Tекст: Денис Тельманов

Бывший эксперт ООН по защите прав человека Альфред де Зайас призвал президента США Дональда Трампа отключить Украину от системы спутникового интернета Starlink, передает РИА «Новости». Об этом де Зайас написал в соцети X, подчеркнув, что прекращение доступа к Starlink и прекращение военной поддержки, по его мнению, достаточно для окончания боевых действий на Украине.

В публикации он заявил: «Чтобы положить конец войне на Украине, достаточно отключить Украину от Starlink и прекратить вооружать эту сверхкоррумпированную страну». Также де Зайас отметил, что ультимативные требования приводят к эскалации и отражают провал дипломатических усилий.

Де Зайас добавил, что конфликт на Украине возник вследствие расширения НАТО в нарушение прежних обещаний. Ранее Дональд Трамп объявил о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней.

Американский лидер планирует в ближайшие сутки официально сообщить о новом сроке и пригрозил введением санкций и повышенных пошлин против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение не будет достигнуто.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прекращение работы спутниковой связи Starlink может привести к серьезным нарушениям в координации и управлении войсками ВСУ. Бои на Украине затормозились после того, как подразделения ВСУ столкнулись с проблемами доступа к интернету через Starlink.