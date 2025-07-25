Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
Белорусский гражданин погиб в авиакатастрофе в Амурской области
В результате крушения самолета Ан-24 на территории Амурской области погиб гражданин Белоруссии, об этом сообщило белорусское министерство иностранных дел.
МИД Белоруссии заявил о гибели гражданина страны в результате катастрофы самолета Ан-24, передает ТАСС.
Консульские службы Белоруссии во Владивостоке поддерживают постоянный контакт с компетентными российскими органами. Белорусские дипломаты также находятся на связи с семьей погибшего, им оказывается необходимая помощь и поддержка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Амурской области объявили траур с 25 по 27 июля после крушения Ан-24 в Тындинском округе. В результате трагедии погибли 48 человек.