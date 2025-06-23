Медведь напал на людей на Сахалине, есть погибшие

Tекст: Вера Басилая

По данным МЧС, медведь набросился на группу людей в Южно-Сахалинске, в результате чего есть погибшие и пострадавшие, передает ТАСС.

Сообщается, что происшествие произошло у скульптуры «Три оленя», и точное число жертв сейчас уточняется.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что, как минимум, один человек погиб, а общее количество погибших и пострадавших устанавливается.

В мессенджерах появилась информация о двух погибших и двух пострадавших, однако официальные данные пока не сообщаются. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится на контроле у региональных властей.

Ранее директор парка «Тайган» Олег Зубков оказался в реанимации после нападения льва. Лев разорвал Зубкову трахею.

Спасатели в подмосковном округе Шаховская нашли мужчину, пострадавшего от нападения медведя, с помощью GPS-трекера. Пострадавшего эвакуировали в больницу с тяжелыми травмами.