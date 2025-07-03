Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.6 комментариев
На Украине уничтожили воевавшего у Артемовска и Угледара командира ВСУ
Командир 2-й мотопехотной роты 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Роман Орищенко был уничтожен на Украине, сообщили местные СМИ.
Как пишет украинское издание «Левый берег», «погиб один из лидеров национальной скаутской организации «Пласт», военный Роман Орищенко с псевдонимом «Орлик»… Роман Орищенко участвовал в обороне Киевской области. Как капитан и командир 2-й мотопехотной роты 72-й омбр «Черных запорожцев» воевал за Кодему, Бахмут (до переименования – Артемовск), Угледар», передает РИА «Новости».
Согласно информации «Левого берега», Орищенко был активным участником так называемой оранжевой революции в 2004 году, а также событий Майдана 2013-2014 годов, связанных с евроинтеграцией Украины. В рядах ВСУ он находился с 2020 года.
По данным из открытых источников, 72-я механизированная бригада ВСУ с 2022 года ведет боевые действия в Донбассе, участвуя в боях у Артемовска и Угледара.
Ранее сообщалось, что в селе Липцы Харьковской области зафиксированы существенные потери среди подразделений нацгвардии Украины, где были уничтожены офицеры 31-й бригады. Кроме того, авиация ВКС России нанесла бомбовый удар по украинским штурмовым группам в районе Бессаловки, затем группировка российских войск «Север» вынудила ВСУ отступить вглубь территории Украины.