Посол России призвал туристов избегать границ Таиланда с Камбоджей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российским туристам рекомендуется воздерживаться от посещения районов Таиланда, расположенных на границе с Камбоджей, где недавно произошли вооруженные столкновения, передает ТАСС.

Томихин подчеркнул: «Следует воздерживаться от посещения приграничных районов, по крайней мере, с таиландской стороны, следить внимательно за официальной информацией, которая распространяется в СМИ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа ответила контратакой на вторжение тайских войск. Таиланд нанес авиаудар по территории Камбоджи после обстрела границы. В перестрелке на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный.