Фигурант по делу преступной группы в Екатеринбурге Сафаров подал жалобу на арест

Зеленский и Алиев обсудили Россию по телефону

Tекст: Валерия Городецкая

Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что поблагодарил Алиева за поддержку украинского народа и территориальной целостности, передает «Газета.Ru». По его словам, в ходе беседы обсуждалось обострение отношений между Москвой и Баку.

Глава Украины отметил, что выразил Алиеву поддержку «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает республике». «У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», – заявил он.

Кроме того, президенты затронули вопросы развития двусторонних связей, в том числе в энергетической и гуманитарной сферах. Стороны договорились провести заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Ранее МИД заявил о попытках посеять разлад между Россией и Азербайджаном. Кремль выразил надежду на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку.

Напомним, послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву был передан протест с требованием освободить журналистов, задержанных в Баку, а также прекращения антироссийской кампании в азербайджанских СМИ.