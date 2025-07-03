Патрушев сообщил о начальной стадии развития морских роботов в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Работы по созданию морских робототехнических комплексов в России ведутся, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев на заседании Научно-экспертного совета коллегии.

Патрушев подчеркнул, что в стране деятельность по разработке морских робототехнических комплексов осуществляется, однако развитие идет преимущественно силами средних и малых компаний.

«В нашей стране деятельность по разработке морских робототехнических комплексов также ведется. Однако работы по созданию морской робототехники и безэкипажных морских систем осуществляются преимущественно силами средних и малых компаний», – заявил он.

Патрушев также отметил, что, по его словам, российские морские робототехнические комплексы находятся на начальной стадии своего развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев ознакомился с новыми тяжелыми научно-исследовательскими подводными аппаратами в центре морской робототехники ЦКБ «Рубин».

Патрушев сообщил о планах НАТО увеличить число морских роботов к 2035 году.