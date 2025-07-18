Минцифры подтвердило добровольный статус «Профиля молодого человека»

Tекст: Ирма Каплан

«Собирать данные россиян с помощью «Профиля молодого человека» никто не будет, его использование добровольное. Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи «Профиля молодого человека» – фейк. Удалить свой цифровой профиль можно в любой момент», – рассказали ТАСС в ведомстве.

Сервис не будет автоматически загружать данные, они отобразятся на «Госуслугах» при условии, что пользователь сам их запрашивает. После завершения сессии они удалятся с портала, на котором применяется многоуровневая защита сведений.

«Сейчас подобный механизм используется, например, при поступлении в вузы или колледжи. Абитуриенты могут загрузить сведения о своей успеваемости, олимпиадах и других достижениях в личном кабинете. При подаче заявления учебное заведение считает их верифицированными – подавать бумажные документы лично уже нет необходимости», – добавили в министерстве.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в стране планируется ввести цифровое подтверждение статуса студента, которое реализуют с помощью электронных студенческих билетов, сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.