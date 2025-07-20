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Хинштейн внес командира «Барс-Курск» в список кандидатов в сенаторы
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн указал командира отряда «Барс-Курск» Игоря Чечулина среди кандидатур на должность сенатора Совета Федерации.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн внес в региональную избирательную комиссию список из трех кандидатур на пост сенатора Совета Федерации, передает РИА «Новости». В числе претендентов оказался генерал-майор Игорь Чечулин, командир добровольческого отряда «Барс-Курск».
Кроме Чечулина, в список вошли генеральный директор ООО «Научно-производственное объединение «Электроагрегат» Николай Шевченко и депутат Курской областной Думы Евгения Ламонова. Все кандидатуры были представлены вместе с документами для регистрации Хинштейна как кандидата от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах губернатора.
Согласно данным Совета Федерации, действующим сенатором от исполнительного органа власти Курской области сейчас является Алексей Кондратьев. Досрочные выборы губернатора региона пройдут 12, 13 и 14 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саперы «Барс-Курск» фиксировали случаи повторного минирования украинскими военными одних и тех же населенных пунктов на границе Курской области с использованием дронов. В Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способный нести до 50 кг груза.