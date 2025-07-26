Военкор Андрей Филатов избежал гибели при атаке ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Военный корреспондент Андрей Филатов написао в своем Telegram-канале, что не пострадал в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении в ДНР.

Вечером в пятницу в соцсетях появилась информация о том, что Филатов якобы пропал после удара беспилотника, однако позже сам журналист вышел на связь.

По словам Филатова, он оказался вне зоны действия комплекса радиоэлектронной борьбы, установленного на автомобиле УАЗ, потому что обогнал его на мотоцикле. В этот момент дрон атаковал именно его.

«Я знал и слышал, что летит много фпв. РЭБ на буханке. «План был надежен, как швейцарские часы». Но... очки забыл, пыли в глаза набил... Буханку обогнал, под ее РЭБ не попадал. Останавливаться и сбрасывать электричку не захотел. Увернулся, в общем. Работаем дальше», – рассказал журналист.

На опубликованном видео видно, что взрыв БПЛА произошел совсем рядом. Филатов также отметил, что потери от аналоговых FPV-дронов можно и нужно сократить на 80-90%.

Украинские СМИ и соцсети ранее поспешили объявить о гибели военкора, однако эта информация не подтвердилась. Филатов продолжает работать в зоне спецоперации.

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