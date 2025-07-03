Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет украинское издание «Левый берег», «погиб один из лидеров национальной скаутской организации «Пласт», военный Роман Орищенко с псевдонимом «Орлик»… Роман Орищенко участвовал в обороне Киевской области. Как капитан и командир 2-й мотопехотной роты 72-й омбр «Черных запорожцев» воевал за Кодему, Бахмут (до переименования – Артемовск), Угледар», передает РИА «Новости».

Согласно информации «Левого берега», Орищенко был активным участником так называемой оранжевой революции в 2004 году, а также событий Майдана 2013-2014 годов, связанных с евроинтеграцией Украины. В рядах ВСУ он находился с 2020 года.

По данным из открытых источников, 72-я механизированная бригада ВСУ с 2022 года ведет боевые действия в Донбассе, участвуя в боях у Артемовска и Угледара.

Ранее сообщалось, что в селе Липцы Харьковской области зафиксированы существенные потери среди подразделений нацгвардии Украины, где были уничтожены офицеры 31-й бригады. Кроме того, авиация ВКС России нанесла бомбовый удар по украинским штурмовым группам в районе Бессаловки, затем группировка российских войск «Север» вынудила ВСУ отступить вглубь территории Украины.