WP: Сокращения в Госдепе США нанесли ущерб ведомству

WP: Увольнения в госдепе США провели чиновники без дипломатического опыта

Tекст: Мария Иванова

Масштабные сокращения в государственном департаменте США организовала группа чиновников без дипломатического опыта, лояльных президенту Дональду Трампу, что может негативно сказаться на дальнейшей работе ведомства, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

По словам действующих и бывших сотрудников госдепа, реорганизация предполагала увольнение более 1,3 тыс. человек в июле, а решения согласовывались с Белым домом.

В статье отмечается, что инициаторы сокращений были выбраны за «преданность» президенту и готовность «ломать вещи» ради него, а не за профессиональные качества. Газета пишет, что госсекретарь Марко Рубио настаивал на необходимости реформ из-за «раздутого» агентства и наличия «радикальной политической идеологии» в его рядах.

Увольнения коснулись примерно 18 тыс. сотрудников по всей стране и стали частью плана по сокращению штата ведомства на 15%. По информации собеседников Washington Post, увольнения были организованы без передачи дел оставшимся работникам, что вызвало опасения относительно национальной безопасности и морального духа сотрудников.

Под сокращения попали опытные дипломаты, специалисты со знанием иностранных языков, ветераны вооружённых сил и работники зарубежных представительств. Критерием увольнения стало место работы на конец мая: если сотрудник находился в подразделении, предназначенном к закрытию, его увольняли.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что эти меры реализуются в рамках плана администрации Трампа по реорганизации внешнеполитического ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские дипломаты заявили, что увольнения в Госдепе США усилили риски для национальной безопасности страны и затронули более тысячи сотрудников.

Госдеп США ранее подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства.

СМИ отмечалит, что сотрудники Госдепа США столкнулись с деморализацией после массовых увольнений.