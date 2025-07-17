  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия удержала четвертое место среди крупнейших экономик мира
    Медведев объяснил долгосрочность денацификации Украины
    Полонист оценил закон Рады о терроре и репрессиях против украинцев в Польше
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Россия вернула 19 тел погибших военных ВС РФ и отдала Украине тысячу тел солдат ВСУ
    Минобороны: Киев подготовил провокацию с 550 тоннами аммиака
    Эксперт назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины
    Песков объяснил обоснованность отключений мобильного интернета
    Испания обошла Германию по числу просителей убежища
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    27 комментариев
    17 июля 2025, 12:34 • Новости дня

    Гончаренко поссорился с Зеленским из-за вопроса о демобилизации

    Tекст: Ольга Иванова

    Перепалка между депутатом от партии «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла во время обсуждения вопросов демобилизации военнослужащих в Верховной раде.

    Инцидент произошел в Верховной раде, передает ТАСС. Гончаренко задал вопрос назначенной на должность премьер-министра Юлии Свириденко о сроках демобилизации военнослужащих.

    На этот вопрос ответил Зеленский, который заявил: «Солдаты вернутся домой после победы», добавив, что ротация возможна, когда «такие, как вы, будут помогать не только здесь, но и на фронте».

    В ответ Гончаренко выкрикнул, что Зеленскому «нужно иметь совесть». Позже депутат сообщил, что не согласен с позицией президента по поводу необходимости воевать до конца и выразил мнение, что должны быть четкие сроки службы, после чего человек сам решает – продолжать ее или нет. Гончаренко также отметил, что, несмотря на возможные санкции или аресты на Украине, он не намерен молчать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада продлила срок военного положения на Украине до ноября. Верховная рада также утвердила продление всеобщей мобилизации еще на три месяца.

    16 июля 2025, 21:40 • Новости дня
    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ

    Гладков опубликовал видео сбития одного из дронов ВСУ в Белгородской области

    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил опасность атаки дронами ВСУ на всей территории региона и показал момент сбития одного из беспилотников.

    Чуть ранее жительница села Новая Таволжанка оказалась тяжело ранена после обстрела, получив открытый перелом бедра и проникающее ранение груди, сообщил Гладков в Telegram.

    Пострадавшую эвакуировали бойцы самообороны и передали бригаде скорой помощи, после чего она была доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. В результате прилета снаряда также повреждены остекление, фасад и ограждение частного дома.

    Губернатор опубликовал видео сбития одного дронов. «Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: "С любовью для жителей Белгорода". Еще одно доказательство, что цель ВСУ – террор», – написал Гладков.

    Глава региона поблагодарил бойцов группировки войск «Север» за слаженную работу и поражения вражеских БПЛА.

    Ранее в среду в результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель.

    Комментарии (2)
    16 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Названа подконтрольная Юлии Тимошенко бригада ВСУ

    Силовики сообщили о подконтрольности 14-й бригады ВСУ Тимошенко

    Названа подконтрольная Юлии Тимошенко бригада ВСУ
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко получила фактический контроль над 14-й механизированной бригадой украинской армии благодаря лояльности командования бригады.

    Информацию о том, что Юлия Тимошенко владеет 14-й механизированной бригадой ВСУ, сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    По их словам, большинство командного состава этого подразделения лояльно относится к партии «Батьковщина» и лично к Тимошенко. Представитель силовых структур отметил: «Все политические партии на Украине поделили между собой электорат ВСУ, и даже сравнительно «небоевая» Юлия Тимошенко имеет в распоряжении лояльную 14-ю механизированную бригаду, многие в командовании которой поддерживают «Батьковщину».

    Собеседник добавил, что недавнее выделение дополнительных 412 млрд гривен на нужды ВСУ вызвало резонанс в украинских СМИ, однако это решение не стало чем-то необычным. По его утверждению, финансирование армии осуществлялось в кредит при одобрении западных кураторов Киева, а депутаты лишь формально поддержали данную меру.

    Он также подчеркнул, что суть новости заключается в процессе голосования в Верховной раде: между различными партиями началась потасовка, каждая из которых пыталась приписать себе заслуги в привлечении новых средств и требовала направить их на обеспечения «своих» вооруженных формирований.

    Комментарии (5)
    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на украинских пленных
    Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на украинских пленных
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Львове завершили работы по эксгумации останков советских солдат с территории Холма Славы, число обнаруженных составило 355 человек.

    Мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные с Холма Славы останки советских солдат на пленных украинских военных, передает издание «Страна». По его словам, работы на мемориале завершены – всего обнаружено 355 останков, которые затем будут перезахоронены на Голосковском кладбище.

    «Готовы обменять все эти останки на украинских защитников», – заявил Садовой в своем телеграм-канале. По его словам, металлические гирлянды с мемориала и конструкцию «Вечного огня» передадут в музей «Территория террора».

    Ранее власти города уже предлагали обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова на так называемых «узников Кремля». Холм Славы во Львове, по заявлению мэра, теперь фактически прекратил существование.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что львовский горсовет разрешил перенос мемориального комплекса «Холм Славы» с эксгумацией около 200 могил, включая могилу Героя Советского Союза Николая Кузнецова, и перезахоронением останков советских воинов.

    Россия много раз просила львовские власти передать останки Кузнецова, украинский суд даже принимал решения, обязывающие власти Львова передать прах, однако мэр города Андрей Садовый отказывался исполнять это решение.

    Комментарии (26)
    16 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Рада разрешила служить в армии украинцам старше 60 лет
    Рада разрешила служить в армии украинцам старше 60 лет
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закон о возможности прохождения контрактной службы для граждан, достигших возраста 60 лет, был окончательно принят Верховной радой Украины.

    По словам депутата Ирины Геращенко, документ поддержали 306 парламентариев, что позволяет мужчинам и женщинам, желающим и способным служить, заключать новые контракты, передает ТАСС.

    Она отметила, что в законе нечетко указано, кто будет согласовывать кандидатуры, что может привести к злоупотреблениям и выборочному отбору. Эти вопросы и процедуры должны быть детализированы в подзаконных актах в течение трех месяцев после вступления закона в силу.

    Контракт предусматривает испытательный срок два месяца. На период военного положения срок службы по такому контракту составит год с возможностью дальнейшего продления. Закон не ограничивает максимальный возраст пребывания на службе для этих лиц.

    В апреле в Раде призвали разрешить украинцам старше 60 лет служить в ВСУ.

    Ранее кабинет министров Украины предложил пересмотреть возраст студентов профтехучилищ, дающий право на отсрочку от призыва, на фоне роста числа мужчин старше 25 лет.

    Пленный украинский военнослужащий рассказывал о принуждении 18-летних украинцев к контрактной службе.

    Комментарии (19)
    17 июля 2025, 06:42 • Новости дня
    Украина обвинила Польшу в терроре и репрессиях
    Украина обвинила Польшу в терроре и репрессиях
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада приняла законопроект, официально признающий депортированными почти полмиллиона украинцев, выселенных с территории Польши после Второй мировой войны.

    Верховная рада приняла законопроект №2038 о признании депортированными украинцев, которые были выселены из Польши в 1944–1951 годах, передает ТАСС.

    Указывается, что «речь идет о почти полумиллионе украинцев, их семьях и детях», которые «в 1944–1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики».

    В документе заявляется, что депортации сопровождались нарушениями прав человека, включая «террор, репрессии и конфискации».

    Закон устанавливает статус депортированных, гарантии господдержки, а также обязательства по сохранению памяти «об этих депортациях, осуществленных коммунистическим режимами Польши и СССР».

    Переселения связаны с Люблинскими соглашениями, подписанными в 1944 году между польскими и советскими властями. По заявлению украинской стороны, с территории Польши было выселено около 500 тыс. украинцев, а в обратном направлении в Польшу переселили около 1,1 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

    Комментарии (11)
    17 июля 2025, 10:00 • Новости дня
    Подполье сообщило о подозрительных иностранных судах в порту Одессы

    В порту Одессы замечены судна с возможным вооружением для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В порт Одессы за последнее время зашло несколько подозрительных иностранных судов, на их борту может находиться военная помощь для ВСУ, сообщили в антифашистском подполье.

    Члены антифашистского подполья сообщили о заметном росте числа иностранных судов, прибывающих в порт Одессы, с возможным грузом военной помощи для ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам подпольщиков, есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева.

    Если поступившая информация о вооружениях подтвердится, то российской стороне будут переданы координаты складов и сухогрузов, после чего подполье сможет скорректировать удары по этим объектам. В подполье отмечают, что занимаются тщательной проверкой данных – подтверждение ожидается сразу от нескольких независимых друг от друга источников.

    «Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим», – подчеркнул источник.

    Ранее подполье сообщило о поставках вооружения для ВСУ через порт Измаил, откуда его перегружают на поезда и отправляют через Николаевскую область.

    В результате серии взрывов в Одессе получили повреждения портовые краны, техника и складские помещения.

    В мае ракеты «Искандер» нанесли удар по контейнеровозу и складу в порту Одессы, что привело к детонации и крупному пожару среди военных грузов, при этом на борту судна находились безэкипажные катера.

    Комментарии (16)
    17 июля 2025, 11:19 • Новости дня
    Минобороны: Киевский режим подготовил провокацию с 550 тоннами аммиака
    Минобороны: Киевский режим подготовил провокацию с 550 тоннами аммиака
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В крупном распределительном пункте аммиака в районе Новотроицкого в ДНР украинские боевики разместили антенномачтовое на промышленном объекте с 550 тоннами аммиака, ВСУ планируют провокацию, чтобы обвинить в техногенной катастрофе Россию, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

    Предприятие относится к объектам опасности первого класса, и в случае поражения может произойти выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака, указал Ртищев. Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

    Генерал подчеркнул, что подобные действия ВСУ нарушают нормы международного гуманитарного права, поскольку объект используют в военных целях. Действия Киева направлены на последующее обвинение России в техногенной катастрофе и нанесение ей репутационного ущерба.

    Также генерал напомнил о тактике «химического пояса», применяемой украинскими силами, которая предполагает установку и подрыв емкостей с токсичными химикатами на направлениях российских войск.

    Согласно полученным материалам, украинские военные готовят очередную провокацию по этому сценарию. В качестве доказательства Ртищев представил письмо заместителя директора госпредприятия «Укрхимтранс-аммиак» в адрес областной военной администрации, которое подтверждает размещение на объекте оборудования военного назначения.

    По информации военного ведомства, с начала спецоперации выявлено несколько десятков схронов с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами. В 2024 году в районе Авдеевки была обнаружена лаборатория по производству отравляющих веществ, включая препараты на основе синильной кислоты.

    В мае 2025 года под Ильинкой в ДНР был найден очередной схрон с самодельными взрывными устройствами и пробирками с токсичной жидкостью. Анализ показал наличие хлорпикрина, включенного в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Ртищев заявил, что в ходе 109-й сессии Исполсовета ОЗХО Россия обратилась с просьбой направить в страну команду экспертов для технического содействия расследованию. Он подчеркнул, что ранее представленные доказательства и экспертные заключения не получили должной реакции от ОЗХО, а порядка 40 вербальных нот России до сих пор остались без ответа.

    Ранее в июле Москва обратилась к ОЗХО с просьбой направить в Россию группу экспертов для технического содействия, чтобы подтвердить применение Киевом химического оружия.

    Комментарии (8)
    16 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Минобороны объявило о выходе к новому участку границы с Днепропетровской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заняли село Новохатское в ДНР, получив возможность выйти к участку границы республики с Днепропетровской областью, сообщили в Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что штурмовые подразделения закрепились в населенном пункте и вытеснили украинских военных, благодаря чему российские силы получили выход к новому участку границы республики с Днепропетровской областью, передает РИА «Новости».

    После зачистки зданий и сооружений на территории села российские военнослужащие установили государственные флаги, инженерные группы приступили к разминированию как самого населенного пункта, так и прилегающей территории.

    В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают успешное наступление и улучшают свои тактические позиции на Южно-Донецком направлении.

    Напомним, российские войска освободили Новохатское на западе ДНР. Накануне ВС России освободили Воскресенку и Петровку в ДНР.

    Комментарии (0)
    17 июля 2025, 09:58 • Новости дня
    Экс-вице-премьера Украины Стефанишину обвинили в злоупотреблении властью
    Экс-вице-премьера Украины Стефанишину обвинили в злоупотреблении властью
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Антикоррупционная прокуратура на Украине начала расследование против бывшего вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции Ольги Стефанишиной, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов в России).

    Стефанишину подозревают в злоупотреблении властью в период работы на посту министра юстиции и вице-премьера по вопросам евроинтеграции, заявил Гончаренко, передает РИА «Новости».

    Официальная сумма возможного ущерба не называется. Ранее в этот же день Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и роспуск правительства.

    Между тем украинские СМИ сообщили, что Стефанишина рассматривается в качестве главного кандидата на пост посла Украины в США, сообщает «Газета.Ru».

    Министр обороны Рустем Умеров, которого также называли возможным претендентом, будет заниматься переговорами с Россией в рамках стамбульского формата.

    В начале июля СМИ сообщали, что среди возможных преемников нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль и вице-премьер Ольга Стефанишина.

    Комментарии (4)
    17 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Воронеже пострадали трое детей
    В результате атаки БПЛА в Воронеже пострадали трое детей
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронеже фрагменты дрона повредили жилой дом, пострадали трое детей, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что над Воронежем и пригородом сбито как минимум пять БПЛА. Он сообщил, что обломки дрона попали в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа.

    «Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», – говорится в сообщении.

    В четырех квартирах повреждены окна, стена и фасады. Жильцы одного из подъездов были эвакуированы, для них уже организован пункт временного размещения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд российских регионов подвергся атакам украинских БПЛА. Российская ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву. В Ленинградской области объявили опасность БПЛА.

    Комментарии (3)
    16 июля 2025, 20:35 • Новости дня
    Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны
    Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля для назначения министром обороны страны после его отставки с поста премьер-министра.

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал документы в Верховную раду о выдвижении экс-премьера Дениса Шмыгаля на пост министра обороны, передает ТАСС.

    Об этом глава государства сообщил в видеообращении, опубликованном в своем телеграм-канале. «Сегодня я уже подписал документы в Верховную раду о Денисе Шмыгале как новом министре обороны», – заявил Зеленский.

    В среду украинский парламент отправил в отставку Шмыгаля с поста премьер-министра, что привело к роспуску всего правительства. До этого момента Министерство обороны возглавлял Рустем Умеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины утвердила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

    Денис Шмыгаль ранее объявил о намерении покинуть пост премьер-министра на Украине и направил соответствующее заявление. Владимир Зеленский заявил, что Денис Шмыгаль вскоре покинет пост премьера и перейдет на должность главы Минобороны.

    Комментарии (5)
    16 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение украинского ЗРК С-300ПС ударом «Искандера»
    Минобороны показало уничтожение украинского ЗРК С-300ПС ударом «Искандера»
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» поразил позиционный район С-300ПС украинских военных в Одесской области, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по позициям ЗРК у населенного пункта Гвардейское, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Были уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления ЗРК С-300ПС.

    В мае ОТРК «Искандер-М» уничтожил несколько установок американского ЗРК Patriot ударом в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    17 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Мединский сообщил об обмене 19 тел погибших российских военных на 1 тыс. тел солдат ВСУ
    Мединский сообщил об обмене 19 тел погибших российских военных на 1 тыс. тел солдат ВСУ
    @ vr_medinskiy

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона передала украинской 1 тыс. тел военнослужащих украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

    «В продолжение договоренностей «Стамбула» передали сегодня Украине еще 1000 тел солдат ВСУ», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, представители киевского режима передали 19 тел погибших российских военных.

    «Да упокоятся они на родной земле», – заключил Мединский.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва ожидает ответа от Киева по срокам третьего раунда переговоров.

    В начале июля российская и украинская стороны вернули группы военнослужащих обеих стран. Предыдущий обмен проходил 26 июня.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Венгрия потребовала санкций ЕС против украинских военачальников

    Венгрия выступила за санкции ЕС против ответственных за гибель закарпатца

    Венгрия потребовала санкций ЕС против украинских военачальников
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД Венгрии призвал Евросоюз наказать трех украинских военных за организацию принудительного призыва, приведшего к гибели этнического венгра в Закарпатье.

    Венгерские власти предложили ввести санкции ЕС против трех военачальников Украины, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, отметив, что эти лица несут ответственность за гибель закарпатского венгра во время насильственного призыва в армию.

    Сийярто подчеркнул, что речь идет о сотрудниках Министерства обороны Украины и армейского командования, причастных к организации массовых облав и принудительных призывов на Украине. По его словам, такие действия уже признаны на международном уровне и приводят к человеческим жертвам.

    Министр заявил: «Мы требуем привлечь к ответственности трех человек, служащих в Министерстве обороны Украины и армейском командовании, за организацию принудительного призыва. На улицах Украины идут облавы на людей, это уже международно признанный факт. В ходе принудительного призыва гибнут люди, погиб также венгр, и мы не допустим, чтобы все это осталось без последствий. Поэтому Европейский союз должен внести в санкционный список всех ответственных за этот принудительный призыв на Украине».

    Сийярто отметил, что венгерская сторона настаивает на рассмотрении вопроса в органах Евросоюза и требует скорейших санкционных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломатический скандал разгорелся после гибели венгерского гражданина Йожефа Шебештьена при попытке его насильственного призыва в украинские вооруженные силы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины. Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после гибели закарпатского венгра, насильственно доставленного на призывной пункт и избитого.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Рада утвердила отставку Шмыгаля с поста премьера Украины
    Рада утвердила отставку Шмыгаля с поста премьера Украины
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховная рада Украины большинством голосов утвердила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

    Заседание парламента сопровождалось прямой трансляцией, которую вел депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС.

    Согласно украинскому законодательству, отставка главы правительства автоматически означает отставку всего кабинета министров.

    Напомним, Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о переходе Шмыгаля на пост министра обороны. Он предложил первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко занять пост премьер-министра.

    Комментарии (2)
    Главное
    Вероятного нового посла Украины в США заподозрили в коррупции
    Британия и Германия договорились разработать ракеты большой дальности
    Президент Колумбии захотел прекратить сотрудничество с НАТО
    Politico: Премьер Франции Байру подписал себе «смертный приговор»
    СГБ Грузии предотвратила «транснациональное» преступление по продаже урана
    Азербайджанского бойца Рзаева лишили российского гражданства
    Актера Архипова задержали за угон машины в Москве

    Как Россия удержала четвертое место среди крупнейших экономик мира

    Россия остается на четвертом месте среди крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности, следует из рейтинга Всемирного банка. Впереди только Китай, США и Индия. Тогда как Япония и Германия отстают. Что это значит и почему в более известном рейтинге по номинальному ВВП Россия находится ниже? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские Typhon подставят Германию под «Орешник»

    Германия продолжает милитаризацию. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon, пригодные для использования класса ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на подобные действия Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина бросает в бой стариков

    На Украине принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Однако документ содержит расплывчатые формулировки, в частности неясно, кто именно будет принимать окончательное решение о допуске к службе. Аналитики считают, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации