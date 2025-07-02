Парламент Франции отклонил девятый вотум недоверия премьеру Байру

Tекст: Антон Антонов

Результаты голосования озвучила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве. Из 289 необходимых голосов за вотум недоверия премьер-министру проголосовали 189 депутатов, передает РИА «Новости».

Вотум был выдвинут социалистами после того, как Байру отказался снижать установленный пенсионной реформой возраст выхода на пенсию с 64 до 62 лет, несмотря на полугодовые консультации с партиями и профсоюзами.

Для принятия резолюции требовалась поддержка обеих оппозиционных сил, однако правая партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен голосовать за вотум не стала. В партии считают, что вотум не приведет к отмене реформы и не снизит пенсионный возраст.

Сам Байру ранее заявлял, что понижение пенсионного возраста невозможно из-за отсутствия средств для выплат пенсионерам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон в июне заявил, что не исключает новый роспуск парламента при блокировке его работы оппозицией. В начале декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Макрон утвердил состав нового правительства. Его возглавил Байру, ставший уже четвертым премьером за год.