  • Новость часаСилы ПВО за ночь сбили пять беспилотников над регионами России
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    Мнения
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    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    20 комментариев
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    5 комментариев
    2 июля 2025, 07:58 • Новости дня

    В Липцах уничтожили офицеров бригады «Хартия» нацгвардии Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Существенные потери среди подразделений нацгвардии Украины зафиксированы в селе Липцы Харьковской области, где были уничтожены офицеры 31-й бригады.

    Серьезные потери понесли подразделения нацгвардии Украины в районе села Липцы, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили, что среди потерь оказались офицеры 31-й бригады «Хартия», которая считается одной из наиболее известных в медийном пространстве Украины.

    Собеседник агентства отметил: «Анализ некрологов показал, что в селе Липцы существенные потери понесли подразделения нацгвардии Украины, где бойцы «Севера» уничтожили в том числе офицеров медийной 31-й бригады «Хартия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов беспилотников на купянском участке. Украинские военные покинули свои позиции после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Российские войска продвинулись на 300 м северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

    1 июля 2025, 18:02 • Новости дня
    Российские десантники захватили танк «Леопард 2А6» с полным боекомплектом
    Российские десантники захватили танк «Леопард 2А6» с полным боекомплектом
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Немецкий танк подбит беспилотником и доставлен в расположение десантного полка практически без серьезных повреждений.

    Технику немецкого производства эвакуировали в расположение гвардейского парашютно-десантного полка из района населенного пункта Дарьино в Курской области, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Танк ранее подбил зимой боец тульских десантников с помощью FPV-дрона.

    Из-за заклинивших бортовых редукторов российские военные сняли гусеницы и эвакуировали машину на катках. По информации военного ведомства, танк оказался практически с полным боекомплектом и без критических повреждений, что позволило транспортировать его в тыл для дальнейшего изучения и возможного использования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ за сутки потеряли более 1365 военнослужащих в зоне спецоперации.

    Российские средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, выпущенные с Украины.

    Генштаб ВСУ на официальной карте впервые показал потерю контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области.

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    1 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Жителя Усолья наградили за бой с дронами из фуры

    Tекст: Евгения Караваева

    Жителю Усолья-Сибирского Сергею Миронову вручили нагрудный знак «Команда Путина» прямо на призывном пункте за смелость при отражении атаки дронов 1 июня.

    Нагрудные знаки за отражение атаки дронов вручили Миронову и еще 28 храбрецам, передает Telegram-канал Народного фронта Иркутской области.

    Сергей Миронов, 21-летний механик и спортсмен, получил знак «Команда Путина» за проявленное мужество. Церемония прошла прямо на призывном пункте в день его отправки в армию.

    1 июня Миронов находился в поселке Новомальтинске и, заметив вылетавший из грузивика дроны, объединился с местными жителями. Вместе они сбили беспилотник охотничьим ружьем, тушили пожар и защищали дома.

    «Наше дело – жить, зная, что должны защищать свой очаг, семью, народ», – заявил Миронов.

    Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил благодарностями и именными часами полицейских и военного, уничтоживших дроны в поселке Средний. По данным Минобороны РФ, атака дронами на военный объект в Иркутской области стала первой в Сибири.

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    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    1 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    Генштаб ВСУ впервые признал утрату части Сумской области
    Генштаб ВСУ впервые признал утрату части Сумской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Генштаб ВСУ на опубликованной карте впервые показал потерю контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области.

    Генеральный штаб ВСУ впервые подтвердил утрату контроля над частью территории на севере Сумской области, передает ТАСС. На опубликованной Генштабом ВСУ карте оперативной обстановки видно, что районы населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое и Беловоды сейчас не находятся под контролем украинских сил.

    На предыдущих картах этих изменений не было, и территории отмечались как подконтрольные Украине. О переходе указанных населенных пунктов под контроль российских военных Минобороны РФ сообщало в разные даты с марта по май этого года.

    Таким образом, Генштаб ВСУ впервые на официальном уровне отметил утрату ряда позиций в Сумской области, что ранее не подтверждалось украинской стороной в публичных сводках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли неудачную атаку на Сумском направлении. Артиллерия России уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом же участке. Ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

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    1 июля 2025, 13:20 • Новости дня
    ПВО России сбила три крылатые ракеты Storm Shadow Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, пять американских управляемых авиабомб JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 173 беспилотников.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР около Варачино, Садков, Храповщинф, Бессаловки, Новониколаевки и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Охримовки, Огурцово, Ольховатки и Волчанска Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 180 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Петровкой, Купянском, Гороховаткой, Нижним Соленым, Двуречанским, Путниково, Петропавловкой, Соболевкой, Песчаным и Боровской Андреевкой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Звановки, Серебрянки, Щербиновки, Часова Яра, Предтечино, Константиновки, Верхнекаменского и Петровки Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Удачного, Новосергеевки, Петровского, Новоукраинки и Дачного ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 500 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и MaxxPro, а также 11 пикапов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Зеленого Поля, Шевченко, Воскресенки, Червоной Зирки ДНР, Новодаровки и Левадного Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Каменского, Малой Токмачки Запорожской области, Антоновки, Приднепровского, Золотой Балки Херсонской области, Никополя Днепропетровской области и города Николаев.

    Потери ВСУ при этом составили до 90 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада с боеприпасами и два с военно-техническим имуществом, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось что ВС России нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Новоукраинку и Червоную Зирку в ДНР.

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    2 июля 2025, 03:27 • Новости дня
    США приостановили поставки Украине ракет для комплексов Patriot и Stinger
    США приостановили поставки Украине ракет для комплексов Patriot и Stinger
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, сообщили Politico и NBC News.

    Как передает NBC News со ссылкой на источники, Пентагон приостановить поставки Украине десятков ракет-перехватчиков и ракет класса «земля-воздух», передает РИА «Новости».

    Кроме того, приостановлены поставки тысяч боеприпасов для гаубиц, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS. NBC News сообщает, что министр обороны Пит Хегсет распорядился провести ревизию запасов вооружений на складах США, передает ТАСС.

    По данным Politico, инициатором решения стал заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби после ревизии запасов на складах США. Проверка выявила резкое сокращение числа артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов, что вызвало опасения в Пентагоне.

    Решение о временной приостановке поставок, согласованных еще при администрации Джо Байдена, было принято в начале июня, однако начало действовать только сейчас. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отметила, что приоритет был отдан интересам США после анализа поддержки других стран. Она заявила: «Мощь вооруженных сил США не ставится под сомнение – просто спросите у Ирана».

    В Пентагоне отдельно подчеркнули, что вооруженные силы США полностью оснащены для сдерживания любой угрозы. По словам помощника министра обороны Шона Парнелла, уровень боеготовности никогда не был столь высоким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков на вопрос о том, осуществляются ли сейчас поставки вооружений на Украину со стороны США, заявил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю».

    Вашингтон указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд.

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    1 июля 2025, 19:43 • Новости дня
    Михалков сравнил прокуроров Украины и фашистской Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Режиссер Никита Михалков ответил на сообщения о своeм розыске Службой безопасности Украины, сравнив действия Киева с практиками нацистской Германии и выразив недоумение по поводу обвинений в угрозе территориальной целостности страны.

    Михалков прокомментировал сообщение о том, что Служба безопасности Украины объявила его в розыск. В своем Telegram-канале «Бесогон» он заявил: «Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц».

    Михалков также отметил, что удивлен заявлениями генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о возможности влияния российского режиссера на территориальную целостность страны. Режиссер добавил, что если бы знал адрес Венедиктовой, отправил бы ей ссылку на экстренный выпуск своей передачи, однако, по его мнению, ей это «уже не поможет».

    Михалков разыскивается СБУ с марта 2022 года и с 2018 года находится в списке деятелей, которые, по мнению Киева, представляют угрозу национальной безопасности. Кроме того, с 2017 года он включен в базу сайта «Миротворец». Представители ОБСЕ и МИД России осуждали действия сайта, считая их призывом к преследованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский режиссер Никита Михалков числится в базе разыскиваемых лиц на Украине с марта 2022 года и внесен в список сайта «Миротворец».

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    1 июля 2025, 13:00 • Новости дня
    ВС России поразили систему управления ВСУ и цеха производства БПЛА
    ВС России поразили систему управления ВСУ и цеха производства БПЛА
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотниками.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 477 беспилотников, 612 ЗРК, 24 101 танк и других бронемашин, 1 573 боевые машины РСЗО, 26 812 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 524 единицы спец техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины. В минувшие выходные ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.

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    1 июля 2025, 23:43 • Новости дня
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил обсуждения с президентом России Владимиром Путиным урегулирования на Украине, но заявил, что согласен на это при двух условиях.

    Мерц в интервью ARD заявил, что не собирается посещать Россию в обозримом будущем, если со стороны Москвы произойдет эскалация ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В то же время он допустил обсуждение с президентом России путей достижения перемирия на Украине, но обозначил два условия. По его словам, «во-первых, должно быть ясно, что имеется такое направление». «И это возможно только с Украиной, но не за спиной Украины», – назвал он второе условие.

    По его словам, обсуждение этих вопросов возможно только при соблюдении данных условий, но пока до этого момента стороны не дошли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Мерц заявил, что считает нецелесообразным телефонный разговор с президентом России.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    1 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Песков переадресовал вопрос об освобождении ЛНР в Минобороны

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о полном освобождении ЛНР и предложил обратиться к военному ведомству.

    Вопрос о подтверждении полного освобождения территории Луганской народной республики Песков переадресовал Министерству обороны, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что подобные вопросы напрямую связаны с ходом специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко заявил, что украинские войска начали стратегическое отступление в Луганской народной республике. Военный аналитик оценил темпы освобождения территории ЛНР как стабильные и поступательные.

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    2 июля 2025, 06:36 • Новости дня
    Мерц сообщил об обсуждении с Зеленским обучения ВСУ применению ракет Taurus
    Мерц сообщил об обсуждении с Зеленским обучения ВСУ применению ракет Taurus
    @ Michael Kappeler/Pool/IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus обсуждался им с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы об этом еще не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом в (правящей в ФРГ) коалиции», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    По словам Мерца, обучение применению ракет Taurus пока не начиналось. Он заявил, что если Германия поставит Украине ракеты Taurus, то использовать их будут именно украинские военные, а не немецкие специалисты. Глава правительства ФРГ добавил, что аналогичный подход применяется к ракетам, которые Киев получает из Британии и Франции.

    Мерц отметил, что эти системы считаются крайне сложными и обучение их эксплуатации занимает не менее шести месяцев. Канцлер также обратил внимание на то, что Берлин не намерен публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы Москва не знала всех подробностей поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин не раз указывал, что речь идет о применении не только самих ракет, но и об «использовании офицеров бундесвера. «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в июне, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается. При этом Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus.

    Берлин заявил о готовности поддержать Украину в разработке ее собственных дальнобойных боеприпасов. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что отверточная сборка Taurus не делает их украинскими.

    Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину из Британии, Франции, Германии и США. Однако вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отрицал изменение позиции Берлина по ограничению дальности ударов украинских сил с использованием немецкого вооружения.

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    2 июля 2025, 04:05 • Новости дня
    Зеленский подтвердил ликвидацию командира бригады ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что российскими войсками ликвидирован полковник вооруженных сил Украины Сергей Захаревич.

    О ликвидации Захаревича во вторник сообщили украинские СМИ. «Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    По данным Telegram-канала самой бригады, в конце июня батальонно-тактическая группа 110-й бригады была срочно переброшена в один из населенных пунктов Сумской области.

    Зеленский уточнил, что ликвидация Захаревича и других военных стала результатом удара ВС России по Гуляйполю Днепропетровской области Украины, передает ТАСС.

    Как пишут военкоры, сейчас 110-я ОМБр воюет на новопавловском направлении, недалеко от границы Днепропетровской области.

    Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов указал, что «это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО».

    «Ликвидация Захаревича – это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте», – сказал он.

    Рогов заявил, что 110-я бригада ВСУ участвовала во вторжении в Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области. Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ из села Дачное на границе Днепропетровской области и ДНР.

    Украина принимает срочные меры по укреплению обороны города Сумы на фоне создания российскими войсками буферной зоны вдоль границы. Генштаб ВСУ впервые признал утрату контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области, что было отражено на официальной карте, опубликованной украинским военным руководством.

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    1 июля 2025, 19:24 • Новости дня
    Спецборт МЧС вылетел из Москвы за пострадавшими в Ижевске

    Tекст: Евгения Караваева

    В Удмуртию отправился самолет МЧС России Ил-76, предназначенный для эвакуации пострадавших, с современным медицинским оборудованием на борту.

    Борт вылетел в Ижевск за пострадавшими в результате атаки ВСУ, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

    Самолет оснащен передовым оборудованием, включая специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы, что позволяет оказывать квалифицированную медицинскую помощь прямо во время полета.

    Пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава России. Экипаж готов оказать необходимую поддержку во время транспортировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, в результате атаки украинских беспилотников на одно из предприятий в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые, которым оказывается медицинская и психологическая помощь.

    Глава Удмуртии Александр Бречалов доложил президенту Владимиру Путину о чрезвычайной ситуации на ижевском предприятии после атаки дронов.

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    1 июля 2025, 11:24 • Новости дня
    Киселев сообщил о серьезном ударе ВС России по складам ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате масштабных атак были поражены объекты хранения боеприпасов и производства беспилотников на Украине, что стало ощутимым ударом по ВСУ, сообщил военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные подполья на Украине.

    Вооруженные силы России нанесли значительный удар по складам боеприпасов и местам сборки беспилотников украинских военных, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта Виталия Киселева, атаки осуществлялись с применением беспилотников и ракет, а целью выбрали припортовые районы Одесской области, Кривой Рог, Днепропетровскую область, сам город Днепропетровск, а также Киев и Киевскую область, Черниговскую, Житомирскую и Ровенскую области.

    Киселев подчеркнул в эфире канала «Соловьев Live»: «Наша разведка на протяжении длительного времени выявляла населенные пункты, где противник скоординировал свои действия по подготовке запасных складов (…) и непосредственно там, где собирались беспилотники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили нефтеналивной терминал военно-морских сил Украины. Вооруженные силы России нанесли поражение по объектам военной инфраструктуры ВСУ. За неделю российские военные осуществили шесть групповых ударов по военным целям на Украине.

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    1 июля 2025, 10:37 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Татарстана за подготовку убийства бойца «Спарты»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Татарстане задержали жителя Набережных Челнов, который передавал украинским спецслужбам данные для организации убийства добровольца из батальона «Спарта».

    Сотрудники управления ФСБ по Республике Татарстан задержали жителя Набережных Челнов, которого обвиняют в покушении на убийство участника батальона «Спарта» по заданию украинских спецслужб, сообщает ТАСС.

    По данным следствия, задержанный осуществлял слежку за участником боевых действий в ЛНР в составе батальона «Спарта» и передавал кураторам с Украины информацию о его передвижениях и месте жительства.

    В сообщении указывается: «По версии следствия, задержанный оказывал помощь в организации убийства, с этой целью он передавал спецслужбам Украины данные о местонахождении потенциальной жертвы, его перемещениях, фотоснимки его местожительства и личного транспорта».

    Обвиняемый, которому 51 год, с 2022 года по собственной инициативе помогал украинским спецслужбам, собирал и передавал им сведения об объектах транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса Татарстана для возможного совершения диверсий. По данным УФСБ, целью этих действий было проведение диверсионно-террористических актов на территории республики. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму были задержаны лица, которые передали Службе безопасности Украины координаты военного объекта и комплекса «Панцирь-С». ФСБ задержала жительницу Петербурга за сбор и передачу сведений о военных объектах. Суд приговорил агента украинской разведки за попытку подорвать вертолет Черноморского флота.

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    1 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Эксперт рассказал о расстреле ВСУ сдающихся сослуживцев у Петровского в ЛНР

    Марочко сообщил о расстрелах ВСУ сослуживцев при попытке сдаться у Петровского

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о случаях стрельбы украинских военнослужащих по своим сослуживцам, пытающимся сдаться российским силам в районе Петровского.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины стреляют в спину сослуживцам, которые пытаются добровольно сдаться в плен у Петровского в Луганской народной республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире «ВКонтакте», передает ТАСС.

    По его словам, украинское командование использует неподготовленных и низкоквалифицированных бойцов в боях у данного населенного пункта, практически не проводя их обучение.

    Марочко уточнил: «Низкоквалифицированные и неподготовленные бойцы просто кидаются в бой, не пройдя должного обучения. Да, они пытаются сдаваться в плен, причем это отмечается на всех участках фронта, но не все так просто. Отмечался уже ряд случаев, когда по тем, кто пытаются сдаться в плен и идут к нашим позициям, украинские боевики, которые находятся в тылу, наносят удары не по нашим позициям, а именно по тем, кто пытается сдаться в плен».

    Он отметил, что подобная практика фиксировалась не только у Петровского, но и на других участках фронта, где украинские военные пытались перейти на российскую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским военнопленным запрещали получать посылки, а телефоны у них изымались, ограничивая связь с близкими до одного разговора в неделю.

    Сотрудники украинских военкоматов использовали девушек как «приманку» для поиска и задержания мужчин, подлежащих мобилизации, об этом сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины.

    Бойцы российских подразделений задержали группу украинских штурмовиков и операторов дронов в лесополосе под Шевченко благодаря густому туману.

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