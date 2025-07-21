Польша получила рекордную сумму из нового бюджета ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Европейская комиссия представила проект бюджета Евросоюза после 2027 года на сумму 1,8 трлн евро, сообщает Politico. Главным победителем на старте обсуждений стала Польша, которой по новому механизму «Национальные региональные партнерские планы» достанется 123,3 млрд евро – более чем на 30 млрд евро больше, чем Франции, следующей в списке получателей.

Польский бюджетный комиссар Петр Серафин и министр по европейским делам Адам Шлапка записали видео у штаб-квартиры Еврокомиссии, где подчеркнули: «Польша станет самым крупным бенефициаром самого большого и амбициозного бюджета в истории ЕС». Представители правящей коалиции тут же использовали новый бюджет как аргумент в пользу своей эффективности в диалоге с Брюсселем после периода заморозки выплат при предыдущем правительстве. Премьер-министр Дональд Туск, сталкивающийся с внутренними трудностями, также активно использует эту тему.

В то же время в других странах бюджетная инициатива вызвала критику. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко осудил проект, назвав его «украинским пакетом спасения», и пообещал не поддерживать его. Германия также недовольна размерами бюджета: министр финансов Ларс Клинкбайль заявил, что расходы «должны оставаться абсолютно соразмерными», а представитель канцлера Фридриха Мерца добавил, что Берлин не может согласиться с предложением в нынешнем виде.

Германия, которая получит 68,4 млрд евро, остается крупнейшим донором бюджета Евросоюза: в 2023 году страна внесла 33,8 млрд евро и получила обратно лишь 14 млрд, то есть возвращает только 41 цент с каждого евро. Кроме того, Германия, Греция и Испания лидируют по объёмам средств для миграции и безопасности, в то время как Польша на первом месте среди восточноевропейских стран.

В новом бюджете планируется объединить аграрные фонды с другими программами, при этом прямые расходы на фермеров должны номинально уменьшиться более чем на 20%. Несмотря на заверения Еврокомиссии, что выплаты останутся стабильными, фермерские организации по всей Европе уже называют изменения «предательством». Польский министр Шлапка подчеркнул, что «сохранение сильной поддержки для региональной политики и агросектора – приоритет», но признал, что обсуждение параметров только начинается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила увеличить семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до 2 трлн евро. СМИ сообщили о хаосе вокруг нового бюджета Евросоюза. Власти Германии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению бюджета.