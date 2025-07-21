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    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

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    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    4 комментария
    21 июля 2025, 21:04 • Новости дня

    Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи

    Автоэксперт Бахарев: Глубина погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса

    Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Проезд по луже может привести к серьезной поломке мотора, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев. Он объяснил, почему во время сильных осадков важно снижать скорость и избегать участков с глубоким затоплением.

    «В дождливую погоду водитель должен вести себя разумно. Если видите, что перед вами болото, то на машине, не приспособленной для этого, туда лезть нельзя. Глубина разумного погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса. Диск касаться воды не должен», – говорит Бахарев.

    Он объясняет, что в любом другом случае проезд по дороге будет небезопасным, потому что вращающиеся детали могут забрасывать воду наверх. В итоге она может попасть в воздухозаборники, что приведет к гидроудару (попаданию воды в цилиндры двигателя, что приводит к его поломке). Измерить глубину лужи со стороны, по его словам, можно, если ориентироваться на проезд по ней других участников движения.

    «В такую погоду необходимо двигаться куда медленнее обычного, ибо может начаться аквапланирование – когда происходит потеря сцепления шин с дорогой из-за слоя воды между ними, колеса «всплывают», в результате машина становится неуправляемой. Тут совершенно не важна глубина лужи, потому что на большой скорости даже самая маленькая может вызвать потерю контроля над машиной», – делится автоэксперт.

    Кроме того, он призывает думать и о других участниках движения, ведь быстрая езда по луже может вызвать волну, которая полностью накроет соседний автомобиль. В таких обстоятельствах водитель другой машины может растеряться, ведь ему на протяжении нескольких секунд, а это около 20 метров, ничего не будет видно.

    Бахарев также провел сравнение между традиционным автомобилем и электромобилем во время ливня. «Конечно, автомобилю на электродвигателе риск гидроудара не грозит, но я бы все равно придерживался бы стандартов глубины. Мы не знаем, как машина поведет себя, если сильная струя воды попадет на аккумулятор или другие электрические механизмы. Не думаю, что при тестировании электромобили пытались топить, выявляя безопасный для них уровень воды, а электричество и вода – априори вещи несовместимые. Так что вне зависимости от типа двигателя, лучше на затопленные участки дороги не заезжать», – рассуждает специалист.

    «Помните, что автомобиль – в первую очередь дорожный транспорт. И если вы не уверены в его проходимости по городским подтопленным дорогам, то, возможно, в этот день стоит остаться дома либо отправиться по делам на общественном транспорте», – заключил Бахарев.

    Ранее синоптики рассказали, что в ночь на понедельник на Московский регион обрушились сильные осадки. В Москве – затяжной ливень, а в Зеленограде зафиксирован рекорд – в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.

    20 июля 2025, 17:50 • Новости дня
    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время

    Автоэксперт Кадаков: Переход на новую компонентную базу в автопроме – сложный и важный процесс

    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российский автопром продолжает работу, несмотря на действующие ограничения. Хотя полного технологического суверенитета в отрасли достичь пока не удалось, однако в стране производятся собственные новые модели машин, заменяется компонентная база, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Ранее Владимир Путин положительно оценил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года.

    «За последние три года российскому автопрому удалось заменить некоторую компонентную базу. То, что еще несколько лет назад закупалось за рубежом, сегодня приобретается внутри страны. Однако доля китайских комплектующих в отечественных машинах до сих пор остается значительной», – сказал Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».

    «Некоторые заводы, например, «АвтоВАЗ», выпускают новые модели. Начались продажи, например, Lada Iskra. Но она в своей базе была разработана еще до начала 2022 года. Ее просто перевели на другую компонентную базу, что тоже, однако, достаточно сложный процесс», – добавляет он.

    «Принципиально новая модель была представлена на полях ПМЭФ – Lada Azimut. Это очень интересная машина, которая лично мне понравилась. Но ее выход на рынок – перспектива 2026 года. Тем не менее сотрудничество с КНР для отечественного автопрома до сих пор является важным», – говорит эксперт.

    «И здесь необходимо вспомнить о технологическом суверенитете, к которому мы пытаемся прийти. Если определять данное понятие как производство, на 100% состоящее из российского сырья и комплектующих, то пока, конечно, полной независимости мы не достигли. И реализация данной идеи займет немало времени», – акцентирует собеседник.

    «По каким-то отдельным моделям автомобилей мы, может быть, придем к этому в течение нескольких лет. Но все же остается вопрос: нужен ли полный суверенитет в автопроме? В конечном счете у всего есть своя цена. По многим позициям сделать машину качественно и дешево, опираясь только на свои силы – сложно. Поэтому некоторые компоненты логично закупать у Китая или Турции. Это нормальная практика», – заключил Кадаков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что «АвтоВАЗ» удалось повысить производительность труда и конкурентоспособность после ухода зарубежных компаний. В интервью журналисту Павлу Зарубину он подчеркнул, что именно на таких предприятиях удалось предотвратить коллапс отечественного автопрома.

    Кроме того, по его оценке, российские компании сумели «возродить отрасль». Он напомнил, что некоторые члены правительства прежде считали, что в стране нет смысла заниматься данной сферой производства, ведь машины можно закупать за границей и в лучшем случае доверять местным фирмам занятие «крупной сборкой».

    Однако в таком случае Россия могла лишиться технологической независимости, подчеркнул он. «Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром», – добавил президент, уточнив, что этот процесс происходил поэтапно.

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    21 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    В Подмосковье из-за дождей обрушился мост

    Мост в Подмосковье обрушился после дождей, отрезаны три поселка

    В Подмосковье из-за дождей обрушился мост
    @ dorogitransport

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сильных дождей в Наро-Фоминском районе разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ, сообщили в оперативных службах.

    В Наро-Фоминском районе Московской области рухнул бетонный мост из-за обильных осадков, передает ТАСС. Это привело к тому, что часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма» оказались отрезаны от транспортного сообщения.

    В настоящее время ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, а также прокладке и отсыпке временной переправы. Для эвакуации и передвижения жителей задействованы лодки спасателей.

    Организация новой переправы и восстановление транспортного сообщения планируется завершить до обеда понедельника.

    Москвичей ранее предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды.

    В столице в понедельник ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 06:59 • Новости дня
    Новые штрафы за нарушения ПДД вступили в силу
    Новые штрафы за нарушения ПДД вступили в силу
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    С 18 июля в стране вступили в силу новые санкции за нарушения ПДД, которые отличаются более высокими суммами взыскания за игнорирование требований инспекторов и неправильную перевозку грузов.

    Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые  предусматривают новые санкции для водителей и владельцев транспортных средств, нарушающих ПДД, вступили в силу 18 июля, согласно федеральному закону за подписью президента России Владимира Путина.

    Основные изменения касаются увеличения штрафов за отказ выполнить требование сотрудника ГИБДД об остановке транспортного средства – сумма штрафа составит от 7 до 10 тыс. рублей.

    Водителям грузовых автомобилей установлен штраф 600 тыс. рублей за нарушение правил при въезде на автоматический пункт весогабаритного контроля. Превышение допустимых габаритов груза на 10 см повлечет штраф в 150 тыс. рублей. Норма теперь применяется к собственнику транспортного средства, а не к водителю, как было ранее.

    Штраф 150 тыс. рублей за превышение габаритов до 10 см предусмотрен только для собственников, а не водителей. Срок давности привлечения к ответственности по ст. 12.12.1 КоАП (санкции за перевозку нестандартного груза без разрешения) увеличен с двух месяцев до года.

    Новые правила призваны сделать соблюдение закона экономически выгодным для водителей, чтобы штрафы не были меньшим злом по сравнению с потенциальным ущербом, указано в пояснительной записке к поправкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство подписало постановление, уточняющее правила перевозки детей в автомобилях, которое исключает использование небезопасных альтернативных (несертифицированных) устройств.


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    21 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в Москве
    Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в Москве
    @ Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Дожди, вызванные фронтом окклюзии, привели к рекордному за 145 лет количеству осадков для 21 июля в Москве, местами выпало более 57 мм воды.

    Фронт окклюзии «завис» над Москвой в понедельник, осадки в столице будут идти еще 4-5 часов, передает РИА «Новости».

    Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сейчас основную роль в формировании погоды играет циклон, который вышел на запад Центрального федерального округа. Связанный с ним фронт окклюзии медленно движется с юго-востока на северо-запад через центральные области Европейской России, включая Москву.

    По словам Леуса, «осадки постепенно уже ослабевают, и те подтопления, которые еще есть в Москве, они, наверное, формируются из-за, скажем так, стекания в пониженные места тех дождей сильных, которые прошли несколько часов назад». В аэропортах Москвы фиксируются слабые ливни или дожди, интенсивность которых снижается.

    Тем временем в понедельник в Москве зафиксировано рекордное для 21 июля количество осадков с 1879 года. Метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале уточнила, что на разных столичных метеостанциях выпало от 30,8 до 57,3 мм дождя, что значительно превышает прежний рекорд 2000 года. Окончательные данные о количестве выпавших осадков по Москве и области будут опубликованы после 21.00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в разных районах Москвы за минувшие сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.

    Обильные осадки обрушились на Москву с ночи, в Зеленограде зафиксирован рекорд, а в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.

    В Наро-Фоминском районе из-за сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов.

    Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за непогоды.

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    21 июля 2025, 16:59 • Новости дня
    В Подмосковье еще один мост обрушился из-за ливней

    Второй мост рухнул из-за дождей в Истринском районе Подмосковья

    Tекст: Денис Тельманов

    В Истринском районе из-за сильных осадков и подъема воды разрушился мост через реку Песочную, нарушив транспортное сообщение.

    Как передает ТАСС, из-за обильных дождей в Истринском районе Подмосковья обрушился мост через реку Песочную. Несколько домов оказались отрезанными от транспортного сообщения.

    По словам источника агентства, подъезд к СНТ и коттеджному поселку «Сысоево Парк» затруднен. На место происшествия были направлены оперативные и коммунальные службы для устранения последствий ЧП.

    Ранее утром в понедельник из-за дождей был размыт мост в Наро-Фоминском районе. В результате часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма» также оказались отрезанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Наро-Фоминском районе после сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ. В разных районах Москвы за сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.

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    19 июля 2025, 00:33 • Новости дня
    Правительство ужесточило требования к детским автомобильным креслам

    Tекст: Ирма Каплан

    Кабинет министров подписал постановление, уточняющее правила перевозки детей в автомобилях, которое исключает использование небезопасных альтернативных (несертифицированных) устройств.

    Постановление правительства России, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вводит в ПДД определение детской удерживающей системы (устройства), под которым понимается специальная конструкция, предназначенная для перевозки детей и снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью при авариях, передает ТАСС.

    Согласно документу, различные лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы больше не считаются детскими удерживающими устройствами и не могут использоваться вместо сертифицированных автокресел.

    Требования к устройствам для перевозки детей определяются техрегламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, что исключает обращение к несертифицированным продуктам, которые часто оказываются опасными.

    В пояснительной записке отмечается, что раньше некоторые производители получали документы на адаптеры ремней безопасности, обходя ограничения, что позволяло водителям избегать штрафов. Минтранс выразил особую озабоченность сложившейся ситуацией и подчеркнул необходимость устранения подобных лазеек.

    «Некоторые производители находят способы получить на них документы, позволяющие считать их полноценными автокреслами. Это создает лазейки для водителей, которые избегают штрафов, используя подобные устройства вместо сертифицированных удерживающих систем», – сказано в пояснении к документу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МВД напомнило, что перед началом длительной поездки важно проверить техническое состояние автомобиля, чтобы избежать возможных поломок и обеспечить безопасность в дороге.

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    19 июля 2025, 02:18 • Новости дня
    Синоптик предупредил москвичей о возвращающейся жаре в +30 градусов

    Tекст: Ирма Каплан

    К концу следующей недели дневная температура в столичном регионе вновь приблизится к отметке в +30 градусов, а ночами ожидается до +20, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В Москве и области на следующей неделе в пятницу, субботу и воскресенье ночные температуры составят +15...+20 градусов, а днем будет +24...+29 градусов», – сказал он ТАСС.

    По словам Вильфанда, такие температуры – климатическая норма, согласно метеорасчетам за последние 30 лет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, метеоролог сообщал, что на выходных 19 и 20 июля в столичном регионе ожидается снижение дневной температуры до значений климатической нормы и сохранение дождей по всей территории.

    А в начале новой недели москвичей ожидает устойчивая летняя погода с дневными температурами около +25 градусов и незначительными осадками.

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    19 июля 2025, 09:32 • Новости дня
    Водитель «КамАЗа» спровоцировал ДТП с четырьмя погибшими в Кузбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На трассе в Кузбассе «КамАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, в результате чего погибли четыре человека, включая водителя ВАЗ-2110.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло утром на 74-м километре автодороги Белово – Коновалово – Прокопьевск, передает РИА «Новости». По предварительным данным, водитель грузовика КамАЗ, которому 44 года, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2110.

    В результате аварии 19-летний водитель легкового автомобиля и три его пассажира скончались на месте до приезда скорой помощи.

    На место происшествия прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД «Прокопьевский». Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе М-12 произошло ДТП, в результате которого женщина и ребенок погибли. В результате аварии на этом участке трассы М-12 двое детей были госпитализированы. По факту ДТП на трассе М-12 возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.

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    20 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал частые дожди и грозы в Москве с понедельника

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице на предстоящей неделе практически ежедневно ожидаются осадки, а грозы наиболее вероятны в понедельник и вторник.

    Дожди и грозы прогнозируются в Москве на следующей неделе, передает РИА «Новости». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, вероятность осадков особенно высока в первые два дня недели, но полностью исключить их нельзя и в среду с четвергом.

    Леус уточнил: «В Москве на предстоящей рабочей недели без дождей обойдется лишь в пятницу. Больше их ожидается в понедельник и вторник, меньше – в среду и четверг, вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя».

    Температура днем составит от 22 до 25 градусов в понедельник и вторник, повысится до 25–28 градусов в среду и четверг, а в пятницу достигнет 26–29 градусов. Ночью воздух будет прогреваться до 16–19 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе в воскресенье ожидаются кратковременные осадки. Местами пройдут ливни с грозой и возможен град. Температура воздуха достигнет 25 градусов.

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    21 июля 2025, 07:31 • Новости дня
    Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за непогоды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве неблагоприятные погодные условия могут привести к изменению маршрутов и задержкам движения наземного транспорта на отдельных направлениях, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

    Возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве из-за неблагоприятных погодных условий, передает РИА «Новости». В сообщении столичного департамента транспорта отмечается, что из-за погодных условий отдельные маршруты могут быть оперативно изменены.

    Москвичам рекомендовали быть внимательнее и обращать внимание на объявления водителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в понедельник ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля.

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    19 июля 2025, 08:58 • Новости дня
    Выдачи автокредитов в России снизились почти вдвое за полугодие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объем выданных автокредитов за первое полугодие 2025 года составил около 570 млрд рублей, что почти вдвое меньше прошлогодних показателей.

    За первое полугодие 2025 года объем выданных автокредитов составил около 570 млрд рублей, сообщает РИА «Новости». Генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин отметил, что за этот период было выдано 455 тыс. автокредитов, тогда как годом ранее количество достигало более 800 тыс., а сумма превышала 1,2 трлн рублей.

    Средняя сумма автокредита за шесть месяцев 2025 года снизилась на 12% и составила 1,25 млн рублей против 1,42 млн в 2024 году. Наименьший объем займов наблюдался традиционно в начале года, когда в месяц оформлялось около 65 тыс. кредитов, с последующим увеличением до почти 90 тыс. к концу полугодия.

    По словам главы «Скоринг бюро», снижение объемов автокредитования связано с продолжающейся трансформацией авторынка, низким спросом из-за высоких ставок и регуляторных ограничений. Несмотря на государственные программы поддержки, эффект от снижения ставок оказался слабым, и в ближайшем будущем ожидается лишь постепенное восстановление спроса на автокредиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил учесть меры по повышению производительности труда и снижению себестоимости отечественных автомобилей в обновляемой Стратегии развития автомобильной промышленности. Российский авторынок демонстрирует снижение продаж на фоне увеличения числа предложений, что особенно заметно в сегменте новых машин.

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    19 июля 2025, 08:04 • Новости дня
    Москвичам пообещали дожди в выходные

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В выходные в Москве ожидаются привычные для июля осадки, местами до 15 миллиметров, но без тропических ливней, наблюдавшихся ранее на неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, дожди в Москве на выходных ожидаются умеренные, передает РИА «Новости». Вильфанд добавил, что в ночь на субботу осадков не будет, а в первой половине дня возможны лишь незначительные дожди при увеличении облачности.

    Во второй половине субботы из-за северо-восточных потоков начнется усиление облачности и выпадение осадков, местами дожди могут быть сильными. Воскресенье станет более дождливым днем, но интенсивность осадков будет соответствовать обычному июльскому уровню, который характерен для столицы.

    Вильфанд отметил, что тропических ливней, как в начале недели, не предвидится, а количество осадков составит от четырех до 15 миллиметров в разных районах. Синоптик напомнил, что июль традиционно является самым дождливым месяцем в году в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с температурой выше климатической нормы и без осадков, которая сохранится до конца мая. В Москве среднесуточная температура воздуха достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком наступления метеорологического лета на четыре дня раньше обычного. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре и уточнил, что лето ожидается немного теплее обычного, с небольшим дефицитом осадков.

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    21 июля 2025, 06:20 • Новости дня
    Москвичам пообещали дождь и тепло в понедельник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей Москвы в понедельник ждут дожди с грозами и порывистым ветром, а воздух прогреется до 26 градусов выше нуля.

    В понедельник москвичей ожидает облачная погода с дождями и возможной грозой, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. «Днем в столице будет 24-26 градусов тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 16 градусов», отмечается в сообщении синоптиков.

    Ветер в этот день будет юго-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 741 миллиметр ртутного столба.

    В области также прогнозируются облачность и дожди. Днем температура воздуха будет в пределах 21-26 градусов тепла, ночью – до плюс 13 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с температурой, превышающей климатическую норму. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре и уточнил, что лето ожидается лишь немного теплее обычного.

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    20 июля 2025, 09:41 • Новости дня
    Москвичам пообещали грозы с градом в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столичном регионе в воскресенье ожидаются кратковременные осадки, местами пройдут ливни с грозой и возможен град, температура достигнет 25 градусов, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По его словам, кратковременные дожди и ливни с грозой ожидаются в Москве и Московской области в воскресенье, передает РИА «Новости». Леус добавил, что местами возможно выпадение града. Температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов, по области – от 21 до 26 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 метров в секунду, во время грозы возможны порывы.

    Атмосферное давление в регионе будет пониженным – около 742 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы. Леус также отметил, что в понедельник дожди продолжатся, днем ожидается гроза, а температура составит от 22 до 24 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с превышением климатической нормы и без осадков до конца мая. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком наступления метеорологического лета на четыре дня раньше обычного. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре и уточнил, что лето будет лишь немного теплее обычного и с небольшим дефицитом осадков.

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    19 июля 2025, 11:19 • Новости дня
    Москвичей предупредили о предстоящих ливнях с грозами

    Tекст: Мария Иванова

    Вечером в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы на фоне повышения температуры воздуха до плюс 27 градусов и снижения атмосферного давления.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве в субботу ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. По его словам, на погоду столицы будет влиять атмосферный фронт, связанный с циклоном над югом Белоруссии.

    В результате в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, а осадки, преимущественно в виде кратковременных дождей и ливней, вероятны в южных и западных районах Московской области. Самые сильные грозовые дожди ожидаются ближе к вечеру непосредственно в столице.

    Температура воздуха в субботу составит от плюс 25 до плюс 27 градусов в Москве и от плюс 23 до плюс 28 градусов по области. Ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление опустится до 745 мм рт. ст., что немного ниже климатической нормы.

    В воскресенье, как уточнил метеоролог, временами также будут дожди, днем возможны грозы. Температура ночью составит от плюс 17 до плюс 19 градусов, днём от плюс 23 до плюс 25 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные в Москве ожидаются привычные для июля осадки до 15 миллиметров, но без тропических ливней.

    К концу следующей недели дневная температура в столичном регионе приблизится к +30 градусам, а ночью достигнет +20 градусов.

    Синоптики ранее заявили о начале устойчивой летней погоды в Москве.

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