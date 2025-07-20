Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.0 комментариев
В Москве арестовали замглавы военно-строительного управления за превышение полномочий
Заместитель директора ФГУП «ГВСУ №4» Иван Сметанюк был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, следует из официальных судебных документов.
Как сообщается, меру пресечения в виде заключения под стражу ему избрали еще в апреле, передает РИА «Новости».
Суд ранее отклонил апелляцию защиты и оставил Сметанюка в СИЗО. В судебных документах отмечается: «Занимая длительное время должность заместителя директора ФГУП «ГВСУ №4», то есть, являясь высокопоставленным должностным лицом в военно-строительной отрасли, где обладает обширным кругом знакомств, в том числе, в органах государственной власти, Министерства обороны РФ, может оказать воздействие на участников уголовного производства».
Ивану Сметанюку предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 285.4 УК РФ, предусматривающей ответственность за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении оборонного заказа, если это повлекло тяжкие последствия. Также с его делом объединены материалы в отношении ещё трех человек. Подробности обвинения и обстоятельства уголовного дела в судебных документах не раскрываются.
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