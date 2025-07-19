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Фейерверк попал в толпу зрителей в немецком Дюссельдорфе
В немецком Дюссельдорфе фейерверк попал в толпу, пострадали 19 человек
Во время праздничного салюта в Дюссельдорфе фейерверк неожиданно разорвался среди зрителей, в результате чего пострадали как минимум 19 человек.
Немецкие СМИ сообщили, что в Дюссельдорфе фейерверк неожиданно попал в толпу зрителей, находившимся на празднике, в результате чего не менее 19 человек получили травмы. Местные СМИ отмечают, что инцидент произошел на глазах многочисленных очевидцев, передает RT.
Кадры произошедшего попали в прямой эфир интернет-блогера, который в этот момент вел трансляцию с места событий. Момент взрывов среди людей был зафиксирован на видео, распространившемся в соцсетях.
Ранее в Калифорнии произошел взрыв на складе фейерверков.