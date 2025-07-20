Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.7 комментариев
Мужчина разбил кувалдой мемориал воинам СВО в Челябинской области
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту вандализма в отношении мемориала, посвященного участникам спецоперации на Украине, сообщило региональное СУСК.
По данным следствия, ночью 18 июля на Аллее славы в парке имени Пилютова в Аше неизвестный в балаклаве и темной одежде ударил кувалдой по медиаэкрану мемориала, после чего скрылся в другом регионе, передает РИА «Новости».
В результате действий злоумышленника был причинен ущерб Дому культуры «Металлург» на сумму свыше 500 тыс. рублей. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, личность подозреваемого установлена – им оказался 40-летний местный житель.
Следователи отмечают, что злоумышленник вступил в преступный сговор через мессенджер с неизвестным лицом, действовавшим в интересах Украины. В ходе переписки они договорились о повреждении мемориального сооружения. Подозреваемого задержали в другом регионе России, расследование продолжается.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента с выставкой в Олонецком национальном музее.