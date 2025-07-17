Гончаренко поссорился с Зеленским из-за вопроса о демобилизации

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в Верховной раде, передает ТАСС. Гончаренко задал вопрос назначенной на должность премьер-министра Юлии Свириденко о сроках демобилизации военнослужащих.

На этот вопрос ответил Зеленский, который заявил: «Солдаты вернутся домой после победы», добавив, что ротация возможна, когда «такие, как вы, будут помогать не только здесь, но и на фронте».

В ответ Гончаренко выкрикнул, что Зеленскому «нужно иметь совесть». Позже депутат сообщил, что не согласен с позицией президента по поводу необходимости воевать до конца и выразил мнение, что должны быть четкие сроки службы, после чего человек сам решает – продолжать ее или нет. Гончаренко также отметил, что, несмотря на возможные санкции или аресты на Украине, он не намерен молчать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада продлила срок военного положения на Украине до ноября. Верховная рада также утвердила продление всеобщей мобилизации еще на три месяца.