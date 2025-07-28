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    Ракетные амбиции Турции затрагивают интересы России
    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    Президент МОК допустила участие россиян в Олимпиаде-2026
    Трамп объявил об открытии рынков ЕС для США
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    Командование 61-й бригады ВСУ сбежало из Сум
    Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    28 июля 2025, 08:17 • Новости дня

    Сийярто заявил о росте влияния патриотов и консерваторов в Европарламенте

    Сийярто спрогнозировал победу патриотов и консерваторов на выборах в Европарламент

    Tекст: Вера Басилая

    Патриотические и консервативные силы Европы продолжают наращивать влияние и могут стать крупнейшей фракцией в новом составе Европарламента, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, патриотические и консервативные партии Европы демонстрируют стремительный рост, а объединение «Патриоты за Европу» уже вышло на третье место в Европарламенте, передает РИА «Новости».

    Сийярто заявил, что в новом составе Европарламента патриоты и консерваторы станут «крупнейшей группой».

    Он отметил, что даже после победы на выборах такие партии часто не получают власть из-за искусственно формируемых коалиций, объединяющих партии, занявшие вторые, третьи и четвертые места. Министр выразил мнение, что подобные действия вызывают вопросы к демократическим принципам в Европе.

    Сийярто связал новые тарифы США на европейские товары с ошибками руководства Евросоюза и действиями Урсулы фон дер Ляйен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Европе назревает бунт против «имперской элиты в Брюсселе».

    27 июля 2025, 13:30 • Новости дня
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»

    Политолог Трухачев: Вопросом о присоединении к России в Словакии искали «пятую колонну»

    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Скорее всего, с помощью вопроса о вхождении в состав России социологии пытались отыскать представителей пятой колонны в Словакии. Как таковая данная тема в политическом дискурсе страны не присутствует, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав РФ.

    «Нет ничего удивительного в том, что социологический опрос в Словакии проводила чешская фирма. Пражские специалисты в данной сфере известны точностью своих результатов и профессионализмом. Поэтому они достаточно часто работают на внешних рынках. Для той же Братиславы они оформили большое число исследований в рамках тех или иных электоральных кампаний», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Поэтому в корректности данных сомневаться не приходится. Другое дело, что сам вопрос о вхождении Словакии в состав Российской Федерации некорректен и даже провокационен. Скорее всего, таким образом чехи пытались отыскать представителей «пятой колонны», которые выступают против текущей политики ЕС», – добавляет он.

    «Собственно, показатель в 14% пересекается с количеством голосов, отданных словаками в поддержку наиболее правых партий. Интересно, что в исследовании отмечается и социальная принадлежность этих респондентов: за присоединение к РФ высказались по большей части студенты. Данной категории населения свойственна шутливость», – уточняет собеседник.

    «То есть, скорее всего, они просто ответили с юмором на достаточно неожиданный вопрос. Подобной дискуссии в республике не ведется. Сложно представить, при каких обстоятельствах словаки действительно были бы готовы отказаться от собственного суверенитета. К тому же войти в состав России для них в целом сложно – у нас даже нет общей границы», – акцентирует эксперт.

    «В то же время удивляет малый процент граждан, высказавшихся за нейтралитет в отношениях с Москвой. Думаю, в реальности людей, придерживающихся данного мнения, гораздо больше. В конечном счете даже жители Прибалтики не особо хотят вступать в реальный конфликт с Россией», – заключил Трухачев.

    Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав России. Как сообщает информационный портал Ta3, данное мнение выразили преимущественно студенты и безработные, то есть те группы, которые «выражают экономическую неопределенность и разочарование в текущей геополитической ориентации страны».

    Наиболее негативно на данную идею отреагировали респонденты из Жилинского края, отмечает HNonline. В то же время они выступают за военный нейтралитет в рамках противостояния России и Запада. Политический обозреватель Шимон Ждярский объясняет это тем, что среди населения региона имеется значительная доля пенсионеров.

    «Нейтралитет для них ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали соседняя Австрия, а также Финляндия в годы холодной войны», – пояснил он. В целом же по стране данного мнения придерживаются 15% респондентов. Еще 32,5% не готовы к нейтральной позиции в случае, если она скажется на их благополучии.

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    27 июля 2025, 07:59 • Новости дня
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр торговли США Говард Лютник в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии до позднего вечера вел с европейскими коллегами «воинственные переговоры», пишет FT.

    Брюссель в воскресенье попытается заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны. Идут переговоры о заключении торгового соглашения, позволяющего избежать 30-процентных пошлин США на европейские товары и возможных ответных мер со стороны Брюсселя.

    Однако переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными чиновниками ЕС затянулись до позднего вечера субботы, пока они обсуждали детали тарифов, которые будут применяться к стальной, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС, сообщили Financial Times (FT) осведомленные о ходе дискуссий источники.

    «Они добавили, что временами переговоры носили воинственный характер», –  отметило издание.

    В пятницу, когда Трамп прибыл в Шотландию, где он также играет в гольф и встречается с официальными лицами Великобритании, президент США заявил, что с ЕС еще предстоит согласовать около 20 «точек преткновения», добавив, что ЕС «очень сильно хочет заключить сделку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия подготовила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

    В преддверии переговоров с Дональдом Трампом европейские чиновники выражают опасения относительно стабильности достигнутых договоренностей и опасаются неожиданных изменений, отмечала газета Politico.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    26 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен либо ушел в отставку, либо начал бы реформирование структуры Евросоюза с учетом интересов стран-участников.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свою позицию по поводу действий председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В интервью после выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что на ее месте он бы либо ушел в отставку, либо инициировал глубокую реформу Европейского союза.

    Далее он отметил, что серьезным шагом стало бы восстановление баланса национальных и европейских полномочий, подчеркнув, что Евросоюз на каждом кризисе сокращает права стран-членов. Вторым пунктом Орбан назвал создание так называемых «концентрических кругов» в ЕС, чтобы каждая страна могла определить свою степень интеграции.

    Орбан заявил, что нынешняя структура Евросоюза не обеспечивает комфортное существование для всех государств-участников. Он предложил разделить ЕС на несколько кругов: круг безопасности, внутренний рынок, еврозону и общий конституционный круг, к которому, по его словам, Венгрия присоединяться не желает. По мнению премьера, только подобная модель способна спасти ЕС от распада.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен. Орбан заявил, что проект нового бюджета Евросоюза не получит одобрения большинства стран из-за раздутых выплат Украине.

    Он также отметил, что Венгрия теоретически может покинуть Евросоюз, но пребывание страны в составе союза дает Будапешту больше преимуществ.

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    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

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    25 июля 2025, 10:39 • Новости дня
    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте

    Орбан заявил об отсутствии шансов у Украины победить Россию

    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что год назад условия для прекращения огня на Украине были значительно благоприятнее для Киева, чем сейчас.

    Время по-прежнему не на стороне Украины, которая продолжает проигрывать в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

    Он напомнил, что в июле 2024 года посетил Киев и предложил Владимиру Зеленскому посредничество в вопросе мирного урегулирования конфликта.

    Орбан подчеркнул, что еще год назад существовали гораздо более благоприятные условия для прекращения огня, однако сейчас, по его словам, Украине труднее достичь мира с Россией.

    Он также рассказывал, что пытался убедить Зеленского, что эта война проиграна или будет проиграна в считанные секунды, «поскольку никто никогда не побеждал ядерную сверхдержаву». По его словам, Киев отказался от его предложения открыться для достижения мира.

    Орбан отметил, что за происходящее «высокую цену заплатили не мы, венгры, а украинцы». Он подчеркнул, что Венгрия предприняла все возможное и отметил: «В конце концов, каждый сам кузнец своего счастья».

    В рамках июльской миссии в прошлом году Орбан встретился не только с Зеленским, но и с президентом России Владимиром Путиным, предложив обеим сторонам рассмотреть вариант прекращения огня и начать подготовку к переговорам. По итогам визита он сообщил, что Киев и Москва опасаются, что перемирие может быть использовано противником для перегруппировки и подготовки к новым действиям.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условием мира на Украине личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Орбан заявил, что Европа не понимает, где заканчиваются границы Украины.

    Он также призвал определить, что собой представляет Украина.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Венгрия могут объединиться для защиты соотечественников на Украине.

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    28 июля 2025, 04:15 • Новости дня
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско

    Tекст: Ирма Каплан

    Торговая сделка, заключенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с американским президентом Дональдом Трампом, потерпела политическое, экономическое и моральное фиаско, заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Она объяснила, что политическим фиаско сделка стала из-за того, что Европейский союз, состоящий из 27 государств-членов, получил менее выгодные условия, чем Соединенное Королевство.

    «Суверенитеты в коммерческих вопросах не складываются: они размываются или, в данном случае, сводятся на нет под тяжестью брюссельской бюрократии», – объяснила она в соцсети Х.

    Экономическим фиаско сделка стала, поскольку комиссия приняла асимметричные положения, которые никогда не приняла бы Франция, управляемая исполнительной патриотичной властью.

    «Сотни миллиардов евро газа, а также вооружения должны будут ежегодно импортироваться из США. Это капитуляция перед французской промышленностью, перед нашим энергетическим и военным суверенитетом», – продолжила Ле Пен.

    Моральное фиаско она увидела в том, что французские фермеры в очередной раз были принесены в жертву на алтарь промышленности за пределами Рейна с условиями, обязывающими Париж шире открыть единый рынок для сельхозпродукции США в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей.

    «Эта глобализация, которая отрицает и разрушает суверенитет, устарела на многие  годы. Настало время, чтобы эта информация дошла до ушей Европейской комиссии. И в наименьшим из всего этого было бы признать эту ужасную неудачу, а не просить французов, которые станут ее первыми жертвами, радоваться сделке», – резюмировала политик.

    В комментарии к посту одним из первых отметился коллега Ле Пен Флориан Филиппо. Он заявил, что ее объяснения не имеют смысла, пока Франция не имеет самостоятельности в принятии решений.

    «Эти критические замечания совершенно напрасны, поскольку вы отказываетесь от Frexit. Торговля является «исключительной компетенцией» ЕС в соответствии с договорами, и ничего не изменится, пока мы находимся в ЕС», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что рынки ЕС открылись для США.

    Французский политик Филиппо, комментируя ситуацию, указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку.

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    25 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Палестинский активист: Твитами фон дер Ляйен нельзя накормить людей
    Палестинский активист: Твитами фон дер Ляйен нельзя накормить людей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ожесточенная критика в адрес Евросоюза прозвучала со стороны нескольких гуманитарных организаций из-за слишком малой активности по урегулированию в секторе Газа, пишет Politico.

    Представители Oxfam, Amnesty International, MSF International и Save the Children заявили, что заявления ЕС не приводят к реальному облегчению ситуации с голодающими жителями Газы, говорится в материале Politico.

    По их мнению, Евросоюз должен ввести санкции и прекратить особые торговые отношения с Израилем.

    Глава Oxfam в регионе Бушра Халиди подчеркнула, что «твиты не кормят людей», и назвала заявления ЕС «пустыми». Представитель Amnesty International Хуссейн Баоуми заявил, что только приостановка соглашения об ассоциации с Израилем может повлиять на ситуацию.

    По данным Минздрава Газы, с 7 октября 2023 года от голода скончались уже 113 человек, 81 из них – дети. Всемирная организация здравоохранения оценила ситуацию как «массовый голод».

    В то же время израильские власти возложили ответственность на ООН, обвинив ее в неспособности доставить помощь, находящуюся внутри сектора, однако эти заявления были отвергнуты ООН и рядом НКО.

    В Save the Children отметили, что бездействие ЕС в последний 21 месяц оказалось сокрушительным для Газы. Представитель Human Rights Watch Омар Шакир заявил, что бездействие Европы «дает зеленый свет» Израилю продолжать военные преступления и геноцид.

    На фоне этих заявлений Франция объявила о намерении официально признать государственность Палестины, а Британия заявила о проведении экстренных переговоров с партнерами. Однако, по данным дипломатов, инициативы по введению санкций в ЕС, вероятно, будут заблокированы Германией, Италией, Чехией и Венгрией, несмотря на призывы десяти других стран усилить давление на Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция признает Государство Палестина во время сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Внутри британского правительства усилилось недовольство тем, что премьер Кир Стармер отказался поддержать признание Палестины.

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    26 июля 2025, 07:18 • Новости дня
    В Раде указали на изменение позиции ЕС по вопросу членства Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евросоюза, которые прежде готовы были на «экстраординарные» меры для вступления Украины в ЕС, изменили свою позицию из-за попытки Владимира Зеленского лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Железняк отметил, что западные страны уже намекнули на прекращение внешнего финансирования, если ситуация с антикоррупционными структурами не изменится. Он подчеркнул, что Киев и так не выполнял часть требований МВФ и ЕС. «Ситуация приближалась к критической, а так это катастрофа», – приводит его слова ТАСС.

    По словам депутата, отсутствие независимости НАБУ может привести к тому, что Украина не сможет получить дополнительные средства, а страна уже в ближайший месяц должна подготовить проект бюджета на следующий год. Железняк подчеркнул, что без внешних вливаний Украине будет крайне сложно.

    Он также затронул вопрос евроинтеграции, отметив, что в Евросоюзе исчезли сторонники обхода венгерской блокировки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Железняк пояснил, что после принятия закона у европейских партнеров нет аргументов поддерживать Киев, что значительно замедлило или остановило процесс евроинтеграции.

    «Достаточно радикальные идеи наших сторонников в Евросоюзе относительно обхода Венгрии, а для них это было экстраординарным шагом, исчезли», – сказал Железняк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине прошли протесты против закона о сокращении полномочий антикоррупционных органов. Украинские СМИ отметили, что Зеленский в итоге «сдал назад» при внесении инициативы по реформе НАБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



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    26 июля 2025, 15:24 • Новости дня
    Орбан назвал новый бюджет ЕС военной программой против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что проект семилетнего бюджета ЕС нацелен на финансирование военных действий против России и подготовку к войне.

    По его словам, проект нового бюджета Евросоюза рассчитан на военное противостояние с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости». По словам Орбана, опубликованный семилетний бюджет представляет собой военный документ, поскольку «все в нем составлено в соответствии с логикой войны». Он отметил, что 20% средств планируется направить на Украину, а оставшиеся деньги будут использованы не на развитие, а на подготовку к войне.

    Орбан подчеркнул: «Это бюджет Евросоюза, который воюет с Россией на территории Украины и хочет победить Россию на Украине, надеясь, что военное поражение пошатнет РФ». Он добавил, что Венгрия не согласна с таким распределением средств и рассчитывает, что за два года бюджет будет скорректирован.

    Глава венгерского правительства также сообщил, что Венгрия уже получила примерно половину замороженных средств из предыдущего бюджета ЕС – 12 млрд евро. Он заявил, что Будапешт не согласится одобрить новый проект бюджета до полного возврата оставшихся средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европу в том, что она поощряет эскалацию конфликта на Украине. Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны из-за событий на Украине увеличивается. Он также отметил, что Украина проигрывает в текущем конфликте.

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    25 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Иран оценил переговоры с «евротройкой» как откровенные и серьезные

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что встреча с представителями Британии, Германии, Франции и ЕС в Стамбуле прошла в конструктивном ключе.

    Гарибабади отметил, что вместе с другим замглавы МИД Маджидом Тахт-Раванчи они провели серьезный, откровенный и обстоятельный разговор с европейскими дипломатами, передает ТАСС.

    В ходе встречи обсуждались последние события, касающиеся отмены санкций и вопросов ядерной программы Ирана. В заключение он добавил, что стороны затронули ключевые темы, связанные с санкциями и ядерной проблематикой.

    «Обе стороны пришли на встречу с конкретными идеями, различные аспекты которых были рассмотрены. Было решено, что консультации по этому вопросу продолжатся», – отметил Гарибабади в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Переговоры между Ираном и странами «евротройки» прошли впервые после окончания 12-дневного конфликта с Израилем.

    Ранее сообщалось, что в Женеве 27 июля состоится встреча представителей Ирана и европейской «тройки», где стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества и безопасности.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что Тегеран планирует добиваться права продолжать обогащение урана на переговорах с Германией, Францией и Британией

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    26 июля 2025, 12:02 • Новости дня
    Орбан заявил о росте угрозы третьей мировой войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил тревожную тенденцию увеличения вероятности третьей мировой войны, ссылаясь на международные опросы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о росте угрозы третьей мировой войны, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в Бэиле-Тушнад, передает ТАСС. По словам Орбана, вероятность мировой войны постоянно увеличивается, что подтверждают результаты опросов в шести ведущих странах мира.

    Он подчеркнул: «Возможно, самый важный вопрос сейчас заключается в том, будет ли третья мировая война, и ответ на него следующий: вероятность мировой войны постоянно возрастает». Опросы показали, что 55% французов, 50% испанцев, 46% итальянцев, 45% американцев, 41% британцев и 41% немцев считают угрозу новой мировой войны реальной.

    Премьер-министр призвал сделать все возможное для предотвращения глобального конфликта, отметив, что «весь мир ощущает холодный ветер войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза введения санкций против лидеров Украины после гибели венгерского гражданина. Венгрия заблокировала процесс сближения Украины с Евросоюзом из-за ситуации с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье.

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    25 июля 2025, 10:28 • Новости дня
    Politico назвал угрозы Европы санкциями Ирану «игрой на публику»

    Tекст: Вера Басилая

    Агрессивная риторика Великобритании, Германии и Франции в адрес Ирана связана скорее с желанием продемонстрировать силу, «игрой на публику», чем с реальным намерением искать решения, сообщает Politico.

    Издание пишет, что европейские страны публично угрожают Ирану восстановлением санкций Совбеза ООН, чтобы продемонстрировать «свою силу», передает ТАСС.

    По мнению издания, подобная риторика Британии, Германии и Франции ошибочна и лицемерна, она является «игрой на публику», поскольку именно Иран, в отличие от ЕС и США, следовал условиям ядерной сделки.

    Politico отмечает, что иранская сторона начала постепенное сокращение обязательств только после диверсий на своих ядерных объектах, убийств ученых и невыполнения европейцами собственных обещаний.

    «Европа занимается нагнетанием обстановки, а не продвижением диалога», – отмечает издание.

    Попытки привести в действие механизм snapback, подразумевающий восстановление санкций Совета Безопасности (СБ) ООН против Ирана, по мнению Politico, говорят о политической ангажированности европейских стран в вопросе иранской ядерной программы. Эти шаги могут нанести урон международному имиджу Европы.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что новый раунд переговоров с европейской тройкой по иранской ядерной программе состоится 25 июля в Стамбуле. Ранее портал Axios передавал, что США и «евротройка» определили конец августа как крайний срок для заключения новой ядерной сделки, в противном случае европейцы готовы вернуться к санкциям против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что Европа предложила Ирану отсрочку санкций ради новых переговоров.

    Россия, Иран и Китай провели переговоры в Тегеране по ядерной программе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уничтожил ядерные объекты Ирана и при необходимости «сделает это снова».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что Иран готов к переговорам по ядерной программе при условии, что действия США и других стран не приведут к военному конфликту.

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    26 июля 2025, 13:47 • Новости дня
    Орбан обвинил Европу в опасном поощрении конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что поддержка Евросоюзом продолжения конфликта на Украине уже затронула весь европейский континент.

    Выступая в Свободном университете и летнем лагере в Бэиле-Тушнад, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза играют с огнем, поддерживая конфликт на Украине, передает ТАСС. Он подчеркнул, что российско-украинская война стала европейской, и призвал задуматься о последствиях подобных решений для всего региона.

    Орбан отметил, что считает бесполезными усилия стран ЕС по оказанию военной поддержки Украине в попытках одержать победу над Россией. По его словам, «все видят, что преимущество в российско-украинской войне не на стороне Украины».

    Премьер напомнил, что еще в июле 2024 года говорил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Киеве. «Я сказал ему год назад, что было бы лучше остановиться, потому что чем дольше будет продолжаться война, тем больше потерь понесут украинцы, поскольку время не на их стороне и их возможности ограничены. На это он ответил, что я неправ, потому что время на их стороне», – подчеркнул Орбан.

    Он добавил, что время показало ошибочность суждений Зеленского и подтвердило ограниченность возможностей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал введения санкций Евросоюза против лидеров Украины после гибели гражданина Венгрии. Венгрия заблокировала процесс сближения Украины с Евросоюзом из-за ситуации с венграми в Закарпатье. Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.

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    26 июля 2025, 13:40 • Новости дня
    Politico сообщило о напряженности в ЕС перед встречей с Трампом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии переговоров с Дональдом Трампом европейские чиновники выражают опасения относительно стабильности достигнутых договоренностей и опасаются неожиданных изменений, сообщает газета Politico.

    Европейские дипломаты испытывают серьезное напряжение перед встречей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». По данным издания Politico, причиной беспокойства является склонность Трампа менять свои решения в последний момент.

    Президент США будет находиться с частным визитом в Шотландии с 25 по 29 июля и планирует посетить собственные гольф-клубы, а также встретиться с британским премьером Киром Стармером.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на встрече с Трампом в воскресенье планирует обсудить торговые отношения между Евросоюзом и США.

    Politico приводит слова европейских дипломатов о том, что окончательные договоренности возможны только после их официального обнародования, учитывая тактику Трампа добиваться уступок в индивидуальных переговорах. Один из дипломатов отметил: «Пока все не согласовано, не согласовано ничего». Другой подчеркнул, что ситуация вызывает напряженность у всех участников.

    Ранее американский лидер подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт товаров, базовая ставка которых составила 10%. Позже Трамп временно приостановил действие повышенных пошлин до 1 августа, одновременно уведомив ряд стран о возможном повышении тарифов с этой даты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила, что ЕС и США ведут переговоры о снижении пошлин на автомобили. Дональд Трамп заявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия подготовила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

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    28 июля 2025, 04:47 • Новости дня
    Сийярто назвал отношения Венгрии с Украиной «очень плохими»

    Tекст: Ирма Каплан

    Двусторонние отношения Венгрии и Украины можно оценить как «очень плохие» вне какой-либо связи с военными действиями, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Сейчас у нас очень плохие двусторонние отношения Украиной, которые не имеют никакого отношения к продолжающейся войне. <...> Мы очень надеемся, что однажды на Украине будет администрация, которая будет уважать меньшинства и вернет им права», – сказал он РИА «Новости».

    По словам Сийярто, до такого уровня отношения между странами дошли около десяти лет назад, когда правительство Украины «стало нарушать права национальных меньшинств».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина обречена оставаться буферной зоной между Европой и Россией, а вступление в Евросоюз недопустимо. Орбан также обвинил Европу в опасном поощрении конфликта на Украине.

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