Путин подписал закон о применении принудительных работ как уголовного наказания

Tекст: Ольга Иванова

Документ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

Закон предусматривает, что суды теперь могут назначать принудительные работы как самостоятельное наказание, а не только в качестве замены лишения свободы. Это возможно при первичном осуждении за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления, максимальный срок составляет пять лет. Осужденные будут работать в исправительных центрах, с заработка будет удерживаться от 5 до 20% в доход государства.

Согласно тексту закона, принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам первой и второй группы, беременным женщинам, предпенсионерам, военнослужащим, а также мужчинам – единственным родителям детей до трех лет. В случае злостного уклонения или нарушений режимов содержания принудительные работы могут быть заменены на лишение свободы, а при уклонении до начала отбывания наказания – суд может сразу назначить лишение свободы.

Закон также корректирует статьи УК РФ, позволяя назначать принудительные работы вместо лишения свободы или штрафа за такие преступления, как неуплата алиментов, незаконная банковская деятельность, незаконная охота, злоупотребления в сфере госконтрактов, коммерческий подкуп и другие экономические преступления. В частности, по статье о коммерческом подкупе максимальный срок лишения свободы увеличен с трех до четырех лет, а принудительные работы могут назначаться на тот же срок. Изменены размеры штрафов и условия дополнительных ограничений по ряду статей.

Закон направлен на гуманизацию уголовной политики и увеличение доли наказаний, не связанных с изоляцией от общества.



