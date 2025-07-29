Эксперт: Для российских партий ряд тем важен вне зависимости от политических взглядов

Молодежь оценила дебаты лидеров парламентских фракций на форуме «Территория смыслов»

Tекст: Ольга Иванова

«Лидеры всех парламентских фракций на сегодняшний день консолидированы вокруг позиции президента. Безусловно, есть пул тем, по которым партии придерживаются кардинально разных позиций: например, по миграционной политике, абортам, отдельным вопросам экономической политики. Но это разнообразие мнений и подходов лишь обогащают российский политический ландшафт», – говорит председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий.

При этом, по ее словам, существует пул тем, которые являются приоритетными вне зависимости от политической платформы – это поддержка института семьи, развитие образования, укрепление государства, патриотическое воспитание молодежи.

«Было видно, что у партий разные взгляды на развитие страны, но при этом общее понимание главного: защита суверенитета, развитие экономики, забота о людях», – заявил участник дебатов Данил Винчи из Уфы. Он отмечает, что для молодежи страны важно видеть, что в России есть политическая конкуренция, есть разные подходы, есть из кого выбрать: «Такие встречи формируют уважение к политике как к делу, в котором важны не лозунги, а ответственность перед страной».

Станислав Новиков из Москвы, представляющий молодежный парламент столицы России, отметил, что в ходе дебатов лидерами парламентских фракций были подняты важные проблемы. «Это и аборты, и демография, и миграция, и многие другие проблемы, которые являются важными для России и для мира. Очень важно было узнать мнение различных партий, фракций и их лидеров. Партии показали, что есть разные подходы к пониманию проблем и есть пути их решения. Надеемся, что в будущем эти проблемы будут решены», – сказал он.

Авраам Суворов из Ростовской области признался, что впервые увидел вживую лидеров парламентских фракций. «В последние годы с момента начала СВО они объединились под лозунгом победы, и это вселяет надежду в то, что все люди вне зависимости от политических взглядов верят и ждут великой победы России», – заявил участник форума.

Участвовавший в дебатах руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев назвал победу в спецоперации на Украине главной задачей для всех политических сил. «Самое главное, чтобы мы сегодня консолидировались – мы все стремимся только к светлому будущему, в первую очередь для нашего государства… Нам нужно победить в специальной военной операции. Это задача номер один для всех, в программах всех фракций. Все остальное вторично, если вы патриоты», – считает он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал к сплоченности общества ради достижения победы. Он отметил, что «сегодня каждого видно, как на ладони, поэтому как никогда важно быть вместе и идти к единой цели – к победе».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что опытным политикам необходим свежий взгляд молодежи для решения проблем, связанных с современными вызовами. «От того, насколько молодые люди будут готовы к реальной оценке проблем и грамотной реакции на вызовы, зависит то, каким будет будущее России», – подчеркнул он.

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что сила России в ее гражданах. «Мы за то, чтобы Россия была страной возможностей, страной, где каждый может реализоваться и быть полезен государству. Мы готовы за это бороться каждый день. Задача России – построить суверенную страну. Для этого необходимо технологическое и моральное лидерство», – отметил политик.

28 июля завершилась смена «Единство» молодежного образовательного форума «Территория смыслов». В течение нескольких дней молодые специалисты общественно-политической сферы вместе с экспертами обсуждали актуальные социальные и политические вопросы, в том числе специфику избирательного процесса и ценностный суверенитет. Архитектором смены выступила платформа «Дигория», которая объединяет молодых экспертов социально-гуманитарного и общественно-политического профиля.