Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Reuters сообщил о переносе атак ВСУ из-за отключения Starlink
Бои на Украине затормозились после того, как подразделения ВСУ столкнулись с проблемами доступа к интернету через Starlink.
Вооруженные силы Украины были вынуждены перенести несколько боевых миссий из-за сбоев в работе системы Starlink, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Один из украинских операторов беспилотников рассказал агентству, что его подразделению пришлось отложить ряд операций из-за неполадок в работе спутниковой связи. В материале отмечается, что ВСУ практически не способны выполнять боевые задачи без стабильного доступа к интернету, что делает работу Starlink критически важной для военных на линии фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта. Перебои в работе Starlink произошли по всему миру. Илон Маск подтвердил сбой в работе Starlink.