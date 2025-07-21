Перебои со светом затронули почти 40 тыс. жителей Приангарья

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аварийное отключение электроснабжения зафиксировано в 20 населенных пунктах Иркутской области, передает ТАСС. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, на утро 21 июля без света остаются 8 562 дома, в которых проживают почти 40 тыс. человек, включая более 11 тыс. детей. Отключение затронуло также 44 социально значимых объекта в четырех муниципальных округах: город Зима, Зиминский, Усть-Удинский и Балаганский районы.

Ранее сообщалось, что без электроснабжения в регионе оставались 29 населенных пунктов и более 40 тыс. жителей. Как уточняют в ГУ МЧС, масштабы аварий постепенно сокращаются, однако из-за сложных погодных условий восстановительные работы продолжаются.

Синоптики предупреждали о неблагоприятной погоде накануне – вечером 20 июля в Приангарье прошли сильные дожди, град, грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду. По словам местных жителей, в городе Зима повалено множество деревьев, повреждены крыши и заборы, а также автомобили. Пользователи отмечают перебои не только с электричеством, но и со связью.

Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что сложные погодные условия сохраняются. На 21 июля вновь прогнозируются ливни, грозы, град и сильный ветер в отдельных районах области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, электроснабжение восстановили после урагана в Льгове Курской области. Более 22 тыс. жителей Новгородской области остались без света из-за непогоды. Махачкала и несколько районов Дагестана остались без электричества из-за погодных условий.