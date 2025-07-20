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    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    8 комментариев
    20 июля 2025, 09:05 • Новости дня

    Пошлины Трампа увеличили стоимость самолетов Embraer на 9 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Введение новых американских пошлин может увеличить стоимость каждого самолета Embraer на 9 млн долларов, что угрожает объемам производства и экспортным перспективам компании, заявил исполнительный директор компании Франсиско Гомеш Нету.

    По его словам, стоимость каждого самолета бразильской Embraer может вырасти на 9 млн долларов из-за пошлин, введенных по инициативе президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Нету добавил, что «девять миллионов долларов за самолет – это огромная сумма, и мы не верим, что клиенты согласятся платить по такому тарифу».

    Он отметил, что если американские заказчики не готовы платить по новым ценам, производство самолетов Embraer может быть сокращено или приостановлено. Кроме того, новые пошлины способны задержать поставки запчастей и авиационного оборудования. Топ-менеджер напомнил, что компания ранее смягчила эффект от базовых 10% пошлин, закупая необходимые комплектующие в США, и призвал власти Соединенных Штатов вернуться к политике беспошлинной торговли в авиастроении.

    В США продается около 70% бизнес-джетов Embraer, основной машиной для региональных перевозок остается узкофюзеляжный E175.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты объяснили причины, по которым Дональд Трамп стремится ввести наказательные меры против Бразилии. Президент Лула да Силва пообещал дать США ответ на введение американских пошлин в размере 50% на товары из Бразилии. Бразилия пока не ввела ответные тарифы в отношении пошлин США.

    18 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

    По словам Каллас, Евросоюз вводит ограничения против 105 танкеров, которые использовались для транспортировки российской нефти. Также в «черный список» попал нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, передает ТАСС.

    Новые ограничения стали частью расширения санкционных мер Евросоюза против России.

    Ранее послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Словакия заявила об отказе блокировать этот пакет ограничений.

    США отказались присоединяться к инициативе ЕС по понижению потолка цен на нефть из России в рамках новых санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

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    18 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    ЕС отключил более 20 банков России от SWIFT

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции ЕС против России предусматривают отключение более 20 российских банков от системы SWIFT и запрет на проведение транзакций, сообщило агентство Bloomberg.

    Европейский союз в рамках 18-го пакета санкций против России введет полный запрет на проведение любых транзакций с подсанкционными российскими банками, ранее отключенными от системы SWIFT, передает ТАСС.

    Сообщается, что в санкционный список добавлены новые банки, а всего под ограничения попадут более 20 российских кредитных организаций.

    В пресс-релизе МИД Эстонии отмечается, что  ранее применявшаяся мера отключения российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на проведение транзакций.

    Кроме того, глава МИД Литвы Кестутис Будрис уточнил, что в новый список вошли еще 22 российских банка.

    ЕС ранее ограничивал только доступ российских банков к системе SWIFT.

    Напомним, послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Эксперты отмечали, что новые санкции ЕС станут реальным вызовом только в случае блокировки всех альтернативных способов расчетов.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    18 июля 2025, 12:57 • Новости дня
    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС

    Песков заявил о приобретении Россией «иммунитета» от санкций ЕС

    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия приобрела иммунитет к западным ограничительным мерам, адаптировавшись к жизни в условиях санкционного давления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением, приобрела иммунитет к западным санкциям и научилась жить в условиях ограничений, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что российское руководство намерено тщательно проанализировать новый пакет европейских санкций, чтобы минимизировать их последствия для страны. Он отметил, что проведение такого анализа является необходимой мерой.

    Кроме того, представитель Кремля обратил внимание на то, что каждый новый пакет ограничений Евросоюза наносит удар и по инициаторам рестрикций. По его словам, санкции становятся «оружием обоюдоострым», поскольку добавляют негативного эффекта для стран, которые их вводят.

    Ранее Пекин осудил новые санкции Евросоюза против России, поскольку они вредят интересам Китая.

    Напомним, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России.

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    18 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России
    Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские дипломаты согласовали очередной 18-й пакет ограничительных мер, среди которых ужесточение экспортного контроля и расширение санкционного списка.

    Послы Евросоюза согласовали 18-й по счету пакет санкций против России, передает ТАСС.

    Дипломатический источник сообщил журналистам в Брюсселе о завершении двух месяцев обсуждений и одобрении санкционного пакета.

    Решение теперь должен утвердить Совет ЕС по письменной процедуре. Это произойдет в течение ближайших часов, после чего санкции вступят в силу.

    Предполагается, что 18-й пакет включает расширение черного списка физических и юридических лиц, рестрикции против танкеров, перевозящих российскую нефть, ограничения против ряда банков, а также новые экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.

    Ранее Словакия отказалась блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России. США отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

    Президент России Владимир Путин отметил, что политика Евросоюза по сокращению доли дешевого российского газа уже отрицательно сказывается на экономике ЕС.

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    18 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    ЕС снизил потолок цены на российскую нефть до 47,6 доллара

    Tекст: Вера Басилая

    Совет Евросоюза принял решение о снижении ценового потолка на российскую нефть, а также ввел полный запрет на работу газопроводов «Северный поток», следует из заявления Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций.

    Решение о снижении потолка цены на нефть из России с шестидесяти до 47,6 долларов за баррель было принято Советом ЕС, передает РИА «Новости». При этом в заявлении говорится, что новый показатель соответствует текущим мировым котировкам.

    Документ также предусматривает автоматический динамический механизм, который позволит корректировать уровень потолка в зависимости от ситуации на рынке нефти. Это, как отмечается, должно усилить эффективность ограничительных мер против России.

    В пакете санкций содержится прямой запрет на любые операции с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2». Под ограничения попадает не только транспортировка товаров, но и предоставление любых услуг для поддержания функционирования, строительства или эксплуатации этих проектов.

    Ранее Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, включающий новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    ЕС снизил потолок цен на нефть до 47,6 доллара за баррель и ввел санкции против «Северных потоков». В черный список ЕС добавил 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Более 20 банков России были отключены от системы SWIFT.

    МИД России допустил возможность ответных мер на новые санкции ЕС. Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС.

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    18 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    Евросоюз внес в санкционный список против России два китайских банка

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз включил в 18-й пакет антироссийских санкций два китайских банка, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

    В 18-й пакет антироссийских санкций, утвержденный Евросоюзом, вошли два китайских банка – Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank, передает ТАСС со ссылкой на информацию газеты South China Morning Post. Решение о включении этих кредитных организаций принято на основании данных дипломатических источников.

    Оба банка располагаются в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Этот регион непосредственно граничит с российскими дальневосточными областями.

    Ранее Евросоюз ввел санкции против китайских компаний за экспорт товаров для ВПК России.

    Китай осудил включение своих банков в санкционный список Евросоюза и пообещал защитить свои компании.

    Напомним, совет Евросоюза утвердил новый пакет ограничительных мер против России, включающий рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

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    18 июля 2025, 22:39 • Новости дня
    Постпредство России при ЕС предупредило о подрыве экономики Европы из-за санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Очередной, 18-й по счету пакет санкций Евросоюза обречен на провал и нанесет ущерб самому объединению, сообщило постпредство России при ЕС.

    Российская миссия при ЕС заявила, что очередной, 18-й по счету пакет санкций Евросоюза обречен на провал и нанесет ущерб самому объединению, передает ТАСС.

    По словам дипломатов, процесс согласования ограничений был изнурительным и в очередной раз не приведет к ожидаемому результату.

    В заявлении подчеркивается, что введение новых ограничений на импорт нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российской нефти, приведет к росту цен на топливо в Евросоюзе и снизит конкурентоспособность европейской экономики. Дипломаты назвали абсурдным включение в санкционный список газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», взорванных в 2022 году.

    В миссии также отметили, что в условиях затяжной стагнации и бюджетных проблем эксперты начали говорить о реальной угрозе банкротства Франции. Кроме того, показатели государственного долга и дефицита бюджета ряда стран ЕС остаются критически высокими.

    Ранее постпредство России при ЕС спрогнозировало рост цен на топливо после запрета на импорт в Европейский союз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал ЕС к диалогу вместо дальнейшего введения санкций.

    Напомним, совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, который включает новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС.

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    18 июля 2025, 10:10 • Новости дня
    ЕС запретил импорт продуктов на основе нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ввел запрет на импорт в страны объединения нефтепродуктов, изготовленных на основе российской нефти, сообщило немецкое информационное агентство DPA.

    По данным  DPA, Европейский союз утвердил 18-й пакет санкций в отношении России, в рамках которого вводится запрет на импорт в страны ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, передает ТАСС.

    В частности, речь идет об автомобильном и авиационном топливе, а также мазуте на основе российского сырья. Таким образом, Евросоюз стремится ликвидировать существовавший ранее пробел, позволявший непрямой импорт нефтепродуктов из России через третьи страны.

    Кроме того, в санкционный список были внесены более 50 новых физических и юридических лиц, в санкционном перечне теперь более 2,5 тыс. позиций.

    Помимо этого, Евросоюз расширил экспортные ограничения на оборудование двойного назначения, включая станки, которые могут использоваться в военной промышленности.

    Ранее Евросоюз ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью.

    Напомним, послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

    США отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

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    18 июля 2025, 14:53 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против китайских компаний из-за экспорта товаров «для ВПК России»

    Tекст: Вера Басилая

    Совет Евросоюза одобрил новый санкционный пакет, включающий ограничения для трех компаний из Китая, связанных с поставками продукции для российского ВПК.

    Евросоюз объявил о введении санкций против трех китайских компаний, которые, по мнению Брюсселя, поставляли в Россию продукцию для нужд военно-промышленного комплекса, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление содержится в сообщении Совета ЕС о введении 18-го пакета санкций против России.

    Китай осудил включение своих банков в санкционный список ЕС и пообещал защитить свои компании.

    Напомним, совет ЕС утвердил новый пакет ограничительных мер против России, включающий рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Более 20 банков России были отключены от системы SWIFT.

    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС.

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    18 июля 2025, 10:40 • Новости дня
    МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз приступил к подготовке 19-го пакета ограничительных мер против России, в принятом пакете ограничений потолок цен на российскую нефть снижен с 60 до 47,6 долларов за баррель, сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Евросоюз приступил к подготовке 19-го пакета санкций против России, передает ТАСС. Об этом объявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он подчеркнул, что европейские страны приняли решение не ограничиваться полумерами и продолжать давление на Москву.

    В пресс-релизе МИД Эстонии отмечается, что в рамках недавно утвержденного 18-го пакета санкций был снижен потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель. В сообщении ведомства уточняется, что предельная цена будет пересматриваться каждые полгода для поддержания ее на уровне 15% ниже средней рыночной цены.

    Ранее ЕС ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью. ЕС также запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Санкции ЕС коснулись использования трубопроводов «Северный поток».

    Напомним, послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Эксперты отметили, что новые санкции ЕС станут реальным вызовом только при жестком контроле за их исполнением.

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    18 июля 2025, 10:19 • Новости дня
    ЕС ввел санкции на использование трубопроводов «Северный поток»

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС ввел новый пакет ограничительных мер, который предусматривает запрет на оба газопровода «Северный поток» и снижает потолок цены на нефть, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас,18-й пакет санкций Евросоюза включает полный запрет на трубопроводы «Северный поток» и дополнительные ограничения на экспорт российской нефти, передает ТАСС.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас объяснила, что «трубопроводы «Северный поток» будут запрещены».

    Кроме того, будет введен более низкий потолок цен на нефть.

    Как уточняет агентство DPA, новые санкции подразумевают, что исключается возможность повторного ввода в эксплуатацию «Северного потока-1», а также использования «Северного потока-2».

    Ранее послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

    ЕС ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью.

    Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России.

    В то же время США отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций.

    Президент России Владимир Путин отметил, что политика Евросоюза по сокращению доли дешевого российского газа уже отрицательно сказывается на экономике ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые санкции ЕС могут стать реальным вызовом только при определенных условиях.

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    18 июля 2025, 11:10 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Датское председательство в Совете ЕС объявило о принятии восемнадцатого пакета антироссийских санкций. «18-й пакет санкций принят», – указано в заявлении, передает ТАСС.

    Документ будет официально опубликован в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу после публикации.

    Ранее послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

    ЕС снизил потолок цен на нефть до 47,6 доллара за баррель и ввел санкции против «Северных потоков».

    В черный список ЕС добавил 105 танкеров, перевозящих российскую нефть. ЕС запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России.

    Более 20 банков России были отключены от системы SWIFT.

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    18 июля 2025, 10:27 • Новости дня
    ЕС пошел на уступки Словакии для одобрения санкций против России

    Словакия согласилась поддержать санкции ЕС против России после уступок ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия поддержала очередной пакет санкций Евросоюза против России после предоставления ей определенных уступок со стороны Евросоюза, сообщило агентство DPA.

    По данным DPA , Словакия получила определенные уступки, чтобы она одобрила очередной пакет санкций Евросоюза против России. Вето со стороны Братиславы ранее задерживало принятие новых ограничительных мер, передает ТАСС.

    DPA отмечает, что словацкие власти получили заверения о том, что возможный полный запрет на импорт газа из России не приведет к негативным экономическим и финансовым последствиям для страны. Такие гарантии убедили Словакию не опасаться потерь.

    В агентстве уточнили, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо теряет возможность блокировать будущий план по запрету российского газа, поскольку решение по нему будет приниматься большинством, а не единогласным одобрением.

    Ранее Словакия объявила об отказе блокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

    До этого Словакия блокировала новый пакет санкций ЕС из-за опасений по поводу ограничения импорта российских энергоносителей.

    Евросоюз одобрил внесение изменений в долгосрочные газовые соглашения, чтобы обеспечить Словакии более выгодные условия поставок топлива из России.

    Напомним, послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

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    18 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    ЕС запретил судам защищать инвестиции бизнесменов России под санкциями

    Стало известно о запрете судам ЕС рассматривать иски россиян по инвестициям

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз ужесточил механизм защиты своих стран от судебных исков российских предпринимателей, оказавшихся под санкциями, а также их доверенных лиц.

    Совет ЕС официально объявил о решении, передает ТАСС. Согласно заявлению, новым пакетом санкций вводится запрет на признание судебных решений по защите инвестиций российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями. В документе отмечается, что это касается исков, поданных в рамках двусторонних соглашений о взаимной защите инвестиций.

    В Совете ЕС подчеркнули, что страны Евросоюза защищаются от «нелегитимных судебных процедур», запущенных российскими компаниями, олигархами и их доверенными лицами. Теперь суды Евросоюза смогут отклонять подобные иски на основании специальных процедур непризнания юридических обязательств, связанных с выплатой компенсаций за утраченные инвестиции.

    В заявлении объясняется, что изменения затрагивают положения соглашений, которые раньше обязывали страны ЕС выплачивать компенсации за лишение российских инвесторов их активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз согласовал 18-й пакет санкций, предусматривающий полный запрет транзакций с Российским фондом прямых инвестиций и его структурами.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что под руководством Урсулы фон дер Ляйен ЕС переживает деиндустриализацию и упадок. Кирилл Дмитриев призвал европейских политиков игнорировать заявления бывшего президента США Д

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    18 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    Китай пригрозил Канаде контрмерами за пошлины на сталь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство коммерции КНР объявило о намерении принять ответные меры в случае введения Канадой ограничений на продукцию с китайской сталью.

    О готовности защитить интересы национальных компаний заявило Министерство коммерции КНР, передает ТАСС.

    В официальном комментарии ведомства отмечается: «Китайская сторона примет все необходимые [ответные] меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы предприятий КНР». Пекин выразил надежду, что Канада учтет интересы развития многосторонней торговой системы и сохранения стабильных китайско-канадских экономических отношений.

    Министерство подчеркнуло, что Оттава должна «немедленно исправить допущенные ошибки и отказаться от ограничительных мер». В заявлении также указывается, что главной причиной проблем канадской сталелитейной отрасли стала односторонняя тарифная политика США, а не китайский импорт.

    Правительство Канады, по мнению Пекина, уклоняется от решения ключевых вопросов и пытается переложить ущерб на торговых партнеров, включая КНР. Минкоммерции Китая отметило, что такие меры нарушают нормы ВТО и являются проявлением протекционизма, что нанесет «серьезный урон» сотрудничеству между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады подали жалобу во Всемирную торговую организацию из-за пошлин, которые США установили на автомобили и автозапчасти.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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