Ливанов пожаловался на нехватку талантов в современном кино

Василий Ливанов отметил отсутствие талантливых людей в кинематографе

Tекст: Мария Иванова

Современному кинематографу остро не хватает талантливых людей, заявил народный артист РСФСР Василий Ливанов в интервью ТАСС, приуроченном к его 90-летию.

«Современному кинематографу не хватает талантов», – подчеркнул артист.

Он признался, что его особенно привлекают те режиссеры и актеры, которые умеют выражать дух времени с человечностью.

Говоря о собственных актерских мечтах, Ливанов отметил, что не склонен мечтать о ролях, ведь помимо актерской профессии он занимается литературой и реализует себя на других творческих поприщах. «Я не только актер, но и писатель, у меня всегда есть возможность реализоваться, а не мечтать», – сказал он.

Ливанов также высказал мнение о цифровизации в искусстве. По его убеждению, «душа актера не подлежит оцифровке». Артист напомнил о надписи Константина Станиславского его отцу: «Берегите тайну русского артиста», считая, что именно в этой «тайне» содержится источник перевоплощения и внутренней энергетики актера.

Ливанов рассказал и о своих жизненных принципах. По его словам, главным ориентиром остаются христианские заповеди и неизменная вера в Бога, любовь к Родине, семье, друзьям и своему делу. Он поделился и наставлением, услышанным в молодости: жить вместе со временем, не спешить и не отставать.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве, снялся более чем в сорока фильмах, среди которых «Коллеги», «Звезда пленительного счастья», «Ярославна, королева Франции». Наибольшую известность ему принесла роль Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер, режиссер и народный артист РСФСР Василий Ливанов получил поздравление от президента России Владимира Путина по случаю юбилея.