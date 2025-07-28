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Глава Новосибирской области назвал меры по жилью для бюджетников избыточными
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает часть требований при строительстве жилья для бюджетников излишними.
Ряд требований при строительстве служебного жилья для бюджетников приводит к значительному удорожанию проектов, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, передает ТАСС.
По его словам, некоторые нормы слишком завышены и мешают эффективно расходовать бюджетные средства. «К сожалению, мы иногда сталкиваемся с примерами, мягко скажу, завышенных строительных норм. <…> Надо их снимать, иначе никаких бюджетных денег на нацпроекты и наши программы может не хватить, если мы и дальше будем такие требования выдвигать к проектированию, строительству», – сказал Травников.
Глава региона отметил, что, например, установка дизель-генераторов в каждом доме – требование последних лет – не всегда оправдана и удорожает строительство. Он отметил, что на эти средства можно было бы построить дополнительные квартиры для работников бюджетной сферы. В связи с этим Травников поручил региональному министру строительства Дмитрию Богомолову подготовить обращение в федеральный Минстрой с просьбой пересмотреть часть требований.
Травников также подчеркнул, что программа строительства служебного жилья в регионе будет продолжена, а для увеличения эффективности предлагается использовать типовые проекты. Программа по обеспечению служебным жильем реализуется в Новосибирской области с 2021 года; за это время построено более 80 домов. В 2024 году сданы 29 домов для детей-сирот и служебного жилья, еще 34 квартиры приобретены на первичном рынке.
В 2025 году региональные власти планируют построить еще 20 домов, на что предусмотрено почти 1,4 млрд рублей. Кроме того, объем финансирования приобретения жилья для детей-сирот ежегодно увеличивается: в 2025 году на это выделят около 5 млрд рублей, в 2024 году было выделено 4,3 млрд, а в 2023 году – 3,7 млрд рублей.
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