Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Посол России призвал туристов избегать границ Таиланда с Камбоджей
Российским отдыхающим рекомендовано не посещать приграничные с Камбоджей зоны Таиланда после сообщений о вооруженных столкновениях в этих регионах, заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин.
По его словам, российским туристам рекомендуется воздерживаться от посещения районов Таиланда, расположенных на границе с Камбоджей, где недавно произошли вооруженные столкновения, передает ТАСС.
Томихин подчеркнул: «Следует воздерживаться от посещения приграничных районов, по крайней мере, с таиландской стороны, следить внимательно за официальной информацией, которая распространяется в СМИ».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа ответила контратакой на вторжение тайских войск. Таиланд нанес авиаудар по территории Камбоджи после обстрела границы. В перестрелке на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный.