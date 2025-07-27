В Молдавии задержали представителей оппозиционного блока «Победа»

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал «Первый в Молдове», задержания произошли накануне визита премьер-министра Молдавии Дорина Речана, который должен прибыть в Тараклию в ближайшее время. Местные жители и активисты собрались у городского дома культуры, чтобы выразить протест против властей, скандируя: «Долой Майю Санду!» и «Речан, уезжай!», передает РИА «Новости».

По информации СМИ, среди задержанных оказались активист Александр Панов и лидер партии «Шанс» Лунгу, а также активист блока «Победа» Иван Гуччи. Сообщается, что Гуччи был задержан особенно жестко: «Его ударили, обматерили и силой затолкали в машину. Всё это – посреди бела дня», – говорится в публикации.

В инспекторате полиции Тараклии не смогли уточнить причины задержаний и заявили, что активисты не арестованы, а с ними лишь проводятся профилактические беседы.

Накануне вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча сообщил, что большинство сторонников оппозиции, планировавших принять участие в митинге в центре Кишинева, были задержаны полицией на подъездах к городу и не смогли добраться до города.

Ранее в центре Кишинева прошла массовая акция протеста с участием десятков тысяч сторонников оппозиционных партий, выступающих против политики президента Майи Санду.

Центризбирком Молдавии отказал блоку «Победа» в участии в выборах, объяснив это связями блока с Россией.