Страны ЕС отвергли предложение фон дер Ляйен о налоге для крупных компаний

Tекст: Вера Басилая

Документ Еврокомиссии предполагал, что новый налог принесет не менее 6,8 млрд евро в год, которые планировалось направить на программы ЕС и погашение долгов, возникших за время пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что речи о налогообложении компаний со стороны у ЕС нет никаких юридических оснований для налогообложении компаний.

Представитель правительства Нидерландов подчеркнул, что для Гааги такой вопрос «не подлежит обсуждению». Дипломат одной из южноевропейских стран отметил, что плану будет «очень сложно выжить».

Заместитель председателя бюджетного комитета Европарламента Моника Хольмайер указала, что введение налога противоречит стремлению ЕС повысить конкурентоспособность компаний со средней капитализацией. Она добавила, что такие предприятия поддерживаются за счет Фонда конкурентоспособности, а усилия направлены на стимулирование инноваций и укрепление инвестиционной привлекательности.

Согласно законопроекту Еврокомиссии, компании с оборотом от 100 до 250 млн евро должны будут платить 100 тыс. евро, а с выручкой свыше 750 млн евро – 750 тыс. евро.

Депутат Европарламента Алессандро Чириани назвал инициативу ЕК «очевидным парадоксом», отметив противоречие между поддержкой промышленности и новыми фискальными мерами.

Ранее власти Германии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по значительному увеличению бюджета Евросоюза.

Еврокомиссия ранее предложила увеличить семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до 2 трлн евро.