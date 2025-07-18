Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Минцифры подтвердило добровольный статус «Профиля молодого человека»
В Минцифре уточнили: ведется межведомственная работа над созданием «Цифрового профиля молодого человека» в образовательной сфере, этот сервис позволит при желании загрузить в личный кабинет данные вручную или из государственных информационных систем для того, чтобы получать электронные услуги.
«Собирать данные россиян с помощью «Профиля молодого человека» никто не будет, его использование добровольное. Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи «Профиля молодого человека» – фейк. Удалить свой цифровой профиль можно в любой момент», – рассказали ТАСС в ведомстве.
Сервис не будет автоматически загружать данные, они отобразятся на «Госуслугах» при условии, что пользователь сам их запрашивает. После завершения сессии они удалятся с портала, на котором применяется многоуровневая защита сведений.
«Сейчас подобный механизм используется, например, при поступлении в вузы или колледжи. Абитуриенты могут загрузить сведения о своей успеваемости, олимпиадах и других достижениях в личном кабинете. При подаче заявления учебное заведение считает их верифицированными – подавать бумажные документы лично уже нет необходимости», – добавили в министерстве.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в стране планируется ввести цифровое подтверждение статуса студента, которое реализуют с помощью электронных студенческих билетов, сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.