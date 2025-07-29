  • Новость часаПожар в московском ЖК полностью потушен, спасены 32 рабочих
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гимну талибов приписали частушку с русофобской фразой
    СВР: Запад на альпийском курорте организовал встречу по смене президента Украины
    Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск
    Названы симптомы еще одной передающейся в России через клещей болезни
    В Польше 32 человека задержаны по обвинению в шпионаже на Россию
    Венгрия, Болгария и еще семь стран ЕС запросили кредиты на перевооружение
    Шарий сообщил о планах Зеленского уволить Ермака
    Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей
    Пользователи пожаловались на массовые сбои сайта «Почты России»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    12 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    4 комментария
    29 июля 2025, 17:47 • Новости дня

    Эксперт: Для российских партий ряд тем важен вне зависимости от политических взглядов

    Молодежь оценила дебаты лидеров парламентских фракций на форуме «Территория смыслов»

    Эксперт: Для российских партий ряд тем важен вне зависимости от политических взглядов
    @ «Территория смыслов»

    Tекст: Ольга Иванова

    «Все парламентские партии, несмотря на различие в подходах и программах, действуют в рамках единой системы координат. Их объединяет стратегический курс, определенный президентом России. Дебаты наглядно показали это», – заявила член Экспертного клуба «Дигория» Анна Гурарий. Дебаты лидеров парламентских фракций прошли накануне на молодежном форуме «Территория смыслов», который собрал порядка 600 молодых депутатов, глав молодежных крыльев партий и общественных организаций. Партийные лидеры несколько часов отвечали на вопросы молодежи о технологическом суверенитете, демографии, целях спецоперации.

    «Лидеры всех парламентских фракций на сегодняшний день консолидированы вокруг позиции президента. Безусловно, есть пул тем, по которым партии придерживаются кардинально разных позиций: например, по миграционной политике, абортам, отдельным вопросам экономической политики. Но это разнообразие мнений и подходов лишь обогащают российский политический ландшафт», – говорит председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий.

    При этом, по ее словам, существует пул тем, которые являются приоритетными вне зависимости от политической платформы – это поддержка института семьи, развитие образования, укрепление государства, патриотическое воспитание молодежи.

    «Было видно, что у партий разные взгляды на развитие страны, но при этом общее понимание главного: защита суверенитета, развитие экономики, забота о людях», – заявил участник дебатов Данил Винчи из Уфы. Он отмечает, что для молодежи страны важно видеть, что в России есть политическая конкуренция, есть разные подходы, есть из кого выбрать: «Такие встречи формируют уважение к политике как к делу, в котором важны не лозунги, а ответственность перед страной».

    Станислав Новиков из Москвы, представляющий молодежный парламент столицы России, отметил, что в ходе дебатов лидерами парламентских фракций были подняты важные проблемы. «Это и аборты, и демография, и миграция, и многие другие проблемы, которые являются важными для России и для мира. Очень важно было узнать мнение различных партий, фракций и их лидеров. Партии показали, что есть разные подходы к пониманию проблем и есть пути их решения. Надеемся, что в будущем эти проблемы будут решены», – сказал он.

    Авраам Суворов из Ростовской области признался, что впервые увидел вживую лидеров парламентских фракций. «В последние годы с момента начала СВО они объединились под лозунгом победы, и это вселяет надежду в то, что все люди вне зависимости от политических взглядов верят и ждут великой победы России», – заявил участник форума.

    Участвовавший в дебатах руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев назвал победу в спецоперации на Украине главной задачей для всех политических сил. «Самое главное, чтобы мы сегодня консолидировались – мы все стремимся только к светлому будущему, в первую очередь для нашего государства… Нам нужно победить в специальной военной операции. Это задача номер один для всех, в программах всех фракций. Все остальное вторично, если вы патриоты», – считает он.

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал к сплоченности общества ради достижения победы. Он отметил, что «сегодня каждого видно, как на ладони, поэтому как никогда важно быть вместе и идти к единой цели – к победе».

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что опытным политикам необходим свежий взгляд молодежи для решения проблем, связанных с современными вызовами. «От того, насколько молодые люди будут готовы к реальной оценке проблем и грамотной реакции на вызовы, зависит то, каким будет будущее России», – подчеркнул он.

    Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что сила России в ее гражданах.  «Мы за то, чтобы Россия была страной возможностей, страной, где каждый может реализоваться и быть полезен государству. Мы готовы за это бороться каждый день. Задача России – построить суверенную страну. Для этого необходимо технологическое и моральное лидерство», – отметил политик.

    28 июля завершилась смена «Единство» молодежного образовательного форума «Территория смыслов». В течение нескольких дней молодые специалисты общественно-политической сферы вместе с экспертами обсуждали актуальные социальные и политические вопросы, в том числе специфику избирательного процесса и ценностный суверенитет. Архитектором смены выступила платформа «Дигория», которая объединяет молодых экспертов социально-гуманитарного и общественно-политического профиля.

    29 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа

    Песков заявил о продолжении СВО несмотря на заявления Трампа

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает спецоперацию на Украине, несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва хотела бы защищать свои интересы мирным путем, но в настоящее время вынуждена действовать в рамках спецоперации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, отметив, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Комментарии (9)
    28 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для перемирия между Россией и Украиной, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов», передает РИА «Новости». По его словам, Трамп поставил России срок в 50 дней для достижения перемирия с Украиной, а теперь начал говорить о сокращении этого периода до 10 дней.

    «Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, он установит «новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», так как «нет смысла ждать».

    Комментарии (29)
    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    Комментарии (0)
    29 июля 2025, 08:53 • Новости дня
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) заниматься делами США, а не вмешиваться в российско-украинские переговоры.

    Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) работать ради интересов своей страны, а не вмешиваться в переговорный процесс с Украиной, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что не Грэму и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев подчеркнул: «Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!»

    Ранее Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу, напомнив ему о последствиях ультиматумов и о возможной эскалации. На это Линдси Грэм заявил в X, что те, кто считает, что глава Белого дома не готов к прекращению кровопролития, «скоро сильно ошибутся».

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это тем, что «нет смысла ждать».

    Комментарии (22)
    29 июля 2025, 07:23 • Новости дня
    «Союзмультфильм» проиграл суд по Чебурашке в США
    «Союзмультфильм» проиграл суд по Чебурашке в США
    @ Союзмультфильм

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Федеральный суд Нью-Йорка установил, что «Союзмультфильм» нарушил эксклюзивные права американской компании LaRubInt Corp. на персонажей Чебурашки.

    Суду предстоит рассчитать убытки, которые LaRubInt Corp. может требовать к возмещению в упрощенном порядке, передают «Ведомости».

    Согласно материалам дела, три лицензионных соглашения были заключены в 2016 году, они предусматривали исключительные права LaRubInt Corp. на использование образов крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки на различных территориях, включая Японию, Китай, Индию, США и Канаду.

    За эти права компания заплатила 60 тыс. долларов. Однако LaRubInt Corp. обнаружила, что другая компания – Cheburashka Project LLP – также продает мерч с персонажами, несмотря на эксклюзивность соглашения.

    Суд признал действительность подписанных соглашений и наличие убытков у истца.

    «Союзмультфильм» заявил, что соблюдает российское законодательство и готов добровольно исполнить решение суда в случае его легализации в России. В киностудии уточнили, что на момент подписания контрактов LaRubInt Corp. была осведомлена о сложной ситуации с правами на Чебурашку в Японии.

    Сейчас в России ведется следственная проверка в отношении подписанта договора от «Союзмультфильма» и неустановленных лиц со стороны LaRubInt Corp. Подробности не разглашаются в интересах следствия. Российские юристы отмечают, что для исполнения решения в России требуется его признание в суде. Следственная проверка может повлиять на взыскание убытков. Решение американского суда не затронет текущую дистрибуцию прав на персонажей Чебурашки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Брянской области отказал «Союзмультфильму» во взыскании 20 тыс. рублей с брянского предпринимателя за продажу деревянной заготовки, потому что изделие признали несхожим с образом Чебурашки.

    Комментарии (13)
    29 июля 2025, 12:08 • Новости дня
    Десант ВСУ бежал к Одессе после провала на Тендровской косе
    Десант ВСУ бежал к Одессе после провала на Тендровской косе
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После неудачной попытки высадки на Тендровской косе в Херсонской области украинский десант на четырех катерах был вынужден отступить в сторону Одессы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Попытку высадки украинских военных на Тендровской косе в Херсонской области пресекли российские войска ночью 28 июля, передает РИА «Новости».

    По словам Сальдо, украинский десант осуществлял высадку на четырех катерах, однако российские силы сорвали операцию. В результате военнослужащие ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

    Сальдо подчеркнул, что после неудачи противник бежал в сторону Одессы. Он отметил, что это не первая попытка украинских сил организовать высадку на косах, добавив: «Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть».

    Тендровская коса расположена у северо-западного побережья Черного моря и относится к Херсонской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный угнал бронетранспортер и сбежал с военной службы. Польские наемники покинули позиции ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили две группы украинских солдат при их попытке бегства в Днепропетровской области.

    Комментарии (8)
    28 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Правительство РФ решило закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти приняли решение прекратить работу 20 пограничных пунктов, ранее действовавших по соглашению с Киевом, начиная с августа текущего года.

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Согласно документу, с 1 августа 2025 года закроются 20 пунктов пропуска, созданных в соответствии с соглашением между правительствами России и Украины от февраля 1995 года. В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов.

    «Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», – говорится в распоряжении.

    В списке в том числе также фигурируют погранпереходы, которые после вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов перестали быть пунктами пропуска на границе России и Украины.

    В июне стало известно, что между Россией и Китаем появится первый пограничный пост на канатной дороге.

    Комментарии (17)
    29 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    @ Armando Franca/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Соединенных Штатов и Британии организовали секретную встречу в одном из альпийских курортных городков, где обсудили и провели «выборы» президента Украины, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР отметили, что соглашение, достигнутое в Альпах, объясняет недавнюю попытку Владимира Зеленского ограничить влияние местных антикоррупционных структур, передает ТАСС.

    По данным разведки, глава офиса президента Украины Андрей Ермак убедил Зеленского, что такой шаг не навредит отношениям с западными партнерами, хотя на самом деле это стало предлогом для Запада инициировать кампанию по отстранению действующего президента.

    «Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?» – заявили в пресс-бюро СВР.

    Служба внешней разведки подчеркнула, что итоги встречи позволяют обратиться непосредственно к гражданам Украины, подчеркнув нехватку настоящей самостоятельности в процессе смены власти.

    Ранее в Раде заявили о команде Ермака сорвать голосование по закону о НАБУ. Politico сообщило о панике команды Зеленского из-за НАБУ.

    Комментарии (25)
    29 июля 2025, 12:02 • Новости дня
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Покупка Командорских островов не подлежит комментариям, потому что продажа Родины в России считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею продажи США Командорских островов, передает РИА «Новости».

    По ее словам, подобные заявления «не стоило бы комментировать в принципе». Захарова напомнила, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.

    Захарова также отметила, что если у США есть необходимые для покупки средства, то им лучше направить их на решение собственных финансовых проблем. По ее словам, эти деньги могли бы «сделать Америку снова великой» и частично покрыть государственный долг США, который по состоянию на 24 марта 2025 года достиг 36,64 трлн долларов.

    Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил рассмотреть возможность покупки у России Командорских островов для наблюдения за китайскими подводными лодками.

    Дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

    Комментарии (12)
    29 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов

    Дипломат Долгов резко ответил на идею США о покупке Командорских островов

    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов
    @ Александр Петров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Штатам следует понять: российское руководство твердо и последовательно отстаивает национальные интересы. Москва не торгует своими территориями, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Так он прокомментировал идею офицера США выкупить у России Командорские острова для противодействия КНР.

    «Американский подполковник Джеффри Фриц, который несет службу в Эстонии, наверное, перебрал с местными горячительными напитками. Найти иное объяснение его бредовой идее о покупке Командорских островов сложно», – иронично отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, причины появления подобного предложения в публичном пространстве могут быть абсолютно разные. «Возможно, это отголоски концепции сделок, которую администрация Дональда Трампа проводит на всех направлениях внешней политики. Может быть, это зондирование реакции как Москвы, так и Пекина. Либо речь просто идет о заполнении информационного пространства эпатажными заявлениями», – рассуждает дипломат.

    Как бы то ни было, статья Фрица свидетельствует о том, что среди американских военных есть те, кто абсолютно неадекватно оценивает современные мировые реалии. «Как правило, на Западе такие люди, особенно в чине подполковника, более сдержаны в оценках и отличаются от некоторых политиков здравомыслием. Но, видимо, ситуация меняется», – посетовал он.

    «Трудно судить о том, реально ли витают такие идеи в Пентагоне или Госдепе. Но Белому дому следует понять: российское руководство твердо и последовательно отстаивает национальные интересы. Мы не торгуем своими территориями. Если же в Вашингтоне и европейских столицах есть сомнения, мы приведем их в чувство и продолжим работать, обеспечивая наши нацинтересы», – заключил Долгов.

    Ранее в США задумались о покупке у России Командорских островов. Идею озвучил подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности американских сухопутных войск несет службу в Эстонии.

    По его мнению, Штаты могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок. «Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику», – пишет Фриц в статье для издания Breaking Defense.

    Стоимость островов офицер оценил в 15 млрд долларов. По его мнению, Вашингтону в рамках этой сделки следует также приобрести природные ресурсы района и инфраструктуру. Как следствие, исключительная экономическая зона Штатов увеличится на 3,8%. Как считает Фриц, острова могли бы стать частью штата Аляска или неинкорпорированной территорией США.

    Идею военного прокомментировала официальной представитель МИД России Мария Захарова. «Продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений. Но если у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США», – сказала она РИА «Новости».

    Комментарии (9)
    29 июля 2025, 07:00 • Новости дня
    Индийский посол ответил на критику закупок российской нефти
    Индийский посол ответил на критику закупок российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Посол Индии в Британии Викрам Дораисвами заявил, что Нью-Дели не может прекратить закупки российской нефти из-за критической зависимости от импорта энергоресурсов.

    Дораисвами в интервью напомнил, что Индия импортирует более 80% энергии, передает ТАСС.

    «Что вы хотите, чтобы мы сделали – отключили нашу экономику?» – указал он.

    По его словам, Индия занимает третье место в мире по объему потребления энергии, и национальная экономика напрямую зависит от бесперебойных поставок энергоресурсов.

    Дипломат также напомнил о многолетних отношениях Индии с Россией, которые начались в период, когда западные страны не продавали Индии оружие, предпочитая вооружать соседние государства. Эти государства, как отметил он, применяли оружие для нападения на Индию.

    На фоне новых санкций Евросоюза против России, в том числе ограничений на цену и импорт нефтепродуктов, Индия продолжает диверсифицировать закупки сырья. Индийские НПЗ получают нефть из более чем 30 стран, включая Россию, при этом доля импорта превышает 85%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, ЕС ввел ограничения против нефтеперерабатывающего завода компании «Роснефть» в Индии.

    Комментарии (2)
    28 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Расширен список противопоказаний для получения водительских прав
    Расширен список противопоказаний для получения водительских прав
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    С 1 сентября в России вступят в силу обновленные медицинские противопоказания для получения водительских прав, в перечень которых включены новые заболевания.

    Обновления в списке медицинских противопоказаний для вождения начнут действовать с 1 сентября, сообщает kp.ru. Теперь, кроме психических заболеваний, к ограничениям отнесены «общие расстройства психологического развития», такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также вместо конкретной ахроматопсии в перечне появилось более общее понятие – «аномалии цветового зрения».

    Психиатр Дмитрий Стежков пояснил, что каждое заболевание может проявляться по-разному. По его словам, «лечащий врач в состоянии оценить, представляет он опасность или нет. В том числе – можно ли ему управлять автомобилем». Стежков отметил, что добавление новых диагнозов в список противопоказаний является скорее формальностью, а окончательное решение остается за специалистом.

    Ранее в перечне противопоказаний значились четыре пункта: психические заболевания, психические расстройства, эпилепсия и болезни глаз, включая слепоту и ахроматопсию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интерес к сверхъестественному иногда сопровождает шизотипическое расстройство личности. Антидепрессанты раньше вызывали опасения, но сейчас их часто принимают легкомысленно, что может привести к обострению состояния или даже трагическим последствиям.

    Комментарии (0)
    29 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республики (ДНР), а группировка «Восток» – Темировку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Чаривного Запорожской области, Новопетровского, Январского, Малиевки Днепропетровской области, Александрограда и Новохатского ДНР.

    При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Писаревкой, Алексеевкой, Юнаковкой, Андреевкой и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Огурцово, Гатища, Мелового и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три бронемашины, восемь артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42.

    Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Среднего, Шандриголово ДНР, Купянска, Осиново, Благодатовки, Богуславки и Петропавловки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Константиновки, Клебан-Быка, Иванполья, Плещеевки, Серебрянки, Северска, Звановки, Часова Яра, Александро-Шультино и Щербиновки ДНР.

    Противник потерял до 155 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, два американских бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro.

    Уничтожены три артиллерийских орудия, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Лукьяновского Запорожской области, Антоновки, Садового Херсонской области и города Херсон.

    Противник при этом потерял свыше 70 военнослужащих и пять станций H”<. Уничтожены три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

    Всего за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР.

    Комментарии (0)
    29 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Высказываниям Рубиной об убийствах жителей Газы потребовали дать оценку

    ДУМ потребовало дать правовую оценку заявлений Дины Рубиной об убийствах жителей Газы

    Высказываниям Рубиной об убийствах жителей Газы потребовали дать оценку
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президиум ДУМ России обратился к властям с призывом дать правовую оценку высказываниям Дины Рубиной об убийствах жителей сектора Газы.

    Президиум Духовного управления мусульман России обратился к российским властям с просьбой дать правовую оценку высказываниям писательницы Дины Рубиной о жителях сектора Газа, следует из сообщения в Telegram-канале ДУМ России.

    В заявлении отмечается, что Рубина призвала «уничтожить всех» и предложила «растворить гражданское население Газы в соляной кислоте», а сам сектор «превратить в парковку».

    Представители ДУМ считают, что подобные заявления оправдывают этнические чистки и массовое истребление населения. Организация призвала Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Госдуму и Совет Федерации дать оценку этим словам с точки зрения российского законодательства. В обращении подчеркивается, что такие призывы недопустимы, особенно с учетом гуманистических традиций российского общества.

    Отдельно в ДУМ России напомнили, что основной доход Рубиной связан с продажей книг в России. В связи с этим организация обратилась к издательствам «Эксмо» и АСТ, книжным сетям и онлайн-платформам с просьбой прекратить сотрудничество с писательницей и не продвигать ее творчество. Российские культурные учреждения также призвали выступить с собственной позицией по поводу заявлений Рубиной.

    В завершение президиум ДУМ отметил, что «человеческие жизни, жизни детей, которые прямо в эти минуты погибают в Газе от бомбежек, от отсутствия медицинской помощи и от голода – ценнее заработков книгоиздателей». В обращении также говорится, что российское общество не может поддерживать тех, кто призывает к геноциду и массовым убийствам.

    Ранее в Белом доме назвали Газу непригодным для жизни местом.

    Президент США Дональд Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос».

    Комментарии (21)
    29 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке
    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке
    @ Союзмультфильм

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лицензионное соглашение на права использования Чебурашки в Японии утратило силу несколько лет назад, а по факту сделки идет следствие, заявили в «Союзмультфильме», комментируя сообщения о проигранном в США иске по правам на мультфильм.

    Лицензионное соглашение по использованию образа Чебурашки в Японии завершилось в 2021 году, пояснили в компании РИА «Новости».

    В России ведется следствие в отношении бывшего руководителя студии, заключившего сделку с американской компанией LaRubint Corp.

    В 2016 году к студии обратилось неустановленное лицо от LaRubint Corp. с предложением передачи прав на мерчендайзинг бренда Чебурашка в Японии. Компания LaRubint Corp. была осведомлена о спорной ситуации с японской TXBB и, по словам студии, стремилась не к развитию мерчендайзинга, а к получению роялти от японской компании.

    LaRubint Corp. проиграла суд в Японии, не получив желаемого результата, после чего подала иск против «Союзмультфильма» для получения компенсации. В ходе разбирательства директор LaRubint Corp. подтвердила, что у компании нет сотрудников и она не вела реальной деятельности по бренду Чебурашка, что зафиксировал суд.

    В студии подчеркнули, что соблюдают российское законодательство и в случае легализации судебного решения в России добровольно его исполнят.

    Напомним, в США суд установил, что «Союзмультфильм» нарушил эксклюзивные права американской компании LaRubInt Corp. на персонажей Чебурашки.

    По данным суда, у LaRubInt Corp. были исключительные права на использование образов крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки в Японии, Китае, Индии, США и Канаде.

    Комментарии (10)
    29 июля 2025, 03:22 • Новости дня
    Задержаны участники провокационных действий в Сретенском монастыре в Москве
    Задержаны участники провокационных действий в Сретенском монастыре в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Молодых людей, которые сняли провокационное видео в Сретенском монастыре в Москве, задержали, сообщил главк МВД по столице.

    В соцсетях было опубликовано видео, на котором участники, переодетые женщин (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), насмехаются над прихожанами и оскорбляют священника, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 18 июля, личности всех участников были установлены. В МВД сообщили, что по факту произошедшего в отношении двоих фигурантов составлены административные материалы по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения». Материалы на третьего участника, так как он несовершеннолетний, будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

    Правоохранители также проводят проверку на наличие признаков преступления, связанного с нарушением права на свободу совести и вероисповедания, а также возможного административного правонарушения по законодательству о религиозных объединениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад в Москве возбудили уголовное дело против гражданина Таджикистана, который потушил свечи в церкви и применил насилие к прихожанке.

    Комментарии (8)
    Главное
    Россия вручила Норвегии ноту протеста из-за ограничений для российских рыбаков
    В Екатеринбурге частично обрушилось трехэтажное административное здание
    Военный вертолет разбился в Германии
    Глава парламента Грузии назвал протестующих против спортсменов из России ксенофобами
    Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США
    На упавшем в Минске дроне были надписи на украинском
    Британский коллекционер случайно приобрел рисунок Дали за 150 фунтов

    Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа

    Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана. До сих пор она импортировала голубое топливо из европейских стран – Венгрии и Словакии. Однако всем понятно, что по происхождению этот газ чаще всего российский. Тот, от которого Киев хотел бы избавиться. Самое интересное, что даже соглашение с Азербайджаном не сможет ему в этом помочь. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»

    Новая автоматизированная система управления войсками (АСУВ) разрабатывается в России, и ее фрагменты уже показаны руководству Минобороны. Каким образом подобные системы работают в странах НАТО, насколько сегодня в зоне СВО автоматизированы связь и командование, и какое значение имеет АСУВ для победы в бою? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа согласилась на феодальное подчинение США

    «Это черный день, когда альянс свободных народов, объединившийся для утверждения своих общих ценностей и защиты своих общих интересов, смиряется с подчинением»». Такими словами политики и эксперты оценивают экономическое соглашение, достигнутое между Европой и Соединенными Штатами. Почему Трампу удалось на этих переговорах продавить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    • Новый ультиматум США к России

      Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул: Россия должна согласиться на перемирие с Украиной за 10-12 дней. Ответ представляется очевидным.

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации