Глава совета судей заявил о росте социальной направленности работы системы

Глава совета судей заявил о росте социальной направленности судебной системы России

Об основных принципах работы российских судов Момотов рассказал на семинаре-совещании, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ). Он подчеркнул социальную ориентированность судебной системы, основанную на приоритете защиты прав граждан, а также важность активной роли судей при обеспечении реального равенства сторон в процессе.

Момотов обратил внимание на необходимость борьбы с формализмом. По его словам, формальные причины, вроде ошибок в документах или задержек с бюджетными средствами, не должны мешать реализации прав граждан. Он привел в пример инициативы Верховного суда РФ, направленные на защиту семей, и отметил, что это способствует росту доверия населения к суду.

Особое внимание председатель Совета судей уделил обеспечению равного доступа к правосудию для социально уязвимых групп. Он указал, что судьи должны восполнять процессуальное неравенство, возникающее в спорах между гражданами и более сильными сторонами, будь то чиновники или бизнес.

Момотов подчеркнул: «Цель социализации правосудия – не отказ от состязательности, а восполнение ее неудовлетворительных результатов со стороны суда в тех случаях, когда сторона не может должным образом защитить себя».

В ходе выступления Момотов также рассказал о гуманизации уголовного законодательства. По его словам, с февраля 2024 года ужесточены правила содержания под стражей для несовершеннолетних, беременных женщин и одиноких родителей. Кроме того, он отметил законопроект, предусматривающий сохранение отсрочки наказания для родителей малолетних детей, даже при совершении преступлений небольшой тяжести.

В заключение Момотов напомнил о законодательных инициативах Верховного суда РФ, включая введение альтернативной подсудности по пенсионным спорам и новые главы КАС РФ по делам несовершеннолетних. Эти меры, по его словам, обеспечивают более широкий доступ к правосудию и усиливают защиту уязвимых категорий граждан.