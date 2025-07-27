Из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области погибли два мирных жителя

Tекст: Дарья Григоренко

Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что в Алешках снаряд попал в жилой дом врача-нейрохирурга: «Доктор скончался на месте, его супруга и сын получили ранения и госпитализированы».

По его словам, в Новой Маячке утром дрон-камикадзе атаковал гражданский микроавтобус, находившийся на рынке. В результате погиб один человек, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести. Два пострадавших были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь самостоятельно.

Кроме того, еще один удар беспилотника был нанесен по группе сотрудников лесхоза, которые тушили пожар в районе Новой Маячки. В результате пострадал один работник, его доставили в больницу.

Сальдо также сообщил об обстрелах населенных пунктов Каховка, Новая Каховка, Абрикосовка, Григорьевка, Васильевка, Каиры, Костогрызово, Малая Лепетиха, Днепряны и Старая Маячка.

В четверг Сальдо сообщил, что после атаки дронов ВСУ и их уничтожения силами ПВО в районе Геническа Херсонской области возник степной пожар.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке украинского беспилотника на частный автобус в Голопристанском округе Херсонской области погибли три мирных жителя.