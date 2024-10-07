США не подтвердили информацию о продажах оружия Виктором Бутом

США не смогли подтвердить участие Виктора Бута в поставках оружия йеменским хуситам

Tекст: Денис Тельманов

Администрация США не смогла подтвердить сведения, опубликованные в The Wall Street Journal, о причастности депутата заксобрания Ульяновской области Виктора Бута к поставкам стрелкового оружия йеменским хуситам. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Я не могу подтвердить сегодня это сообщение... Wall Street Journal», – отметила она.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что публикация WSJ относится к фейкам или информационным нападкам на народных избранников.

Виктор Бут в свою очередь назвал статью голословным обвинением, отвергнув все обвинения в свой адрес.

Ранее Wall Streat Journal сообщила, что Бут якобы вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

