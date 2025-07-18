Российским пловцам запретили использовать георгиевскую ленту на ЧМ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics сообщила, что российским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе, запрещено использовать и демонстрировать георгиевскую ленту на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, передает РИА «Новости».

Запрет был введен на основании раздела 7 правила «Отличительные национальные знаки», который прямо запрещает использование любых эмблем, названий, сокращений, цветов, флагов и гимнов, связанных с нациями, находящимися в состоянии конфликта.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, международная федерация World Aquatics запретила публикацию результатов российских спортсменов на чемпионате мира. Российским пловцам запретили размещать национальный флаг в социальных сетях в ходе этого турнира.