ФСБ сообщила о задержании троих жителей Запорожья за переводы денег ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве уточнили: «Установлено, что двое жителей Мелитополя и села Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области, а также жительница города Энергодара осуществили переводы денежных средств на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины». В ФСБ также сообщили о возбуждении уголовных дел по статье о государственной измене, передает РИА «Новости».

Отмечается, что все подозреваемые были задержаны, у них изъяли признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что житель города Абаза получил 12 лет колонии строгого режима за перевод денег на покупку автомобиля для ВСУ в ноябре 2022 года. В мае сотрудники спецслужб пресекли деятельность жительницы Донецка, которую подозревают в передаче средств на нужды вооруженных сил Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе задержали местного жителя по подозрению в финансировании запрещенного в России военизированного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты.