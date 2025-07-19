Турорганизатор рассказал о частых встречах туристов с медведями на Камчатке

Tекст: Валерия Городецкая

«Был такой аттракцион, так скажем, там сотни людей в день посещают Малую долину гейзеров, мимо идут – и встречаются с мишками», – сказал он в беседе с RT.

Туристка оказалась одна в палатке в тот момент, когда вся группа ушла в крытый бассейн. По словам Черных, когда раздались звуки животного, участники тура прибежали, чтобы отогнать медведя. Перед инцидентом часть участников похода уже встречала этого медведя вблизи лагеря.

После случившегося несколько туристов приняли решение прекратить участие в туре. Черных уточнил, что эта группа не была зарегистрирована в МЧС перед выходом на маршрут.

Напомним, в районе Мутновской ГеоЭС на Камчатке медведь атаковал туристку из Саратова, когда она спала в палатке.

В июне медведь напал на людей на Сахалине. В апреле медведь атаковал мужчину в подмосковной Шаховской.