Лукашенко заявил о переломном моменте в мировой ситуации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мир переживает период серьезных перемен, подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения к гражданам с Кургана Славы в День Независимости, передает РИА «Новости». Выступление Лукашенко транслировалось в прямом эфире на всех телеканалах страны.

В своей речи Лукашенко обратил внимание на важность государственного праздника, отметив, что для большинства белорусов этот день символизирует мир. «Сегодня мы, миллионы белорусов, отмечаем главный государственный праздник нашей любимой Родины. Встречаем его летним утром, свято вместе, среди созревающих полей Минщины, без страха глядя в родное синее небо. Убежден, что для большинства белорусов праздник означает мир», – заявил он.

Президент напомнил, что опыт героических предков учит стоять за будущее страны. «Человек всегда может и должен противостоять злу, каким бы сильным и изощренным не было это зло. Сегодня мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем мы столкнемся завтра. Вы видите, что творится вокруг нас», – добавил Лукашенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии обсудили по телефону учения «Запад-2025». Лукашенко заявил об опасной близости военных учений НАТО к белорусской границе. Он также пригрозил Польше исчезновением с карты мира.