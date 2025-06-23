Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.2 комментария
Медведь напал на людей на Сахалине, есть погибшие
На Сахалине дикий медведь напал на группу людей, в результате чего, по предварительным данным, есть погибшие и несколько раненых, сообщило МЧС России по Сахалинской области.
По данным МЧС, медведь набросился на группу людей в Южно-Сахалинске, в результате чего есть погибшие и пострадавшие, передает ТАСС.
Сообщается, что происшествие произошло у скульптуры «Три оленя», и точное число жертв сейчас уточняется.
В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что, как минимум, один человек погиб, а общее количество погибших и пострадавших устанавливается.
В мессенджерах появилась информация о двух погибших и двух пострадавших, однако официальные данные пока не сообщаются. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится на контроле у региональных властей.
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