Tекст: Дмитрий Зубарев

Ярославский заявил, что заявление Владимира Зеленского о демобилизации воспринимается на Украине как приговор для сотен тысяч человек, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что ответ президента Украины о демобилизации после победы прозвучал крайне жестко для семей военнослужащих.

В качестве примера Ярославский отметил, что военные, находящиеся на линии фронта с 2022 года, не получают ротаций и не имеют ясных перспектив или понимания, когда смогут вернуться к мирной жизни. Он заявил: «Это важно осознать каждому, у кого есть дети и не девять жизней, чтобы прожить их заново... Ответ «только после победы» прозвучал, как приговор для сотен тысяч человек».

По мнению Ярославского, происходящее превращает страну в полигон для испытаний, когда города, поля и сами солдаты становятся объектами для экспериментов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде произошла перепалка между депутатом партии «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и президентом Украины Владимиром Зеленским во время обсуждения демобилизации военнослужащих.