Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный сайт казанского клуба КХЛ сообщил о подписании соглашений с 28-летним защитником Уайаттом Калинюком и 27-летним нападающим Брэндоном Биро, передает РИА «Новости».

Контракты рассчитаны до завершения сезона-2025/26.

Калинюк заявил: «Я изучал КХЛ последние несколько месяцев, следил за матчами и командами, потому что хотел перейти сюда. Лично знаю многих игроков в лиге, и все мне говорили, что в Казани все на высшем уровне. Очень рад, что подписал контракт с одной из сильнейших команд, которая каждый год ставит перед собой задачу завоевать кубок».

Биро отметил, что рад переходу в «Ак Барс», подчеркнув высокий уровень клуба и отношение к хоккеистам. В прошлом сезоне Калинюк играл за «Пеликанс» (Лахти) в Финляндии, набрав 36 очков за 66 матчей. Кроме того, у него 26 игр и 9 очков (4+5) за «Чикаго Блэкхокс» в НХЛ.

Биро провел сезон-2024/25 в фарм-клубе «Сиэтл Кракен» в АХЛ, где в 61 матче набрал 36 очков (7+29). В НХЛ он отметился двумя шайбами в шести матчах за «Баффало Сейбрз».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада перевела на Украину 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов. Премьер-министр Канады Марк Карни может объявить о новой военной поддержке Киева на встрече с Владимиром Зеленским во время саммита G7. Канада ранее передала вооружение Украине на сумму 25 млн долларов.