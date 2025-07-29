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Пособница Эпштейна выдвинула условия для дачи показаний конгрессу
Осужденная по делу Эпштейна Гислейн Максвелл готова сотрудничать с конгрессом США только после выполнения выдвинутых ее адвокатами требований.
Адвокаты Гислейн Максвелл направили председателю комитета по надзору палаты представителей Джеймсу Комеру письмо с условиями, при которых их подзащитная согласится дать показания. В письме указано, что Максвелл готова сотрудничать с конгрессом, если ей будет обеспечен «справедливый и безопасный путь решения проблемы», передает РИА «Новости».
В заявлении адвокатов говорится, что если требования их подзащитной не удовлетворят, то у Максвелл не останется иного выбора, кроме как «воспользоваться своими правами, гарантированными Пятой поправкой».
Защитники настаивают на предоставлении формального иммунитета, предварительной подготовке вопросов, проведении допроса вне тюрьмы и отложении показаний до рассмотрения апелляции в верховном суде.
Адвокаты подчеркивают, что любые показания Максвелл могут повлиять на ее законные иски, поскольку в настоящее время идет обжалование приговора.
Представитель комитета по надзору уже отвергла возможность предоставления Максвелл иммунитета.
В материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна, а именно в допросах Максвелл, упомянуты Илон Маск и его брат Кимбал.
Ранее Гислейн Максвелл допрашивали о причастности к делу известных личностей, включая принца Эндрю, Билла Гейтса и Билла Клинтона.
Напомним, ранее Максвелл заявила о готовности выступить перед конгрессом США и раскрыть подробности дела.