии.

    «3 июля Земля окажется на самом дальнем в году расстоянии от Солнца – оно превысит 152 млн. км. Расстояние между Землей и Солнцем меняется примерно на 3% в течение года, так как ее орбита имеет слегка овальную форму и проходит по траектории, называемой эллипсом», – рассказали в планетарии ТАСС.

    Там уточнили, что ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего – летом. Приближение и отдаление Земли относительно звезды не связано с изменением погоды, смена сезонов обусловлена наклоном оси вращения планеты к плоскости ее орбиты.

    В четверг, 3 июля, видимый диаметр Солнца будет на 3% меньше, чем 4 января, когда Земля находилась ближе к звезде, чем за весь год, на расстоянии более 147 млн. км.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астрономы объяснили, что термин «клубничная Луна» связан не с реальным изменением цвета спутника Земли, а с традицией, пришедшей из англоязычных стран и отражающей сезон сбора клубники.

    Комментарии (6)
    3 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине

    Эксперт Анпилогов: Европа не сможет помочь Украине с закупкой американских вооружений

    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине
    @ Nick Beavers/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восполнение Штатами своих арсеналов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом возобновление поставок Украине приведет к тому же результату: запасы окажутся истощены за недели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Госдепе заявили, что приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине.

    «Два конфликта – на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке – подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он упомянул сообщения СМИ, согласно которым в Жешуве была остановлена партия готовых к отправке на Украину 20 ракет-перехватчиков.

    «Производственных мощностей всего западного блока недостаточно для того, чтобы выдерживать интенсивность нынешнего конфликта», – подчеркнул эксперт. По его словам, прогнозировать, как долго Штаты будут восполнять запасы, сложно: по некоторым позициям это может занять несколько месяцев, а по каким-то, например, комплексам ПВО, – годы. «При этом возобновление поставок приведет к уже известному результату: арсеналы окажутся истощены за считанные недели», – добавил собеседник.

    Решение США по вооружениям диктуется ситуацией «на земле», продолжил Анпилогов. На этом фоне он напомнил попытки Запада и офиса Владимира Зеленского добиться 30-дневного и более долгосрочного перемирия. Россия отвергла эту идею, заявив, что противник воспользуется паузой для перевооружения и нанесения нового удара. Таким образом, складывающаяся сейчас ситуация подтверждает верность позиции Москвы.

    При этом риторика Вашингтона о приостановке передачи только части оружия стоит рассматривать как политическую фигуру речи, считает аналитик. «Нет ничего более постоянного, чем временное, – иронично отметил спикер. – В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?»

    Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. «Украина всегда рассматривала западную помощь как основополагающую. Основой и краеугольным камнем этой поддержки были американские поставки. Дело в том, что по многим видам вооружений американцы попросту являются монополистами и в Европе это оружие не производится, либо выпускается в крайне недостаточном количестве», – пояснил он.

    Пока в Вашингтоне создают политическую дымовую завесу, в офисе Зеленского пытаются придумать обходные схемы. Одна из них подразумевает, что европейские страны будут закупать вооружение у США, а затем передавать его ВСУ. По мнению эксперта, у Киева ничего не выйдет – производственных мощностей недостаточно.

    «По-хорошему, украинскому руководство следовало бы капитулировать, но в силу неадекватности властей, я предполагаю, что мы дождемся все-таки обрушения фронта. Последствия для оппонентов будут катастрофическими», – заключил Анпилогов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но, в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

    Комментарии (5)
    3 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект повышения возраста продажи алкоголя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение минимального возраста для покупки алкоголя с 18 до 21 года.

    Документ размещен в электронной базе данных палаты и предлагает внести соответствующие изменения в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, передает ТАСС.

    В пояснительной записке к инициативе отмечается негативное влияние алкоголя на здоровье и развитие личности, а также подчеркиваются риски для социальной сферы. Авторы документа указывают, что головной мозг человека завершает формироваться только к 21 году, что подтверждают медицинские исследования.

    Ранее, по информации инициаторов проекта, аналогичные предложения уже обсуждались на законодательном уровне. Минздрав России разрабатывал закон, ограничивающий продажу крепких спиртных напитков лицам младше 21 года, при этом отмечалось, что употребление алкоголя до этого возраста небезопасно для нормального формирования мозга. В законопроекте подчеркивается необходимость предупреждения алкоголизации молодежи и укрепления семейных ценностей.

    В феврале в Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя лицам до 21 года.

    Ранее депутат Андрей Свинцов предложил законопроект, предусматривающий продажу алкоголя в отдельных специализированных магазинах, доступных только лицам старше 18 лет, а Минздрав предложил ограничить выкладку алкоголя у касс.

    Комментарии (24)
    3 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин сообщил о планах созвониться с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

    «Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», – сказал он в ходе осмотра выставки российских брендов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о вероятности личной встречи с Трампом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль по факту сообщит, если Путин поговорит с главой Белого дома.

    Комментарии (6)
    3 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    Глава Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
    Глава Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в своих соцсетях памятное видео, посвященное заместителю главнокомандующего Военно-морским флотом России Михаилу Гудкову, погибшему в Курской области.

    Видео с Гудковым появилось в Telegram-канале Кожемяко. На кадрах запечатлены моменты совместной работы губернатора и адмирала, в том числе церемонии награждения и встречи в командных пунктах.

    В ролике также показаны эпизоды боев с участием российских военнослужащих.

    Напомним, в результате боевой работы в приграничной зоне Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герой России, генерал-майор Михаил Гудков.

    Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что память Гудкова будет увековечена в регионе.

    Комментарии (0)
    3 июля 2025, 16:24 • Новости дня
    Хинштейн пообещал увековечить память замглавкома ВМФ Гудкова в Курской области
    Хинштейн пообещал увековечить память замглавкома ВМФ Гудкова в Курской области
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Память заместителя главнокомандующего ВМФ Михаила Гудкова будет увековечена в Курской области, заявил врио главы региона Александр Хинштейн.

    «Он был Героем и погиб как Герой. Как замглавком, он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих», – написал врио губернатора в Telegram-канале.

    По словам Хинштейна, после назначения на должность заместителя главнокомандующего ВМФ Гудков лично посещал воинские части и бывал на огневых позициях. Также Хинштейн отметил, что 155-я бригада под руководством Гудкова выполняла задачи, которые считались невозможными, а военнослужащие проявляли беспримерный героизм.

    Глава региона пообещал, что память Гудкова будет обязательно увековечена на Курской земле, за которую он отдал свою жизнь.

    Напомним, в результате боевой работы в приграничной зоне Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герой России, генерал-майор Михаил Гудков.

    Комментарии (0)
    3 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    ЦБ допустил снижение ключевой ставки на 100 пунктов и более

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в июле будут обсуждаться варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и больше.

    Он подчеркнул, что шаг менее 100 пунктов не рассматривается, а больший шаг возможен, передает «Интерфакс».

    Тремасов объяснил такую позицию ускоренным темпом замедления инфляции, который оказался выше ожиданий Центробанка. «Эта вариативность в прогнозе связана с тем, что мы видим, что замедление инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали. На сегодняшний день это объективный факт. Поэтому нет никаких сомнений, что в июле мы будем рассматривать снижение ставки», – сказал он.

    Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в случае продолжения текущих экономических тенденций и ускоренного замедления инфляции.

    Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости решительного снижения ключевой ставки в России.

    В июне Банк России снизил ключевую ставку до 20%.

    Комментарии (2)
    3 июля 2025, 07:29 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 69 украинских БПЛА над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Средствами ПВО за прошедшую ночь уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что большинство дронов сбили в Белгородской области – 27 беспилотников. Еще 22 БПЛА были сбиты над Воронежской областью, десять – над Липецкой областью, восемь – над Курской областью, два – над территорией Крыма.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при падении обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецкой области погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения, сообщил губернатор Артамонов в ночь на четверг.

    Комментарии (0)
    Главное
    Источник: Экс-мэра Луганска подорвала смертница
    Bild написал о готовности ФРГ купить Киеву Patriot и ракеты для них
    СМИ: В Петербурге отменили Главный военно-морской парад
    Правительство одобрило повышение госпошлин за услуги ГАИ
    На «Камазе» сотрудникам запретили заказывать еду на работу
    Комик Воля чуть не утонул в Калининградской области
    Хоккеист НХЛ попытался оплатить проезд в московском метро кнопочным телефоном

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Азербайджан стал для россиян опасным

    Баку продолжает обострять отношения с Москвой. В ответ на задержание членов этнической ОПГ в Екатеринбурге Азербайджан демонстративно преследует российских граждан, а также пытается обвинить Россию в притеснении выходцев из республики. Чем вызвана столь резкая реакция Баку, и удастся ли странам сохранить добрососедские отношения? Подробности

    Перейти в раздел

    Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу

    Подростки из Тольятти стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Поводом для проверки силовиков послужило видео, на котором, предположительно, выпускники пели песни о Степане Бандере, гимн Украины и кричали: «Мы за Украину!» По мнению экспертов, инцидент показал, что противник активизировал работу с несовершеннолетними. Какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Киевский режим обезглавливает украинское православие

    Киевский режим нанес новый удар по православию – глава единственной в стране канонической церкви, митрополит Онуфрий лишен украинского гражданства. История всей украинской церкви за последние сорок лет представляет собой череду унижений со стороны официального Киева. Почему, однако, столь радикальное решение в Киеве приняли только сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    • Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации