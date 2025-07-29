В Чехии приговорили колумбийца за поджоги в Польше с «российским следом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура в Праге предъявила гражданину Колумбии обвинения в терроризме якобы по заказу российских спецслужб за поджог двух строительных складов в Польше в мае 2024 года, передает ТАСС.

В июне суд в Чехии приговорил колумбийца к восьми годам лишения свободы за поджог автобусного парка и подготовку поджога торгового центра в Праге в 2023 году. Власти Чехии заявляли о некоем «российском следе» в этих преступлениях.

«По итогам расследования Агентством внутренней безопасности Польши 21 июля этого года в Праге гражданину Колумбии предъявили еще одно обвинение в совершении акта террористического характера на территории Польши», – говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

Как указывает Агентство внутренней безопасности, поджог двух строительных складов в Мазовецком воеводстве был заказан, контролировался и финансировался лицом, связанным с российскими спецслужбами. Колумбийцу грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Варшаве задержан бывший глава Агентства внутренней безопасности Польши Петр Погоновский для принудительной доставки в Сейм. В Польше прошли обыски по делу о «шпионаже в пользу России». Спецслужбы Польши ранее задержали гражданина республики по обвинению в шпионаже в пользу России.