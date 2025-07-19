День новых друзей и Праздник Москвы-реки отмечается 19 июля

Tекст: Ирма Каплан

День новых друзей или New Friends Day напоминает о ценности человеческого общения и важности дружбы. В этот день принято встречаться со старыми друзьями, отправляться на тематические и не только мероприятия, расширять круг знакомств, контактов и общения на любые темы.

День Москвы-реки 19 июля отмечается в России с тем, чтобы привлечь внимание к водоему и важности его сохранения, чистоты и полноценности. Праздником реки эта дата стала 10 лет назад. В этом году праздничные мероприятия для юных москвичей и их родителей пройдут в воскресенье, 20 июля, на Южном речном вокзале.

Еще один российский праздник – День пирожков с малиновым вареньем – отмечается в субботу. Эта дата тоже появилась в календаре 10 лет назад, в период созревания малины, и может стать отличным поводом собраться с друзьями за баночкой малинового варенья и позвать новым, чтобы отпраздновать День новых друзей.

А если придется оказаться в этот день в Суздале – самое время повеселиться на празднике огурца – это ежегодное мероприятие в июле, точная дата которого может меняться. В 2025 году он состоится 19 июля и будет всячески чествовать местную гастрономическую достопримечательность: дегустациями, ярмарками, конкурсами и викторинами.

А еще в Англии и США 19 июля празднуют Дeнь coленoгo бeкoнa, в Непале – День инженера, в Японии – День женщин-министров.

Именинники сегодня Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Федор, Марфа, Ульяна и Юлиана.