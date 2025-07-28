Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.10 комментариев
Сийярто заявил о росте влияния патриотов и консерваторов в Европарламенте
Сийярто спрогнозировал победу патриотов и консерваторов на выборах в Европарламент
Патриотические и консервативные силы Европы продолжают наращивать влияние и могут стать крупнейшей фракцией в новом составе Европарламента, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, патриотические и консервативные партии Европы демонстрируют стремительный рост, а объединение «Патриоты за Европу» уже вышло на третье место в Европарламенте, передает РИА «Новости».
Сийярто заявил, что в новом составе Европарламента патриоты и консерваторы станут «крупнейшей группой».
Он отметил, что даже после победы на выборах такие партии часто не получают власть из-за искусственно формируемых коалиций, объединяющих партии, занявшие вторые, третьи и четвертые места. Министр выразил мнение, что подобные действия вызывают вопросы к демократическим принципам в Европе.
Сийярто связал новые тарифы США на европейские товары с ошибками руководства Евросоюза и действиями Урсулы фон дер Ляйен.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Европе назревает бунт против «имперской элиты в Брюсселе».