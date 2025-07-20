Пошлины Трампа увеличили стоимость самолетов Embraer на 9 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, стоимость каждого самолета бразильской Embraer может вырасти на 9 млн долларов из-за пошлин, введенных по инициативе президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Нету добавил, что «девять миллионов долларов за самолет – это огромная сумма, и мы не верим, что клиенты согласятся платить по такому тарифу».

Он отметил, что если американские заказчики не готовы платить по новым ценам, производство самолетов Embraer может быть сокращено или приостановлено. Кроме того, новые пошлины способны задержать поставки запчастей и авиационного оборудования. Топ-менеджер напомнил, что компания ранее смягчила эффект от базовых 10% пошлин, закупая необходимые комплектующие в США, и призвал власти Соединенных Штатов вернуться к политике беспошлинной торговли в авиастроении.

В США продается около 70% бизнес-джетов Embraer, основной машиной для региональных перевозок остается узкофюзеляжный E175.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты объяснили причины, по которым Дональд Трамп стремится ввести наказательные меры против Бразилии. Президент Лула да Силва пообещал дать США ответ на введение американских пошлин в размере 50% на товары из Бразилии. Бразилия пока не ввела ответные тарифы в отношении пошлин США.