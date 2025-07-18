  • Новость часаПекин осудил новые санкции ЕС против России из-за ущерба интересам Китая
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    Конфликт Трампа с главой ФРС ускоряет дедолларизацию мира
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    Китай обвинил иностранные спецслужбы в краже редкоземельных ресурсов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    18 июля 2025, 12:13 • Новости дня

    Командир ВСУ назвал слова Зеленского о демобилизации приговором

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление Владимира Зеленского о демобилизации только после победы вызвало резонанс, поскольку эти слова восприняты как приговор для сотен тысяч украинских военнослужащих, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.

     Ярославский заявил, что заявление Владимира Зеленского о демобилизации воспринимается на Украине как приговор для сотен тысяч человек, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что ответ президента Украины о демобилизации после победы прозвучал крайне жестко для семей военнослужащих.

    В качестве примера Ярославский отметил, что военные, находящиеся на линии фронта с 2022 года, не получают ротаций и не имеют ясных перспектив или понимания, когда смогут вернуться к мирной жизни. Он заявил: «Это важно осознать каждому, у кого есть дети и не девять жизней, чтобы прожить их заново... Ответ «только после победы» прозвучал, как приговор для сотен тысяч человек».

    По мнению Ярославского, происходящее превращает страну в полигон для испытаний, когда города, поля и сами солдаты становятся объектами для экспериментов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде произошла перепалка между депутатом партии «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и президентом Украины Владимиром Зеленским во время обсуждения демобилизации военнослужащих.

    17 июля 2025, 20:40 • Новости дня
    Экс-депутат Рады объяснил отказ США принять Умерова в качестве посла Украины

    Экс-депутат Рады: Умерова не назначили послом Украины в США из-за гражданства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что Госдепартамент уведомил МИД Украины о невозможности утверждения Руслана Умерова послом Украины в Вашингтоне из-за его американского гражданства, пишут украинские СМИ.

    По законам США, гражданин страны не может быть послом иностранного государства в Америке, отмечает издание «Страна».

    В то же время официальных подтверждений наличия американского гражданства у Умерова не поступало, хотя его семья давно живет в США почти в полном составе. Ранее о трудностях с согласованием кандидатуры Умерова в Вашингтоне сообщал нардеп Ярослав Железняк.

    Согласно версии, озвученной близкими к офису президента, Умерова решили оставить на Украине, поскольку он считается эффективным руководителем переговорной группы по вопросам взаимодействия с Россией. В случае назначения послом он бы утратил возможность продолжать эти функции.

    Напомним, Владимир Зеленский предложил назначить Ольгу Стефанишину новым послом Украины в США вместо нынешнего главы дипломатической миссии.

    Зеленский заявил, что Умерова на посту главы Минобороны заменит премьер Денис Шмыгаль, а самого Умерова планируют отправить послом в США.

    Ранее Стефанишину обвинили в злоупотреблении властью.

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    17 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ в лесу

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    На Харьковском направлении российский боец спецоперации на Украине голыми руками поймал украинский FPV-дрон и разбил его о дерево.

    Кадры происшествия опубликованы RT в Telegram. На видео запечатлено, как российский военнослужащий в лесополосе перехватывает подлетевший к позициям FPV-дрон ВСУ с боевым зарядом.

    Он схватил беспилотник голыми руками, после чего несколько раз ударил его о дерево, пока дрон не вышел из строя. Военнослужащий при этом не получил ранений.

    Позже солдат пояснил свой поступок словами: «Понимаю, да, я мог [не выжить], но лучше я один, чем сразу нескольких наших парней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ с помощью сетей. Также российские военнослужащие разработали оригинальное устройство для борьбы с украинскими беспилотниками, используя обычную веревку в качестве ловушки.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    17 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское зерно по «черноморской инициативе» оказалось в Европе, а не в развивающихся странах, как было оговорено.

    Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

    В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

    «Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

    Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

    «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

    В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

    Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

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    17 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Швейцарский военный: Украина сможет обороняться еще около 50 дней
    Швейцарский военный: Украина сможет обороняться еще около 50 дней
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные могут продержаться на поле боя против российской армии не дольше 50 дней, полагают в Европе, сообщил подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

    «Установленный Трампом 50-дневный срок, вероятно, примерно соответствует тому времени, в течение которого Украина еще способна продержаться на поле боя», – заявил Боссхард. Он отметил, что Трамп публично признал сложившуюся ситуацию на Украине как вышедшую из-под контроля, передает ТАСС.

    По мнению аналитика, нынешний президент США располагает ограниченным запасом времени для оказания помощи украинским военным. Боссхард считает, что Вашингтону важно стабилизировать ситуацию на линии фронта до того момента, как Дональд Трамп и Владимир Зеленский выступят с новыми инициативами по дипломатическому урегулированию конфликта, направленными к России.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин стремится к мирному разрешению ситуации на Украине.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

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    18 июля 2025, 09:50 • Новости дня
    Степашин напомнил о границах Украины при создании СССР

    Степашин заявил об отсутствии Одессы, Харькова и Крыма у Украины при создании СССР

    Степашин напомнил о границах Украины при создании СССР
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь, напомнил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

    Бывший премьер-министр России напомнил, что Украина в 1922 году не включала ряд современных территорий, подписывая соглашение о создании СССР. Так в составе Украины не было Малороссии, Одессы, Харькова, Крыма и Севастополя, напомнил Степашин, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Владимир Зеленский предлагает вернуться к границам 1991 года, однако «тогда Украина подписывала соглашения без вышеуказанных регионов».

    Степашин обратился к Зеленскому с предложением действительно «вернуться» к историческим территориям Украины начала прошлого века. «Товарищ Зеленский, или господин Зеленский, слышишь меня? Давай вернемся. Они историю не знают!» – заявил Степашин.

    По его словам, при подписании Беловежских соглашений Украина уже была одним из учредителей СССР, но в 1922 году ситуация была совсем иной.

    Ранее Степашин заявил, что Россия «прозевала» Украину в 90-х годах.

    Он также отметил, что Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.

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    18 июля 2025, 07:46 • Новости дня
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо уточнить процесс замещения американского вооружения, которое Европа отправит киевскому режиму, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия намерена внести вклад в поставки вооружения Украине в сотрудничестве с США и европейскими партнерами, сказал Мерц, передает ТАСС.

    «Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной», – указал он.

    По его словам, детали соглашений должны быть обсуждены максимально быстро, и сейчас соответствующие консультации уже ведутся.

    Канцлер сообщил, что министры обороны стран-партнеров обсуждают возможность оперативной поставки систем ПВО Patriot на Украину. Он уточнил, что этот процесс займет несколько дней или недель, но переговоры проходят на конкретном уровне, и решения пока не приняты.

    До этого канцлер Германии заявил о готовящихся поставках дальнобойных вооружений Украине, созданных британской и немецкой оборонной промышленностью.

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    17 июля 2025, 21:57 • Новости дня
    МИД пообещал Германии решительный ответ на использовании ракет Taurus на Украине
    МИД пообещал Германии решительный ответ на использовании ракет Taurus на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия оставляет за собой право применить оружие против военных объектов стран, предоставляющих Украине дальнобойные ракеты Taurus, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Россия оставляет за собой право применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют использовать свои дальнобойные системы для ударов по территории России, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что Москва решительно ответит на возможное участие Германии в производстве и использовании ракет Taurus на Украине.

    Захарова пояснила, что если части производства ракет Taurus будут локализованы на предприятиях украинского ВПК при поддержке ФРГ, а затем эти системы будут применены против России, то немецкие военнослужащие окажутся вовлеченными в планирование и реализацию боевых операций против России. По ее словам, такие действия будут рассматриваться как прямое участие в конфликте.

    «В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально», – сказала Захарова.

    Она также добавила, что Западу не удастся скрыть причастность к таким операциям, поскольку сбитые ракетные системы позволят установить их происхождение и назвать конкретную страну. Захарова подчеркнула, что о последствиях Москва уже предупреждала ранее.

    Ранее канцлер Германии заявил о предстоящих поставках Украине дальнобойных вооружений британского и немецкого производства в ближайшие недели и месяцы.

    В МИД России отметили, что любые многонациональные формирования «коалиции желающих» на Украине будут рассматриваться как законная военная цель.

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    17 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    Эксперт назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины

    Политолог Скачко: Главная задача Свириденко – подготовить Украину к расплате с США за помощь

    Эксперт назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Задачами Юлии Свириденко на посту премьера Украины будут еще больший перевод экономики страны на военные рельсы, а также подготовка транспортной инфраструктуры и машиностроения для передачи под контроль США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В четверг Верховная рада проголосовала за новую главу правительства Украины.

    «Свириденко – это технократ, которая получила образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете. Также она училась в Европейской академии Берлина, считающейся передовым учреждением в части преподавания политических наук», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Главная ее задача – подготовить экономику Украины к расплате с США за оружие и другую помощь. Судя по всему, под американский контроль будут отданы машиностроительные и ремонтные предприятия, производство дронов, а также порты и железнодорожная логистика», – полагает собеседник.

    «По сути, Свириденко начала эту работу еще в апреле, когда в должности министра экономики подписала с главой минфина США Скоттом Бессентом соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления (Reconstruction Investment Fund), известное как сделка по редкоземельным металлам», – напомнил он.

    «При этом, остатки украинской экономики новый кабмин будет пытаться в максимально возможной степени перевести на военные рельсы, поскольку Киевом и Брюсселем сделан курс на эскалацию конфликта с Россией. Собственно, Свириденко уже заявила, что одной из главных ее задач будет масштабирование производства собственного оружия», – посетовал аналитик.

    «Кроме того, она может инициировать приезд в Киев новых европейских инструкторов и военно-политических экспертов для обмена опытом и помощи ТЦК в мобилизации еще большего количества украинцев. В общем, приход Свириденко знаменует продление и эскалацию конфликта с Россией. Впрочем, это лишь затягивание предсмертной агонии Украины, как государства», – резюмировал эксперт.

    В четверг Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко премьер-министром страны. Ее кандидатуру поддержали 262 депутата, что превысило необходимый минимум в 226 голосов. Против выступили 22 парламентария.

    Ранее назначить Свириденко премьером предложил Владимир Зеленский. Это произошло на фоне отставки Дениса Шмыгаля и перевода его на пост министра обороны.

    Смена кабмина продиктована ухудшением экономической ситуации и усиление внутриполитической борьбы между Банковой и Радой, о чем писала газета ВЗГЛЯД. Приход Свириденко позволит главе офиса Зеленского Андрею Ермаку еще больше сконцентрировать власть в своих руках.

    По словам бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова смена кабмина объясняется не политическими мотивами, а желанием «притормозить» падение украинской экономики. У Банковой почти не осталось пространства для маневров, но процесс отставки правительства затягивается искусственно, указывал он.

    Лихорадить украинское правительств начало еще осенью прошлого года, когда состав обновился наполовину. В частности, были заменены восемь министров. Также Зеленский провел масштабные перестановки в военном руководстве страны, приняв отставку Михаила Драпатого с поста командующего сухопутными войсками.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония, а задействованные в ней лица не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься.

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    17 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    США перенаправили предназначенные Швейцарии комплекты Patriot Украине
    США перенаправили предназначенные Швейцарии комплекты Patriot Украине
    @ Jens Buttner/ZB/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    Решение Вашингтона изменить график поставок комплексов Patriot подтверждается заявлением на сайте швейцарского федерального совета, передает РИА «Новости». Министерство обороны США официально проинформировало министерство обороны Швейцарии о пересмотре приоритетов поставок в пользу поддержки противовоздушной обороны Украины.

    В документе отмечается: «Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута».

    Власти Швейцарии пока не располагают информацией о том, затронет ли задержка весь объем заказа, включая ракеты, и на какой именно срок откладываются поставки. Ранее из Соединенных Штатов ожидалась передача пяти комплексов Patriot, поставки которых должны были начаться с 2027 года.

    Правительство Швейцарии заключило в 2022 году контракт на приобретение 36 истребителей F-35A и пяти комплексов Patriot, изначально планируя получить вооружение в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.

    Российские баллистические ракеты создают сложности для работы американских систем Patriot на Украине. Согласование условий передачи комплексов Patriot на Украину продолжается, а сама отправка систем может занять несколько месяцев.

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    17 июля 2025, 13:34 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Стефанишину на пост посла в США
    Зеленский выдвинул Стефанишину на пост посла в США
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Ольгу Стефанишину новым послом Украины в США вместо нынешнего главы дипломатической миссии.

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Ольгу Стефанишину на должность посла Украины в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антикоррупционная прокуратура на Украине начала расследование против бывшего вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции Ольги Стефанишиной. В начале июля СМИ сообщали, что Ольгу Стефанишину рассматривают среди возможных преемников нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

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    17 июля 2025, 22:30 • Новости дня
    Сикорский возмутился ударом России по польскому заводу на Украине

    Сикорский возмутился ударом России по польскому заводу на Украине в Виннице

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши подверг Россию критике из-за удара по польскому заводу Barlinek Group в Виннице.

    Российские беспилотники атаковали предприятие Barlinek Group в Виннице, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Lenta.ru.

    Как отметил глава МИД Польши, директор завода сообщил ему о «целенаправленной атаке с трех сторон», в результате которой пострадали два человека, граждан Польши среди них нет.

    Завод Barlinek Group, открытый в 2007 году, считается крупнейшим производителем деревянных напольных покрытий на Украине. Генеральный директор предприятия Войцех Михаловский заявил, что ущерб от удара значительный, а восстановление производства займет не менее полугода.

    Ранее Министерство обороны России нанесло ракетный удар по территории Украины.

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    17 июля 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР
    Российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении освободили населенный пункт Дегтярное, группировка «Днепр» освободила Каменское в Запорожской области, а «Центр» – Попов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ около Рыжевки, Варачино, Павловки и Кондратовки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны рядом с Волчанском, Гатищем и Тихим Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 160 военнослужащих, бронемашину, пять артиллерийских орудий, в том числе немецкую 155 мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Белогорья, Новоданиловки, Степового и Новоандреевки Запорожской области.

    Уничтожены до 65 военнослужащих, артиллерийское орудие, шесть станций РЭБ, четыре склада с боеприпасами и два склада материальных средств.

    Подразделениями группировки  «Центр» нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Удачного, Муравки, Петровского, Степановки и Новоукраинки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 420 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, а также четыре артиллерийских орудия и израильская радиолокационная станция RADA.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Коровьего Яра, Карповки, Волчьего Яра, Новоселовки ДНР и Дружелюбовки Харьковской области.

    При этом потери противника составили более 215 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, включая три американских бронетранспортера М113. Уничтожены радиолокационная станция RADA, станция РЭБ и станция радиоэлектронной разведки, а также пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Северска, Белой Горы, Иванополья и Новоселовки ДНР.

    Противник при этом потерял до 135 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Новогеоргиевки, Малиевки Днепропетровской области и Зеленого Поля Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как сообщалось ранее, российские войска выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области 9 июля, до 17-го продолжалась зачистка населенного пункта.

    Напомним, накануне ВС России также освободили Новохатское на западе ДНР. За день до этого российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. А ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР.

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    18 июля 2025, 08:40 • Новости дня
    Депутат Рады: Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова из-за лояльности Ермаку
    Депутат Рады: Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова из-за лояльности Ермаку
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидатуру бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост посла в США отклонили американские власти из-за его лояльности к Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Депутат Рады Железняк заявил, что американская сторона не согласовала назначение Рустема Умерова на пост посла Украины в США. По его словам, решение связано с лояльностью Умерова к главе офиса президента Андрею Ермаку, передает ТАСС.

    По данным Железняка, теперь Умеров, вероятно, займет пост в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

    Напомним, Владимир Зеленский сообщил о предложении назначить послом в США Ольгу Стефанишину, ранее работавшую вице-премьером по вопросам европейской интеграции.

    Ранее сообщалось, что Ермак вызывает раздражение у американских политиков.

    В Раде заявили, что Вашингтон не согласовал назначение Умерова на пост посла США якобы из-за американского гражданства.

    Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей в правительстве Украины было увеличение власти Ермака.

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    18 июля 2025, 06:42 • Новости дня
    Атака ВСУ привела к отключению водоснабжения в Мелитополе
    Атака ВСУ привела к отключению водоснабжения в Мелитополе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Мелитополе возникли перебои с водоснабжением из-за повреждения энергосистемы в результате ночной атаки ВСУ, сообщил глава городского округа Сергей Золотарев.

    «В связи с повреждением энергообъектов временно отсутствует водоснабжение», – приводит слова Золотарева ТАСС.

    Золотарев сообщил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, но процесс осложняется угрозой новых атак. По словам Золотарева, на данный момент без электричества остаются населенные пункты городского округа Мелитополь и несколько муниципальных округов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах и муниципальных округах Запорожской области прекратилась подача электроэнергии. Причиной отключения электричества стала атака БПЛА по высоковольтному оборудованию.

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    17 июля 2025, 22:14 • Новости дня
    Власти Украины потребовали от УПЦ порвать связи с Русской православной церковью
    Власти Украины потребовали от УПЦ порвать связи с Русской православной церковью
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести предписала канонической Украинской православной церкви разорвать связи с Русской православной церковью и публично заявить об этом до 18 августа, сообщили украинские СМИ.

    Митрополит УПЦ Онуфрий должен до 18 августа предоставить официальное решение высших церковных органов УПЦ о выходе из структуры РПЦ. Также служба требует признать утратившими силу для УПЦ все положения Устава РПЦ и признать недействительными акты РПЦ о назначении руководителей епархиальных управлений УПЦ и об «аннексии» епархий.

    Кроме того, предписано публично заявить о несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить заявление для прекращения полномочий и полного разрыва связей между УПЦ и РПЦ, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести заявила о выявлении «признаков аффилированности» Киевской митрополии Украинской православной церкви с Русской православной церковью. На Украине продолжается вытеснение Украинской православной церкви. По указу президента Украины по представлению СБУ предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий лишен украинского гражданства.

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