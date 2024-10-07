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США не подтвердили информацию о продажах оружия Виктором Бутом
США не смогли подтвердить участие Виктора Бута в поставках оружия йеменским хуситам
Администрация США заявила, что не может подтвердить данные The Wall Street Journal о том, что Виктор Бут якобы продает оружие хуситам, и считает эту информацию недостоверной.
Администрация США не смогла подтвердить сведения, опубликованные в The Wall Street Journal, о причастности депутата заксобрания Ульяновской области Виктора Бута к поставкам стрелкового оружия йеменским хуситам. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.
«Я не могу подтвердить сегодня это сообщение... Wall Street Journal», – отметила она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что публикация WSJ относится к фейкам или информационным нападкам на народных избранников.
Виктор Бут в свою очередь назвал статью голословным обвинением, отвергнув все обвинения в свой адрес.
Ранее Wall Streat Journal сообщила, что Бут якобы вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.