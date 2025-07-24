Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
RT: Женщина спаслась, отказавшись от рейса на Ан-24
Пассажирка самолета Ан-24 Марина Авалян, которая должна была лететь в Тынду, осталась жива благодаря тому, что ее внезапно вызвала дочь из-за недомогания старшего внука.
О необычной истории спасения женщины рассказал брат ее мужа, сообщает RT.
Авалян уже находилась на борту самолета, готовясь к вылету из Благовещенска в Тынду.
В этот момент ей позвонила дочь и сообщила о болезни старшего ребенка и отсутствии возможности оставить младшего без присмотра. Авалян покинула воздушное судно, забрала багаж и вернулась домой к семье.
Сейчас женщина пребывает в сильном эмоциональном потрясении и не выходит на связь.
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, она будет координировать ликвидацию последствий крушения самолета Ан-24.
СК приступил к проверке авиакомпании «Ангара». Глава Амурской области Василий Орлов заявлял, что на борту находились 43 пассажира, а также шесть членов экипажа.