Tекст: Антон Антонов

«Утром наша разведка вскрыла перемещение штурмовых групп ВСУ в направлении госграницы в районе Бессаловки. По оккупантам авиация ВКС России нанесла бомбовый удар. Затем в бой вступили наши десантники, которые вынудили выживших ВСУшников с потерями бежать вглубь украинской территории», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено четыре единицы техники ВСУ.

На Сумском направлении украинские подразделения предприняли десять безуспешных контратак, задействовав более 60 человек. Более 20 военнослужащих ВСУ были уничтожены, 25 получили ранения и «остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения», остальные отступили, сообщил «Северный ветер».

Российские десантники заняли и зачистили четыре домовладения в Юнаковке и продвинулись в лесных массивах Сумского района.

На Волчанском и Липцовском направлениях за сутки уничтожено десять штурмовых групп ВСУ, а также автомобильная техника и пункт управления беспилотниками.

«Северяне» зачистили пять домовладений в Волчанске, продолжили наступление в лесных массивах и отбили четыре контратаки: две штурмовые группы ВСУ были уничтожены при попытке форсировать реку Волчья, еще две – в лесополосах.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях), четверых украинских оккупантов Северяне захватили в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины почти приостановили попытки прорыва на российскую территорию на Теткинском и Глушковском направлениях.