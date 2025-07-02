Верховный суд отказал Жукову в пересмотре спора о песнях

Суд отказал Жукову и Потехину в пересмотре спора о правах на песни

Tекст: Мария Иванова

Верховный суд России отказался передавать на пересмотр спор о правах на песни группы «Руки вверх», говорится в материалах дела. В документе сказано: «Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию», передает РИА «Новости».

Конфликт между Сергеем Жуковым, Алексеем Потехиным и продюсером Андреем Маликовым началcя ещё в 2023 году. Музыканты требовали признать договор о передаче исключительных прав на фонограммы, а также договор о предоставлении исключительной лицензии на их использование недействительными.

Жуков и Потехин настаивали, что как авторы и исполнители песен «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя» и «Чужие губы», не передавали права на них продюсеру. Тем не менее суд установил, что соответствующие договоры были заключены и исполнялись, а ранее их правомерность не оспаривалась.

Напомним, накануне лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков внесен в базу данных «Миротворца». В тот же день Молдавии потребовали запретить концерт Басты и «Руки вверх».