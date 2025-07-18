Генсек СНГ назвал временным эпизодом отсутствие делегации Баку на Экономсовете

Tекст: Дарья Григоренко

«Азербайджанская Республика, что касается СНГ, никаких негативных высказываний мы не получали. Сегодня правда, честно признаюсь, азербайджанская делегация не приехала, но причин ее неприезда мы не знаем. Они нам не сообщали, но я очень надеюсь, что ситуация вернется в прежнее русло и Азербайджан был и останется активным участником интеграционного сотрудничества», – цитирует Лебедева ТАСС.

По его словам, ранее представители высшего руководства Азербайджана заверяли СНГ в готовности к дальнейшему сотрудничеству. Лебедев подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию временной и рассчитывает на скорое возвращение делегации Азербайджана к работе в Совете.

Ранее утром в азербайджанских СМИ появилась информация об отсутствии делегации страны на заседании Экономсовета СНГ в Москве. В пресс-службе правительства Азербайджана сообщили, что не располагают данными по поводу участия в заседании, а в опубликованных списках участников представители Азербайджана не значатся.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва стремится сохранить партнерские и союзнические отношения с Баку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане.