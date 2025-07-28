Глава Новосибирской области назвал меры по жилью для бюджетников избыточными

Tекст: Ольга Иванова

Ряд требований при строительстве служебного жилья для бюджетников приводит к значительному удорожанию проектов, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, передает ТАСС.

По его словам, некоторые нормы слишком завышены и мешают эффективно расходовать бюджетные средства. «К сожалению, мы иногда сталкиваемся с примерами, мягко скажу, завышенных строительных норм. <…> Надо их снимать, иначе никаких бюджетных денег на нацпроекты и наши программы может не хватить, если мы и дальше будем такие требования выдвигать к проектированию, строительству», – сказал Травников.

Глава региона отметил, что, например, установка дизель-генераторов в каждом доме – требование последних лет – не всегда оправдана и удорожает строительство. Он отметил, что на эти средства можно было бы построить дополнительные квартиры для работников бюджетной сферы. В связи с этим Травников поручил региональному министру строительства Дмитрию Богомолову подготовить обращение в федеральный Минстрой с просьбой пересмотреть часть требований.

Травников также подчеркнул, что программа строительства служебного жилья в регионе будет продолжена, а для увеличения эффективности предлагается использовать типовые проекты. Программа по обеспечению служебным жильем реализуется в Новосибирской области с 2021 года; за это время построено более 80 домов. В 2024 году сданы 29 домов для детей-сирот и служебного жилья, еще 34 квартиры приобретены на первичном рынке.

В 2025 году региональные власти планируют построить еще 20 домов, на что предусмотрено почти 1,4 млрд рублей. Кроме того, объем финансирования приобретения жилья для детей-сирот ежегодно увеличивается: в 2025 году на это выделят около 5 млрд рублей, в 2024 году было выделено 4,3 млрд, а в 2023 году – 3,7 млрд рублей.

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