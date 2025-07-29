Эксперт сообщил о новых рисках риккетсиоза из-за клещей

Врач Фишкин сообщил о новых рисках риккетсиоза из-за клещей

Tекст: Алексей Дегтярев

Риккетсиоз – это группа инфекционных заболеваний, вызванных бактериями рода риккетси, рассказал Фишкин телеканалу 360.

В России чаще всего встречается сибирский клещевой тиф, который распространяется через укусы инфицированных клещей.

Заболевание опасно тяжелыми формами лихорадки, возможным поражением нервной системы и внутренних органов. Без правильного лечения риккетсиоз способен привести к осложнениям, включая миокардит, менингоэнцефалит и почечную недостаточность, что в редких случаях может закончиться летальным исходом.

Первые признаки болезни появляются примерно через неделю после укуса: температура достигает 39-40 градусов и держится от пяти до 10 дней, появляется сыпь и увеличиваются лимфоузлы. В месте укуса часто образуется язва с темной коркой.

«Это антибактериальная терапия. Назначают доксициклин, более эффективен курс в течение 7-10 дней. Дополнительно жаропонижающие назначают и инфузионную терапию. При осложнениях показана госпитализация. Чем раньше начато лечение, тем быстрее наступит выздоровление», – отметил специалист.

Избежать заражения помогают профилактические меры: защита от укусов клещей и их правильное удаление. Вакцины от риккетсиоза пока не существует, однако можно привиться от клещевого энцефалита. При правильной и своевременной антибактериальной терапии риккетсиоз хорошо поддается лечению.

Ранее врач-офтальмолог национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Ирина Лещенко отмечала, что длительное использование гаджетов может вызвать псевдомиопию или ложную близорукость.