Замглавы МИД Польши ушел в отставку из-за алкоголизма

Tекст: Дмитрий Зубарев

Анджей Шейна, заместитель министра иностранных дел Польши, решил уйти в отставку на фоне скандала с алкоголем, передает ТАСС.

Лидер партии «Левые» Влодзимеж Чажастый сообщил, что Шейна больше не будет занимать свою должность из-за продолжающейся проверки по поводу допуска к гостайне, которую проводит Агентство внутренней безопасности страны.

В марте против дипломата была начата служебная проверка после появления информации о его неоднократных появлениях на рабочих мероприятиях в нетрезвом виде. Сам Шейна тогда признался, что борется с алкогольной зависимостью.

Чажастый подчеркнул, что решение об отставке принято в связи с продолжающейся процедурой проверки и ради интересов ведомства. Шейна курировал вопросы, связанные с Ближним Востоком и Африкой, и занимал пост замглавы МИД с декабря 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна признался в алкогольной зависимости. Власти Польши отправили заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну в отпуск после публичного признания. Скандал с участием Шейны опозорил польское правительство.