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Патрушев сообщил о начальной стадии развития морских роботов в России
Российские морские робототехнические комплексы только начали развиваться, при этом их разработкой занимаются в основном средние и малые компании.
Работы по созданию морских робототехнических комплексов в России ведутся, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев на заседании Научно-экспертного совета коллегии.
Патрушев подчеркнул, что в стране деятельность по разработке морских робототехнических комплексов осуществляется, однако развитие идет преимущественно силами средних и малых компаний.
«В нашей стране деятельность по разработке морских робототехнических комплексов также ведется. Однако работы по созданию морской робототехники и безэкипажных морских систем осуществляются преимущественно силами средних и малых компаний», – заявил он.
Патрушев также отметил, что, по его словам, российские морские робототехнические комплексы находятся на начальной стадии своего развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев ознакомился с новыми тяжелыми научно-исследовательскими подводными аппаратами в центре морской робототехники ЦКБ «Рубин».
Патрушев сообщил о планах НАТО увеличить число морских роботов к 2035 году.