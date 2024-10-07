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    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    30 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    54 комментария
    7 октября 2024, 22:20 • Новости дня

    США не подтвердили информацию о продажах оружия Виктором Бутом

    США не смогли подтвердить участие Виктора Бута в поставках оружия йеменским хуситам

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США заявила, что не может подтвердить данные The Wall Street Journal о том, что Виктор Бут якобы продает оружие хуситам, и считает эту информацию недостоверной.

    Администрация США не смогла подтвердить сведения, опубликованные в The Wall Street Journal, о причастности депутата заксобрания Ульяновской области Виктора Бута к поставкам стрелкового оружия йеменским хуситам. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

    «Я не могу подтвердить сегодня это сообщение... Wall Street Journal», – отметила она. 

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что публикация WSJ относится к фейкам или информационным нападкам на народных избранников.

    Виктор Бут в свою очередь назвал статью голословным обвинением, отвергнув все обвинения в свой адрес.

    Ранее Wall Streat Journal сообщила, что Бут якобы вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

    5 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке

    Российские военные эвакуировали украинский танк в авдеевском направлении

    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие успешно эвакуировали подбитый украинский танк в зоне специальной военной операции, предварительно проведя инженерную разведку маршрута.

    Российские военнослужащие группировки «Центр» эвакуировали подбитый украинский танк на авдеевском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Операция по эвакуации была проведена ремонтно-эвакуационной группой войск, которые сначала провели инженерную разведку района и маршрута подъезда к танку для обеспечения безопасности личного состава и техники. После этого танк был отбуксирован в безопасный район для дальнейшей оценки специалистами.

    По информации Минобороны, украинский танк подорвался на противотанковой мине и затем был добит операторами FPV-дронов российской группировки. Для обеспечения безопасности в ходе эвакуации двое военнослужащих отвечали за обнаружение мин и наблюдение за небом.

    Ведомство также опубликовало видеозапись эвакуации, в которой старший мастер бронированной ремонтно-эвакуационной машины с позывным «Фаза» отметил, что на подключение танка к буксировочной машине уходит не более минуты.

    Он добавил, что техники на поле сражения много, но большая ее часть сгорела и не представляет ценности. «Фаза» выразил желание экипажа захватить танки Leopard или Abrams.

    Ранее сообщалось, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 20 тыс. военных

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    5 октября 2024, 03:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области

    Один человек ранен в результате атаки украинских дронов на предприятие в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападения дронов ВСУ на одно из гражданских предприятий в Воронежской области пострадал один человек, начался пожар на одном из этажей здания.

    Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает «РИА Новости».

    По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию. В результате обстрела пострадал один человек, получивший осколочное ранение в руку. На месте инцидента работают оперативные службы.

    По словам Гусева, на одном из этажей здания предприятия произошло возгорание, которое оперативно тушат ведомственные службы.

    Несмотря на атаку, на другом предприятии, также подвергшемся нападению, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 133 боеприпаса по ДНР за сутки

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    5 октября 2024, 04:09 • Новости дня
    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей

    Некоторые бойцы ВСУ не прошли польскую границу из-за алкогольного опьянения

    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Некоторые украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не были допущены через границу из-за алкогольного опьянения, что подтвердил экс-военный, сбежавший из тренировочного лагеря.

    Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины не смогли пересечь границу с Польшей из-за алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

    Экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше, рассказал, что во время поездки с Украины до пропускного пункта в Польше пара человек напилась и не прошла фейс-контроль на границе.

    Экс-военнослужащий ВСУ, по его собственным словам, был мобилизован и отправлен в Польшу для прохождения обучения на заряжающего танка Leopard. Однако в результате он сбежал и легализовался как беженец в Германии.

    Ранее сообщалось, что жители Константиновки, которая находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ.

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    5 октября 2024, 06:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре с 2022 года при обороне города

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    По данным замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман, ВСУ потеряли до пяти бригад в боях за Угледар, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что украинская сторона не оценила должным образом потенциал российских штурмовиков и тяжелого вооружения, что привело к значительным потерям в их рядах.

    Шаман подчеркнул, что около 50% этих потерь пришлись на осеннюю кампанию. Эти цифры свидетельствуют о значительных потерях ВСУ в регионе, несмотря на попытки удержать стратегически важный город.

    Потери такого масштаба создают серьезные трудности для украинских сил при продолжении боевых действий в Угледаре и могут повлиять на их способность держать оборону в долгосрочной перспективе.

    Военнослужащий добавил, что успешные действия российских сил стали возможными благодаря правильно организованным штурмовым операциям и эффективному использованию тяжелого вооружения, что сыграло решающую роль в ослаблении обороноспособности противника.

    Ранее сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром

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    5 октября 2024, 00:23 • Новости дня
    Тимура Иванова обвинили в хищении 2,2 млрд рублей при стройке корпуса в Твери

    Тверской кадетский корпус стал частью дела экс-министра обороны Тимура Иванова о хищении при строительстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Кадетский корпус в Твери оказался связан с делом о хищении при строительстве, в котором обвиняются экс-замминистра обороны Тимур Иванов и два бизнесмена, что привлекло внимание к масштабным недоделкам и невыполненным работам.

    Как передает ТАСС, кадетский корпус в Твери стал одной из трех строек, которые фигурируют в уголовном деле против экс-замминистра обороны Тимура Иванова и двух бизнесменов. Бывший чиновник подозревается в хищении средств при строительстве объектов.

    Следствие утверждает, что Иванов получил взятку за предоставление преференций компании «Олимпситистрой», которая занималась возведением этих корпусов. В результате проверок было выявлено, что в проекте, на который было выделено 14 млрд рублей, недоделки оценены в 2 млрд 184 млн рублей.

    По словам Иванова, индексация стоимости строительства была вызвана увеличением фактических объемов работ. Он утверждает, что все три корпуса сейчас функционируют, а процедуру приемки объектов проводили сторонние организации, не связанные с Минобороны РФ.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с мая 2016 года, но 20 июня стало известно о его увольнении, что, вероятно, связано с расследуемым делом.

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    6 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    Корабль «Неустрашимый» прибыл для учений в порт ЮАР

    Корабль «Неустрашимый» Балтфлота прибыл в Саймонстаун для совместных учений

    Корабль «Неустрашимый» прибыл для учений в порт ЮАР
    @ Ирина Шаталова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота совершил деловой визит в южноафриканский порт Саймонстаун, где провел совместные маневры с ВМС ЮАР и КНР, а также обсудил вопросы сотрудничества и обмена опытом,сообщили в пресс-службе Балтфлота.

    Как сообщает РИА Новости, сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота прибыл в основную базу военно-морских сил Южно-Африканской Республики, порт Саймонстаун. Этот визит стал важным этапом в рамках задач по поддержанию морской безопасности и укреплению международного сотрудничества.

    Находясь в порту, «Неустрашимый» совместно с кораблями ВМС ЮАР и Китая провел совместное маневрирование и отработку элементов организации связи. Программа визита также включает протокольные встречи командования корабля с городскими и военными властями ЮАР, где обсуждаются вопросы сотрудничества и обмена опытом между военно-морскими силами России и ЮАР.

    Кроме того, экипаж «Неустрашимого» примет участие в параде ВМС ЮАР. Во время стоянки в порту запланированы мероприятия по пополнению запасов воды, топлива и продовольствия, а также технический осмотр судна, что необходимо для поддержания боеготовности корабля.

    После завершения визита в Саймонстаун «Неустрашимый» продолжит выполнение своих задач на море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» завершил ходовые приемо-сдаточные испытания после модернизации в Калининграде на заводе «Янтарь». Корабль, сопровождавший президента Владимира Путина в Лондон в 2003 году и участвовавший в учениях с НАТО, вернется в боевой состав после продолжительного ремонта в 2020 году. «Неустрашимый», обеспечивающий безопасность гражданского судоходства у Африканского рога, совершил плановый заход в порт Салала в Омане.

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    5 октября 2024, 05:27 • Новости дня
    ВС России организовали помощь оставшимся в Угледаре жителям

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотни мирных жителей остаются в подвалах Угледара, пока их эвакуация невозможна, однако российские военные предоставляют продукты и воду, обеспечивая необходимую помощь и поддержку.

    Согласно данным, опубликованным РИА «Новости», в Угледаре остаются сотни мирных жителей, которых пока невозможно эвакуировать.

    Российские военные доставляют им продукты и воду, поддерживая тех, кто укрывается в подвалах зданий. О ситуации рассказал штурмовик с позывным «Макс», подчеркнув, что подвалы остаются более-менее безопасными местами для укрытия.

    Жители, в основном, размещаются по несколько человек в подвалах, отмечает «Макс». На вопрос о том, почему эвакуация невозможна, штурмовик объяснил, что многие просто не имели возможности уехать из-за высоких цен на транспортировку вещей. Некоторые, как он сообщил, укрылись в подвалах школы.

    Минобороны России ранее заявило об освобождении Угледара 3 октября. Тем не менее, ситуация с эвакуацией мирных жителей остается сложной, и российские военнослужащие продолжают оказывать необходимую помощь оставшимся в городе.

    Ранее сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром.


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    5 октября 2024, 07:45 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила десять украинских дронов над российскими регионами

    Минобороны сообщило об уничтожении десяти украинских БПЛА ПВО над Белгородской, Курской и Воронежской областями

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 5 октября российские средства ПВО уничтожили десять украинских дронов над Белгородской, Курской и Воронежской областями, предотвратив возможные атаки.

    Как сообщает РИА «Новости», дежурные средства противовоздушной обороны России за прошедшую ночь уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Семь дронов были нейтрализованы над Белгородской областью, два – над Курской и еще один – над Воронежской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем заявлении.

    В министерстве отметили, что эти дроны самолетного типа пытались совершить террористическую атаку на объекты на территории России.

    «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа», – сообщается в заявлении Минобороны.

    Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области.

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    5 октября 2024, 06:53 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Звановке в ДНР

    Силы РФ вели интенсивные бои, приближаясь к Звановке под Северском в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в ДНР, сообщили о продолжающихся интенсивных боях.

    Российские войска продолжают наступление на северском направлении, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские силы продвигаются в сторону населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике.

    По словам Марочко, на этом направлении идут интенсивные боевые действия, и войска постепенно приближаются к цели. Он отметил, что на текущий момент у российских военных есть определенные успехи в продвижении.

    Марочко добавил, что ситуация на линии фронта остается динамичной и требует постоянного мониторинга. Он подчеркнул значимость этого направления в текущей военной кампании, подчеркнув его стратегическую важность для достижения дальнейших целей.

    Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы за прошедшие сутки выпустили 133 боеприпаса по жилым районам Донецкой Народной Республики

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    5 октября 2024, 04:31 • Новости дня
    Полковник Пешков осужден условно за растрату

    Брянский военный суд приговорил полковника Пешкова к условному сроку за растрату

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии Дмитрий Пешков получил условный срок за растрату в особо крупном размере, но вину не признал, несмотря на решение Брянского гарнизонного военного суда.

    Брянский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку за растрату в особо крупном размере бывшего заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова, сообщает ТАСС.

    Он был арестован в рамках нового уголовного дела, связанного с хищениями при поставках продовольственных пайков для бойцов специальной военной операции (СВО). В правоохранительных органах уточнили, что Пешков свою вину не признал.

    Приговор суда от 7 декабря 2023 года обвинил Пешкова и его подельника Антона Белова в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Оба получили условные сроки. Потерпевшей стороной по этому делу признано Министерство обороны РФ, исковые требования которого удовлетворил суд.

    Военный суд Брянска отказался предоставить детали обвинительного приговора, сославшись на то, что дело рассматривалось в закрытых заседаниях. Следователи предъявили Пешкову обвинение в хищении, связанного с поставками пайков для СВО.

    Минобороны отказалось удовлетворить просьбу офицера об отправке в зону СВО, и он был арестован и этапирован в столичный СИЗО. Срок следствия продлен до 7 декабря.

    Напомним, в рамках данного дела обвиняется бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковник Дмитрий Пешков. Он помещен в СИЗО-11.

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    5 октября 2024, 03:28 • Новости дня
    Суд арестовал автомобили и мотоциклы Тимура Иванова

    Басманный суд Москвы арестовал транспортные средства и недвижимость Иванова

    Tекст: Денис Тельманов

    Басманный суд Москвы наложил арест на восемь автомобилей и два мотоцикла, находящихся в пользовании Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны, в связи с расследованием уголовного дела.

    Как сообщает ТАСС, Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на восемь автомобилей и два мотоцикла, находящихся в фактическом пользовании бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.

    Среди арестованных транспортных средств – Bentley Continental, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G63 AMG, а также ретро автомобиль 1967 года. Также арестованы мотоциклы MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и Triumph Thunderbird storm ABS.

    Кроме транспортных средств, суд арестовал несколько объектов недвижимости и земельный участок, принадлежащих компании «Дворянское гнездо», которые, по версии следствия, контролировал Иванов. В постановлении о продлении ареста Иванова подтверждается информация об обеспечительном аресте указанных объектов.

    По версии следствия, Иванов получил взятку за заключение контрактов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой», обеспечив индексацию стоимости контрактов.

    Сам Иванов настаивает, что индексация происходила из-за увеличения объемов строительства и что он не принимал участия в конкурсных процедурах, проводившихся сторонними организациями.

    Ранее сообщалось, что Тимура Иванова уличили в оформлении имущества через подставных лиц

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    5 октября 2024, 02:34 • Новости дня
    Тимура Иванова уличили в оформлении имущества через подставных лиц

    Тимур Иванов оформлял имущество на других лиц для сокрытия преступлений

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший замминистра обороны Тимур Иванов переоформлял имущество на других лиц, чтобы скрыть свое участие в преступных действиях, что подтверждают материалы дела.

    Как сообщает ТАСС, в материалах дела, с которыми ознакомилось агентство, указывается, что Тимур Иванов, экс-замминистра обороны, использовал механизмы переоформления своего имущества на других лиц для сокрытия причастности к преступной деятельности.

    «Иванов принимал меры к сокрытию фактов своего участия в совершении преступлений, в том числе путем переоформления имущества на иных лиц», – говорится в материалах дела. 

    В ходе обысков по местам работы и жительства Иванова были обнаружены крупные суммы наличных. Эти деньги, по мнению следствия, имеют незаконное происхождение и могли быть получены в результате коррупционных преступлений, включая те, которые еще не выявлены.

    Следствие полагает, что Иванов мог совершать преступления не только в инкриминируемых ему сейчас эпизодах, но и при других обстоятельствах.

    По версии следствия, Иванов получил взятку за содействие в заключении контрактов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой».

    Он обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости. Иванов утверждает, что индексация была связана с увеличением объемов строительства, и все объекты введены в эксплуатацию. Он настаивает, что конкурсные процедуры проходили вне Минобороны РФ.

    Ранее сообщалось, что Тимура Иванова обвинили в хищении 2,2 млрд рублей при постройке кадетского корпуса в Твери

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    5 октября 2024, 05:22 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях

    Российская группировка нанесла удар по ВСУ на липцовском и волчанском направлениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска потеряли до 115 человек в результате удара российской группировки «Север» на липцовском и волчанском направлениях, что стало известно от начальника пресс-центра группировки Ярослава Якимкина.

    Как передает РИА Новости, начальник пресс-центра российской группировки «Север» Ярослав Якимкин сообщил о значительных потерях среди украинских войск на липцовском и волчанском направлениях.

    В ходе боевых действий, в которых участвовали подразделения российской группировки, были поражены формирования 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны.

    «Группировка войск »Север« продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», - отметил Якимкин.

    По его словам, вследствие этих действий ВСУ потеряли до 115 военнослужащих. Кроме личного состава, были уничтожены боевая бронированная машина, три автомобиля и гаубица Д-30 калибра 122 миллиметра.

    Развитие событий на липцовском и волчанском направлениях, как и в других районах, остается одним из ключевых аспектов военной обстановки на Украине.

    Ранее сообщалось, что российский ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, в результате чего ВСУ потеряли до 80 человек.

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    6 октября 2024, 08:40 • Новости дня
    ПВО России уничтожила четыре украинских беспилотника

    Российская ПВО за ночь уничтожила четыре украинских БПЛА над тремя областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы ПВО за одну ночь уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской, Курской и Белгородской областями, что предотвратило попытку террористической атаки.

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре украинских беспилотных аппарата, сообщает ТАСС. Беспилотники были сбиты над территориями Воронежской, Курской и Белгородской областей. Согласно заявлениям Минобороны РФ, попытка использовать воздушные аппараты для террористической атаки была пресечена.

    В ведомстве уточнили, что два беспилотника были уничтожены над Курской областью, а по одному – над Воронежской и Белгородской областями. Кроме того, в 06:35 утра еще один БПЛА был сбит над Брянской областью. Министерство подчеркнуло, что дежурные средства ПВО успешно справились с поставленной задачей, гарантируя безопасность граждан на данных территориях.

    Подобные атаки с использованием беспилотников со стороны Украины на российскую территорию происходят не впервые, что вынуждает российские силы ПВО усиленно работать для предотвращения возможных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО России сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью, на следующий день силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в том же районе, а затем украинский беспилотник самолетного типа был сбит над территорией Брянской области.

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    7 октября 2024, 13:26 • Новости дня
    Белоусов поблагодарил военных за освобождение Гродовки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграммы благодарности соединениям и частям, участвовавшим в освобождении населенного пункта Гродовка в ДНР.

    Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении Гродовки, он отметил, что бригадные части с первых дней СВО примерно исполняют воинский долг. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) внесли значительный вклад в освобождение Лисичанска и Авдеевки. За проявленный героизм и мужество более 1,5 тыс. военнослужащих награждены госнаградами, трое из них получили звание Героя Российской Федерации.

    Также отличились военнослужащие 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской бригады, которые продолжают успешно выполнять боевые задачи, оттесняя противника. Более 6 тыс. военнослужащих этой бригады также удостоены государственных наград.

    Военнослужащие 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской бригады славятся своими подвигами на Краснолиманском, Авдеевском и Красноармейском направлениях, уверенно продвигаясь вперед и уничтожая противника, отметил министр. Благодаря их решительным действиям освобождена Гродовка.

    Министр поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение задач, выразив уверенность в их дальнейшей верной службе России, что приближает страну к окончательной Победе.

    Ранее Белоусов благодарил военных, освободивших Угледар.

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    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

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    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

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    Чем Иран пробил щит ПВО Израиля

    «Израильская ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично». Такими словами эксперты подводят итоги одного из главных военных событий прошлой недели – ракетного удара Ирана по военным объектам Израиля. Каких реальных результатов достиг в этой атаке Иран и с помощью какого оружия? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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