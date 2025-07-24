RT: Женщина спаслась, отказавшись от рейса на Ан-24

Tекст: Алексей Дегтярев

О необычной истории спасения женщины рассказал брат ее мужа, сообщает RT.

Авалян уже находилась на борту самолета, готовясь к вылету из Благовещенска в Тынду.

В этот момент ей позвонила дочь и сообщила о болезни старшего ребенка и отсутствии возможности оставить младшего без присмотра. Авалян покинула воздушное судно, забрала багаж и вернулась домой к семье.

Сейчас женщина пребывает в сильном эмоциональном потрясении и не выходит на связь.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, она будет координировать ликвидацию последствий крушения самолета Ан-24.

СК приступил к проверке авиакомпании «Ангара». Глава Амурской области Василий Орлов заявлял, что на борту находились 43 пассажира, а также шесть членов экипажа.