Таможня опровергла проблемы с въездом в Калининградскую область

Tекст: Ольга Иванова

Ситуация на границе между Польшей и Калининградской областью остается стабильной, передает РИА «Новости». В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, которому подчинена Калининградская таможня, сообщили, что со стороны России трудностей при пересечении границы не наблюдается.

«Затруднений на российской стороне при въезде в Калининградскую область нет. И очередей тоже, мы следим за ситуацией», – заявили представители ведомства.

По данным калининградских СМИ, на польском пропускном пункте Гжехотки – Мамоново-2 период ожидания может превышать сутки, такая ситуация сохраняется уже неделю. Однако на российском участке очередей нет благодаря ряду мер.

С 14 июля на таможенный пост Мамоново-2 были командированы дополнительные сотрудники, а совместно с Пограничным управлением ФСБ организован контроль рейсового транспорта. Для пассажирских автобусов действует осмотр вне очереди с помощью мобильного инспекционного комплекса. Перед пунктом пропуска установили информационный щит с образцами деклараций, а для транспорта с удостоверением контроля выделена отдельная очередь.

В настоящее время для автомобилей открыты четыре полосы: три для легковых машин, включая одну для владельцев удостоверения контроля, и одна для автобусов. Летом количество пересекающих границу традиционно возрастает, большинство легковых авто проходит через Мамоново-2, а многие путешественники используют аэропорт Калининграда как хаб для перелетов по России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поток туристов из Германии и Польши вызвал массовые заторы на пограничных пунктах Калининградской области. Иностранные туроператоры начали активно продавать туры в Калининград. Спрос на бронирование отелей вырос в несколько раз на зарубежных интернет-площадках. Экскурсия по Калининградской области на шесть дней стоит гражданам Евросоюза 517 евро, а летний тур на десять дней – 695 евро. Причиной наплыва туристов названы более низкие цены и лучший сервис в России по сравнению с Европой.