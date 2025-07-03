Виктор Бут заявил о стремлении американцев к миру

Tекст: Дмитрий Зубарев

Проведший 15 лет в американской тюрьме, отметил, что не испытывает злобы по отношению к американскому народу. Он подчеркнул: «Я считаю, что американцы, так же, как и остальные люди на планете, стремятся к миру, чтобы каждый человек мог жить со своей семьей в мире и радости», передает ТАСС.

Бут выразил уверенность, что именно американские политики мешают народу реализовать стремление к мирной жизни, добавив, что среди американцев у него достаточно хороших друзей и остались хорошие впечатления от общения с ними.

Эти заявления прозвучали на открытии выставки художественных работ Бута «Берег мой тонкой линией» в Государственном международном выставочном центре «Миллениум» в Пекине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Бут отметил близость США к состоянию гражданской войны. Россия заставила Америку вернуть Бута на своих условиях. США не подтвердили информацию о продажах оружия Виктором Бутом.