Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.0 комментариев
Замглавы МИД Польши ушел в отставку из-за алкоголизма
Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна решил покинуть пост на фоне расследования и публичных обвинений в злоупотреблении алкоголем.
Анджей Шейна, заместитель министра иностранных дел Польши, решил уйти в отставку на фоне скандала с алкоголем, передает ТАСС.
Лидер партии «Левые» Влодзимеж Чажастый сообщил, что Шейна больше не будет занимать свою должность из-за продолжающейся проверки по поводу допуска к гостайне, которую проводит Агентство внутренней безопасности страны.
В марте против дипломата была начата служебная проверка после появления информации о его неоднократных появлениях на рабочих мероприятиях в нетрезвом виде. Сам Шейна тогда признался, что борется с алкогольной зависимостью.
Чажастый подчеркнул, что решение об отставке принято в связи с продолжающейся процедурой проверки и ради интересов ведомства. Шейна курировал вопросы, связанные с Ближним Востоком и Африкой, и занимал пост замглавы МИД с декабря 2023 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна признался в алкогольной зависимости. Власти Польши отправили заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну в отпуск после публичного признания. Скандал с участием Шейны опозорил польское правительство.